Liga 1 2026: ¿Cuándo arrancará el torneo peruano?

Alianza Lima, Sporting Cristal y Cusco FC están definiendo los cupos a la Copa Libertadores 2026, y eso le dará fin a la competencia de este año. Conoce los detalles de la próxima temporada

Falta poco para que termine la Liga 1 2025: Alianza Lima, Sporting Cristal y Cusco FC están definiedo su futuro en la Copa Libertadores del 2026. Se jugó la primera semifinal entre los ‘blanquiazules’ y ‘celestes’ el pasado martes 2 de dicembre: terminó 1-1 en el estadio Nacional.

La llave quedó abierta y todo se determinará este sábado 6 de diciembre en Matute. Solo un equipo podrá coronarse ganador de la serie y tendrá que enfrentar a los ‘dorados’. El cuadro cusqueño está esperando conocer a su rival para arrancar con su lucha por Perú 2, el cual le permitirá obtener el boleto a la fase de grupos del torneo internacional.

Los cupos a la Libertadores es lo único que falta definir en el campeonato nacional. Universitario de Deportes realizó una gran campaña y eso le permitió celebrar su tricampeonato de manera directa tras quedarse con el Apertura y Clausura.

Por su lado; Alianza Atlético, Melgar, Deportivo Garcilaso y Cienciano aseguraron su clasificación a la Copa Sudamericana 2026. Y la otra cara de la moneda son los descensos: Deportivo Binacional, Alianza Universidad y Ayacucho FC no pudieron mantenerse en la máxima categoría y jugararán la Liga 2 el próximo año.

Esto tras culminar puntero en el Apertura y Clausura. (Video: GOLPERU)

¿Cuándo arrancará la Liga 1 2026?

Los equipos se encuentran gestionando su plan para el 2026: renovaciones, salidas, refuerzos. La mayoría de los jugadores se encuentran de vacaciones, y vienen definiendo su futuro profesional. Y mientras tanto, se conoció cuándo arrancará la Liga 1 del próximo año.

L1 Max confirmó que el campeonato nacional se iniciará el próximo 30 de enero. Por ello, muchos clubes empezarán con su pretemporada en diciembre para tener suficiente tiempo para prepararse al máximo.

También se informó que el sorteo del fixture de la competición será el jueves 15 de enero, donde las escuadras conocerán a sus rivales en los torneos Apertura y Clausura.

Además, la esperada premiación por parte de los organizadores donde se reconoce a los mejores futbolistas, técnicos del año se llevará a cabo el miércoles 7 de enero.

Alianza Lima vs Sporting Cristal:
Alianza Lima vs Sporting Cristal: día, hora y canal TV de la semifinal vuelta por ‘play-offs’ de la Liga 1 2025.

Los nuevos inquilinos de la Liga 1 2026

Con las recientes bajas de Deportivo Binacional, Alianza Universidad y Ayacucho FC, el panorama de la próxima temporada del fútbol peruano ya está definido. El campeonato recibirá a dos clubes que debutan en la máxima división: FC Cajamarca y CD Moquegua.

En la Liga 2, FC Cajamarca logró el ascenso directo tras imponerse en la final a CD Moquegua con un marcador global de tres a dos, resultado construido con una victoria por dos a uno en la ida y un triunfo de dos a cero en la vuelta.

Por su lado, CD Moquegua buscó una segunda oportunidad a través del playoff de revalidación. En esa etapa crucial, superó a Universidad César Vallejo y aseguró así un lugar en la élite. Con este escenario, la competencia contará con nuevas propuestas y renovadas expectativas para la afición nacional.

Histórico momento para un equipo que se fundó en 2023. (Video: X)

Equipos confirmados para la Liga 1 2026

  • Universitario de Deportes
  • Alianza Lima
  • Sporting Cristal
  • Cusco FC
  • FBC Melgar
  • Cienciano
  • Alianza Atlético
  • Deportivo Garcilaso
  • Sport Huancayo
  • ADT
  • Los Chankas
  • Atlético Grau
  • Sport Boys
  • FC Cajamarca (recién ascendido)
  • CD Moquegua (recién ascendido)
  • Juan Pablo II College 
  • UTC 
  • Comerciantes Unidos

