¿Cuándo es el sorteo de la Liga 1 2026? Los detalles del fixture y partidos del Torneo Apertura y Clausura del fútbol peruano - créditos: Difusión

La Liga 1 2026 se prepara para una nueva temporada que promete cambios y desafíos, tanto en el formato de competencia como en la organización. Universitario de Deportes buscará revalidar el títular nacional, mientras que Cusco FC, Sporting Cristal y Alianza Lima asoman como principales contendientes en la puja.

El sorteo oficial del fixture se realizará el jueves 7 de enero (hora por confirmar), donde se definirán los cruces y el orden de los partidos para el Torneo Apertura y el Torneo Clausura, dos certámenes que volverán a marcar el calendario del fútbol profesional peruano. En un principio, el inicio del campeonato quedó programado para el viernes 30 de enero, fecha en la que los equipos volverán a la competencia por el máximo trofeo.

Liga 1 2026 con aumento de cupos de extranjeros

Una de las novedades más importantes para la Liga 1 2026 será el incremento en los cupos de futbolistas extranjeros permitidos por plantel. A partir de esta temporada, los equipos podrán tener hasta siete ‘foráneos’, según información que se dio a conocer de última hora por el periodista Kevin Pacheco. Esta medida busca elevar el nivel de competencia y favorecer la llegada de nuevos talentos, aunque también obliga a los clubes a realizar una adecuada gestión de su plantel para cumplir con la normativa.

La decisión responde a la tendencia regional de ampliar la presencia de extranjeros en los torneos locales, con el objetivo de hacer más atractiva la liga y potenciar el espectáculo deportivo.

¿El inicio de la Liga 1 2026 corre en riesgo de postergarse?

A pesar de que el comienzo de la Liga 1 2026 está programado para el 30 de enero, existen interrogantes sobre la normalidad con la que podrá arrancar la competencia. Según información del periodista Mario Pinedo, en el programa ‘Vamos Al VAR’, persisten problemas por deudas de 1190 Sports a varios clubes, especialmente a Melgar, uno de los más afectados y críticos con la situación.

“El problema son los 60 días de atraso que tienen con los clubes, 1190 y la Federación. La condición para que arranque la fecha con todos los equipos es que no haya deuda”, detalló. Aunque desde la organización aseguran que la fecha de inicio es inamovible, el comunicador advirtió que no está asegurado qué equipos serán transmitidos por L1 MAX, teniendo en cuenta que Universitario y Sport Boys culminaron sus respectivos contratos con GOLPERU y pasarían a las filas de la 1190 Sports.

El panorama genera expectativa e incertidumbre, mientras los clubes aguardan una solución para garantizar el arranque y la cobertura de la Liga 1 2026.

La Noche Crema 2026 será transmitida por TV Perú y podría ser el inicio para que los partidos de Universitario sean transmitidos en señal abierta. - créditos: Universitario

Los 18 clubes que disputarán la Liga 1 2026

- Universitario de Deportes (1° del acumulado y clasificado a la fase de grupos de la Copa Libertadores)

- Cusco FC (2° del acumulado y clasificado a la fase de grupos de la Copa Libertadores)

- Sporting Cristal (3° del acumulado y clasificado a la segunda fase previa de la Copa Libertadores)

- Alianza Lima (4° del acumulado y clasificado primera fase previa a la Copa Libertadores)

- Alianza Atlético (5° del acumulado y clasificado a fase preliminar de la Copa Sudamericana)

- Melgar (6° del acumulado y clasificado a la fase preliminar de la Copa Sudamericana)

- Deportivo Garcilaso 7° del acumulado y clasificado a la fase preliminar de la Copa Sudamericana)

- Cienciano (8° del acumulado y clasificado a la fase preliminar de la Copa Sudamericana)

- Los Chankas (9° del acumulado)

- ADT (10° del acumulado)

- Sport Huancayo (11° del acumulado)

- Atlético Grau (12° del acumulado)

- Comerciantes Unidos (13° del acumulado)

- Sport Boys (14° del acumulado)

- Juan Pablo II (15° del acumulado)

- UTC (16° del acumulado)

- FC Cajamarca (ascendido tras salir campeón de la Liga 2)

- Deportivo Moquegua (ascendido tras salir subcampeón de la Liga 2 2025)