Sorteo de la Liga 1 2026 EN VIVO HOY: equipos del fútbol peruano conocerán el fixture del Apertura y Clausura

A raíz del enfrentamiento de algunos clubes con la señal 1190 Sports , encargada de la difusión de partidos a través de la parrilla de L1MAX , surgió un cruce muy fuerte que ocasionó la posibilidad de aplazar el arranque de la Liga 1 2026 . Todavía no hay una solución al respecto.

Por último, Infobae Perú hará la cobertura total de este evento en esta nota. El calendario general y el de los principales equipos del certamen se podrán encontrar en la página web de este medio.

La señal L1MAX se encargará de la transmisión del sorteo del fixture del campeonato peruano. La frecuencia se puede hallar en la parrilla de DirecTV, Claro o Best Cable; así como también, cuenta con una plataforma llamada L1Play .

El sorteo del fixture de la Liga 1 2026 está programado para las 19:00 horas de Perú , el mismo horario de Colombia, Ecuador y Estados Unidos. En cuanto a otros países, iniciará a las 18:00 horas de México; a las 20:00 horas de Venezuela y Bolivia; y a las 21:00 horas de Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile.

¡ De nuevo al ruedo ! La Liga Profesional de Fútbol establecerá HOY , a partir de las 19:00 horas, el nuevo calendario de la Liga 1 2026, que contará con dos nuevos inquilinos: CF Cajamarca y CD Moquegua.

Últimas noticias

Universitario tomó drástica medida contra el representante de César Inga tras explosivas declaraciones: “Es persona no grata” El manager del jugador arremetió contra la ‘U’ y aseguró que estaba muy golpeado por rechazar la oferta del Kansas City de la MLS. Eso generó molestia en Ate y no se quedaron con los brazos cruzados

A qué hora juega San Martín vs Olva Latino: partido por la fecha 1 de la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26 El equipo ‘santo’ busca iniciar con buen pie la segunda etapa de la competencia frente a un rival que quiere dar el batacazo. Conoce el horario detallado del enfrentamiento

DT de Riga FC felicita a Joao Grimaldo por su inminente llegada al Sparta Praga: “Marcará la diferencia” Adrián Guľa destacó los atributos del extremo peruano que “se diferencia de los jugadores checos y eslovacos” por su velocidad, desmarque y dinámica en la zona de ataque

Luis Advíncula llegó al Perú y dio sus primeras palabras como futbolista de Alianza Lima: ¿cuándo será presentado? El ‘Rayo’ pisó suelo limeño la mañana del viernes 9 de enero para sumarse al equipo de Pablo Guede tras devincularse de Boca Juniors. Regresó a la Liga 1 tras 12 años en el extranjero