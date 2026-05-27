Nadeska Widausky se quiebra en audiencia y asegura ser inocente: “Déjenme defenderme desde aquí por mi madre y por mi hijo”

La modelo peruana se mostró firme en su inocencia y pidió defender su libertad desde Perú | Justicia TV

La modelo e influencer peruana Nadeska Widausky compareció este miércoles ante el Poder Judicial en Lima, en el marco de la audiencia que evalúa el pedido de prisión preventiva con fines de extradición presentado por la justicia de Bélgica.

El proceso, presidido por el juez Adolfo Farfán Calderón, se activó tras la detención de Widausky por parte de Interpol en el distrito de Jesús María, luego de que el juzgado de Brujas solicitara su captura internacional por presuntos delitos de trata de personas con fines de explotación sexual, proxenetismo y robo con violencia.

La intervención de Widausky se produjo un día después de su arresto, cuando agentes de la Policía Nacional del Perú ejecutaron la orden emitida desde Europa. Las autoridades peruanas confirmaron que en el país no pesaba ninguna requisitoria nacional sobre la figura mediática, pero la alerta internacional motivó la rápida actuación y su puesta a disposición judicial.

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La detención de Nadeska Widausky fue ejecutada por Interpol en Jesús María tras una orden internacional solicitada por la justicia de Bélgica. (PNP / Instagram de Nadeska Widausky)

La estrategia de defensa y el pedido de arraigo familiar

Durante la audiencia virtual, la defensa de Nadeska Widausky planteó la permanencia en Perú como medida preferente, señalando el arraigo familiar y la ausencia de antecedentes penales en territorio nacional. Frente al magistrado, la influencer negó de forma enfática los cargos atribuidos desde Bélgica y expuso su situación personal para fundamentar su solicitud.

“A mí no se me prueba nada de lo que me está acusando. Con mi vida puedo hacer lo que quiera, nunca he puesto en riesgo la vida de mi madre y de mi hijo”, aseguró Widausky al tribunal. Reconoció errores personales, pero aclaró que nunca comprometió la seguridad de su entorno ni incurrió en delitos contra el Estado.

La exmodelo aseguró que ha cometido errores personales, pero nunca un delito contra la justicia | Justicia TV

La modelo mencionó que ya había enfrentado un proceso judicial en Bélgica por el robo de un celular, causa por la que fue sentenciada y posteriormente deportada a Perú. Argumentó desconocer el origen de las nuevas imputaciones y la falta de sustento para vincularla con las acusaciones actuales: “A mí me están inculpando de algo que no sé de dónde lo están sacando”.

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En su exposición, Widausky insistió en su arraigo en Lima y en la dependencia de su madre y su hijo.

“Lo único que le pido es que me dé la oportunidad de poder defenderme desde aquí. Yo no tengo por qué huir, yo tengo una vida pública y la comparto en las redes sociales. Si le debo algo a Bélgica yo lo asumo, deme la oportunidad de defenderme desde aquí por mi madre y por mi hijo, tengo esas dos personas que dependen completamente de mí”, declaró.

Nadeska Widausky se quiebra al defender su inocencia durante una audiencia judicial virtual, pidiendo defenderse por su madre y su hijo.

La influencer también relató que la detención se produjo cuando dejaba a su hijo en la puerta del colegio, remarcando el impacto familiar del operativo policial. Negó cualquier nexo con redes criminales o actividades de proxenetismo: “Yo no tengo miedo, porque yo no debo nada, nunca me he metido en una red criminal. Jamás he captado personas para prostitución o proxenetismo”.

La audiencia concluyó con la defensa de Nadeska Widausky en espera de la decisión judicial sobre su eventual extradición a Bélgica. El caso permanece bajo revisión del juzgado, mientras la influencer continúa bajo custodia en Lima.