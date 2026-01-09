Perú Deportes

Sorteo de la Liga 1 2026 EN VIVO HOY: equipos del fútbol peruano conocerán el fixture del Apertura y Clausura

El campeonato de Primera División mantendrá su tradicional esquema con Torneo Apertura y Torneo Clausura. Participarán 18 clubes, con FC Cajamarca y CD Moquegua como los nuevos inquilinos. Universitario defenderá su escudo. Sigue las incidencias

16:21 hsHoy

¡De nuevo al ruedo! La Liga Profesional de Fútbol establecerá HOY, a partir de las 19:00 horas, el nuevo calendario de la Liga 1 2026, que contará con dos nuevos inquilinos: CF Cajamarca y CD Moquegua.

16:21 hsHoy

Horarios del sorteo del fixture de la Liga 1 2026

El sorteo del fixture de la Liga 1 2026 está programado para las 19:00 horas de Perú, el mismo horario de Colombia, Ecuador y Estados Unidos. En cuanto a otros países, iniciará a las 18:00 horas de México; a las 20:00 horas de Venezuela y Bolivia; y a las 21:00 horas de Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile.

El sorteo de la Liga
El sorteo de la Liga 1 2026, si nada se tuerce, será el 9 de enero. - Crédito: Difusión
16:21 hsHoy

Dónde ver el sorteo del fixture de la Liga 1 2026

La señal L1MAX se encargará de la transmisión del sorteo del fixture del campeonato peruano. La frecuencia se puede hallar en la parrilla de DirecTV, Claro o Best Cable; así como también, cuenta con una plataforma llamada L1Play.

Por último, Infobae Perú hará la cobertura total de este evento en esta nota. El calendario general y el de los principales equipos del certamen se podrán encontrar en la página web de este medio.

Liga 1 2026: nuevas reglas
Liga 1 2026: nuevas reglas y novedades para este año en el torneo del fútbol peruano
16:21 hsHoy

Los 18 clubes participantes en Liga 1 2026

  • Universitario de Deportes
  • Alianza Lima
  • Sporting Cristal
  • Cusco FC
  • FBC Melgar
  • Cienciano
  • Alianza Atlético
  • Deportivo Garcilaso
  • Sport Huancayo
  • ADT
  • Los Chankas
  • Atlético Grau
  • Sport Boys
  • Juan Pablo II College
  • UTC
  • Comerciantes Unidos
  • FC Cajamarca
  • CD Moquegua
FC Cajamarca debutará en la
FC Cajamarca debutará en la Liga 1 con un fichaje rutilante: Hernán Barcos
16:20 hsHoy

Liga 1, en problemas

A raíz del enfrentamiento de algunos clubes con la señal 1190 Sports, encargada de la difusión de partidos a través de la parrilla de L1MAX, surgió un cruce muy fuerte que ocasionó la posibilidad de aplazar el arranque de la Liga 1 2026. Todavía no hay una solución al respecto.

Mario Pinedo reveló los problemas que existen entre la FPF y 1190 Sports a poco del arranque del certamen doméstico. (RPP)

