Sorteo de la Liga 1 2026 EN VIVO HOY: equipos del fútbol peruano conocerán el fixture del Apertura y Clausura

¡De nuevo al ruedo! La Liga Profesional de Fútbol establecerá HOY, a partir de las 19:00 horas, el nuevo calendario de la Liga 1 2026, que contará con dos nuevos inquilinos: CF Cajamarca y CD Moquegua.
El sorteo del fixture de la Liga 1 2026 está programado para las 19:00 horas de Perú, el mismo horario de Colombia, Ecuador y Estados Unidos. En cuanto a otros países, iniciará a las 18:00 horas de México; a las 20:00 horas de Venezuela y Bolivia; y a las 21:00 horas de Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile.
La señal L1MAX se encargará de la transmisión del sorteo del fixture del campeonato peruano. La frecuencia se puede hallar en la parrilla de DirecTV, Claro o Best Cable; así como también, cuenta con una plataforma llamada L1Play.
Por último, Infobae Perú hará la cobertura total de este evento en esta nota. El calendario general y el de los principales equipos del certamen se podrán encontrar en la página web de este medio.
A raíz del enfrentamiento de algunos clubes con la señal 1190 Sports, encargada de la difusión de partidos a través de la parrilla de L1MAX, surgió un cruce muy fuerte que ocasionó la posibilidad de aplazar el arranque de la Liga 1 2026. Todavía no hay una solución al respecto.