Melgar denunció que la FPF no le paga desde el 2023 por los derechos de TV: “Somos el único club que deben”

El administrador de Melgar, Ricardo Bettocchi, denunció que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) mantiene una deuda con el club arequipeño por concepto de derechos de televisión correspondientes al contrato con 1190 Sports, vigente desde el año 2023. La situación fue expuesta en entrevista con Exitosa, donde Bettocchi aseguró: “Somos los únicos a los que no les paga como club”.

El dirigente explicó que el cuadro arequipeño alertó sobre los riesgos del nuevo sistema de derechos televisivos antes de su implementación. “Es un tema complejo porque fuimos de los únicos clubes que al final nos quedamos solos. El modelo que se estaba presentando tenía un montón de falencias que se están viendo ahora. Lo dijimos en 2021 antes que pase absolutamente nada, porque el modelo peruano, con la piratería, no iba a funcionar”, sostuvo Bettocchi.

“No hemos recibido ningún pago”

Antes del acuerdo con 1190 Sports, era la empresa televisora la responsable de los pagos, mientras que los clubes no asumían riesgos. El escenario cambió tras la gestión de Agustín Lozano, cuando la FPF obligó a los clubes a firmar con la nueva compañía.

“El club firmaba un documento, le pagaban y asumía el riesgo la televisora, como tiene que ser, porque nosotros no somos especialistas en TV, estamos dedicados al fútbol. Lo que termina ocurriendo es que la FPF nos obliga a firmar un contrato con esta nueva empresa. Tiene claro que al día de hoy no nos paga desde 2023”, expresó Bettocchi.

Ricardo Bettocchi consideró que, si se tratara de otro club, la actitud de la Federaci habría sido distinta. Además, remarcó la gravedad de la situación: “No hemos recibido ningún pago por los derechos de televisión en los últimos dos años”.

El conflicto surge en el contexto del cambio de modelo en la transmisión del Torneo Descentralizado, que dejó a Melgar entre los más perjudicados. El club reclama el cumplimiento del contrato y advierte sobre las consecuencias de un sistema que, según su administración, presenta “falencias evidentes”.

Bettocchi insistió en que la advertencia se hizo desde el inicio: “Lo dijimos en 2021 antes que pase absolutamente nada”, recalcó. La falta de pago por parte de la FPF mantiene en tensión la relación entre Melgar y la dirigencia del fútbol peruano.

Alexis Arias se dispone a salir de FBC Melgar por medida de Juan Reynoso. - Crédito: Difusión

Mercado de pases de Melgar para el 2026

ALTAS

Pablo Erustes - Delantero - Deportivo Garcilaso

Jeriel De Santis - Delantero - Caracas FC

BAJAS

Percy Liza - Delantero

Mariano Barreda - Delantero

Pier Barrios - Defensa

Tomás Martínez - Volante

RENOVACIONES

Carlos Cáceda - Arquero

Ricardo Farro - Arquero

Matías Lazo - Defensa

Leonel González - Defensa

Pier Barrios - Defensa

Nelson Cabanillas - Defensa

Walter Tandazo - Volante

Horacio Orzán - Volante

Tomás Martínez - Volante

Nicolás Quagliata - Volante

Jhamir D’Arrigo - Delantero

Cristian Bordacahar - Delantero

Jhonny Vidales - Delantero

Bernardo Cuesta - Delantero

Alec Deneumostier - Defensa

Lautaro Guzmán - Extremo

Jeriel de Santis fichó por Melgar de cara al 2026.

Cienciano vs Melgar: programación confirmada por Copa Sudamericana 2026

En la fase inicial de la Copa Sudamericana 2026, el esperado ‘clásico del sur’ entre Cienciano y Melgar ya tiene fecha confirmada. Según la información difundida por la organización del certamen, el encuentro se desarrollará en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega de Cusco el jueves 5 de marzo, bajo la modalidad de partido único.

El horario de inicio varía según la región: para los aficionados en Perú, Colombia y Ecuador, el partido dará comienzo a las 19:30 horas; en Venezuela, Bolivia y la ciudad de Miami, la transmisión arrancará a las 20:30 horas. Por su parte, los seguidores en Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil podrán sintonizar el encuentro a partir de las 21:30 horas. De esta manera, la organización ha ratificado la programación, asegurando la expectativa en torno a este duelo sudamericano.

