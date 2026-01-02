Perú Deportes

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así quedaron los equipos tras fallo a favor de Universitario y previo a la fecha 11

La apelación de Alianza Lima quedó infundada, y provocó cambios en la Fase 1 de la competición: la ‘U’ es el nuevo líder. Conoce cómo van las clubes en el cierre de la primera etapa

La reciente controversia entre Alianza Lima y Universitario de Deportes en la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 generó numerosas especulaciones sobre el desenlace del encuentro correspondiente a la novena jornada. Aunque las ‘blanquiazules’ lograron la victoria en la cancha con un marcador de 3-0, una observación presentada por la ‘U’ provocó un cambio relevante en el resultado oficial.

Según indica el reglamento, ningún club puede tener más de tres extranjeras en juego al mismo tiempo. No obstante, Facundo Morando alineó a cuatro jugadoras extranjeras simultáneamente durante el partido, situación que llevó a las ‘pumas’ a elevar un reclamo formal ante Federación Peruana de Vóley (FPV).

En una primera instancia, los organizadores dieron la razón a las ‘cremas’, invirtiendo el marcador en beneficio de este equipo. Luego, el cuadro victoriano decidió apelar la decisión, buscando que se anule la sanción. Sin embargo, el Comité de Control informó que el requerimiento de Alianza fue declarada “infundada”.

El comité calificó el incumplimiento como “infracción grave” según las normas establecidas por el torneo nacional. Y como consecuencia, la tabla de posiciones de la competición experimentó modificaciones importantes y en la previa de la fecha 11, la última de la Fase 1.

Así quedó la tabla de posiciones tras resolución a favor de Universitario

Tras quedar infundada la apelación presentada por Alianza Lima, la Federación Peruana de Vóley hizo lo cambios respectivos en la tabla de posiciones. Universitario de Deportes es el nuevo líder de la competición con 27 puntos y abajo está San Martín: se encuentra en la segunda ubicación con el mismo puntaje, pero con mayor sets en contra (11).

Y en el tercer lugar están las ‘blanquiazules’ con 24 unidades, tienes tres puntos menos que las líderes de la competición. Y podrían haber novedades en la última fecha de la Fase 1 del torneo nacional.

Programación de la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Sábado 3 de enero

- Universidad San Martín vs Kazoku No Perú (14:45 horas / Polideportivo ‘Lucha’ Fuentes de Villa El Salvador / FPV y Latina web y aplicativo)

- Circolo Sportivo Italiano vs Géminis (17:00 horas / Polideportivo ‘Lucha’ Fuentes de Villa El Salvador / FPV y Latina TV, web, aplicativo)

- Universitario de Deportes vs Deportivo Wanka (19:00 horas / Polideportivo ‘Lucha’ Fuentes de Villa El Salvador / FPV y Latina TV, web, aplicativo)

Domingo 4 de enero

- Deportivo Soan vs Olva Latino (12:30 horas / Polideportivo ‘Lucha’ Fuentes de Villa El Salvador / FPV, Facebook Liga Peruana de Vóley y Latina web y app)

- Club Atlético Atenea vs Rebaza Acosta (15:15 horas / Polideportivo ‘Lucha’ Fuentes de Villa El Salvador / FPV, Facebook Liga Peruana de Vóley y Latina TV, web, aplicativo)

- Alianza Lima vs Regatas Lima (17:00 horas / FPV, Facebook Liga Peruana de Vóley y Latina TV, web, aplicativo)

Precios de entradas

Los boletos siguen disponibles para los encuentros de la últim fecha de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. Los interesados podrán adquirir sus tickets a través de la plataforma digital Joinnus.

- General: S/. 20.00 soles

- Sur: S/. 25.00 soles

- Norte: S/. 25.00 soles

- Oriente: S/. 35.00 soles

- Occidente: S/. 45.00 soles

