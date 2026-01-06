Clubes de la Liga 1 avalan ampliación de cupo de extranjeros en sus plantillas para la temporada 2026

Reportes periodísticos indican que solo resta la publicación de la nueva norma que amplía la cantidad de extranjeros en las plantillas de los clubes de la Liga 1. Crédito: Difusión.

Los clubes de la Liga 1 tienden a apostar por el talento extranjero para robustecer sus plantillas y afrontar la temporada en las mejores condiciones. Debido a la escasa oferta de calidad que ofrece el mercado nacional, los ojos están puestos en ligas y deportistas del exterior. Hasta el 2025, se tenía presupuestado un máximo de seis jugadores extranjeros en los planteles de clubes peruanos. Sin embargo, en el curso 2026, la cifra podría aumentar.

De acuerdo con información del periodista Kevin Pacheco, la mayoría de los clubes de la Liga aprobaron ampliar a siete el cupo de futbolistas extranjeros para la temporada 2026. “Sin restricciones”, añadió el comunicador. Cabe mencionar que hasta el curso pasado, un club peruano podía integrar siete deportistas del exterior, pero con la salvedad de no contar con nacionalizados entre sus filas. Esta figura, incluso, ha sido aplicada por Los Chankas.

“La medida va para todos los equipos, así se tengan naturalizados. En las próximas horas se deberá hacer el anuncio oficial”, sumó Pacheco por medio de sus redes sociales. De esta manera, conjuntos como Alianza Lima podrían integrar a un jugador del exterior más. La institución ‘íntima’ había colmado sus reservas para extranjeros con el arribo del uruguayo Mateo Antoni.

Información de Kvin Pacheco sobre la ampliación de cupos de extranjeros en la Liga 1 2026. Crédito: X (antes Twitter).

Minutos más tarde de compartida la información de Pacheco, el comunicador Gerson Cuba complementó con las intenciones de la entidad 'blanquiazul‘. “Con esta confirmación oficial, el club evaluará opciones en el exterior para utilizar el cupo adicional, analizando qué posición reforzar: ¿extremo, volante de contención u otra posición? Lo estaremos averiguando”, comentó en la red social X (antes Twitter).

Esta potencial disposición abre las puertas también a los demás clubes capitalinos y de las demás provincias del país. Conjunto como Sport Boys, Melgar, FC Cajamarca y Deportivo Garcilaso han destacado en el mercado de fichajes con interesantes contrataciones. De momento, solo resta que se haga oficial la nueva norma.

La puja por Iván Tapia

El mercado de pases peruano para la temporada 2026 experimenta un giro inesperado debido a las recientes modificaciones en el reglamento de inscripciones. El nombre de Iván Tapia, volante creativo y figura de Barracas Central, se posiciona como el objeto de deseo de los dos clubes más grandes del país: Alianza Lima y Universitario de Deportes.

Iván Tapia marcó dos tantos y asistió dos veces en la última temporada. Crédito: X

Hace apenas unos días, el periodista argentino Germán García reveló que el mediocampista, hijo del presidente de la AFA (Asociación del Fútbol Argentino), figuraba en los planes de ambas instituciones. Sin embargo, en aquel momento, la situación para el cuadro de La Victoria parecía sentenciada. Con el plantel de extranjeros al límite de su capacidad, los ‘íntimos’ no poseían espacio para un nuevo refuerzo foráneo, lo cual otorgó una ventaja estratégica a Universitario en las negociaciones. El conjunto ‘crema’, en su búsqueda por el tetracampeonato, vio en Tapia al conductor ideal para su zona medular.

No obstante, la coyuntura cambió de forma radical tras la información citada proporcionada por el periodista Kevin Pacheco. La noticia sobre una inminente ampliación en los cupos de extranjeros para la Liga 1 2026 reabrió las puertas de Matute para el talentoso volante argentino. Este cambio normativo permite que Alianza Lima retome el diálogo y compita de igual a igual con su clásico rival por el fichaje del jugador.

Iván Tapia llegaría al fútbol peruano en condición de jugador libre, un factor que eleva su atractivo en el mercado. Su perfil técnico destaca por la precisión en la pelota parada y un liderazgo natural forjado como capitán en el fútbol argentino. La disputa entre ‘blanquiazules’ y ‘cremas’ promete ser intensa, pues ambos proyectos deportivos aspiran al éxito en la Copa Libertadores y el torneo local. El desenlace de esta pugna marcará, sin duda, uno de los movimientos más mediáticos del presente período de transferencias.