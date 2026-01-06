Pedro García hizo crucial revelación sobre la transmisión de los partidos de Universitario en la Liga 1: “Vi una posibilidad de entendimiento”

El periodista deportivo habló del canal TV de los duelos de la 'U' para el campeonato local. (Video: Vamos Al VAR)

Universitario de Deportes es el vigente tricampeón nacional, y GOLPERU fue testigo de estos éxitos mediante la transmisión de todos sus partidos de local. Sin embargo, la salida del Consorcio Fútbol Perú del país hizo que la ‘U’ busque una nueva oportunidad para difundir sus encuentros. En ese sentido, Pedro García hizo una crucial revelación sobre este suceso en medio de las deudas de 1190 Sports con varios clubes de la Liga 1.

“Tengo muy buena fuente y va en la línea siguiente. La Noche Crema la va a transmitir TV Perú. La ‘U’ no tiene todavía televisión. No hay negociación ‘U’-L1 MAX, sino que pasa por la Federación”, fueron sus primeras palabras en el programa ‘Vamos Al VAR’. De este modo, García descartó la existencia de tratativas directas entre Universitario y L1 MAX, casa televisora que ha operado los derechos del campeonato local, pero que enfrenta cuestionamientos por retrasos en los pagos a los clubes, algunos de los cuales, como Melgar, se han visto particularmente afectados.

El periodista deportivo añadió que la reciente aparición del administrador del club ‘merengue’ en TV Perú, para anunciar la transmisión nacional de la Noche Crema, podría ser un indicio de futuras alianzas. “Hay cosas que no puedo decir porque son delicadas, pero yo vi al administrador de la ‘U’, en vivo con Bengolea en TV Perú anunciando que el partido se transmitía por TV Perú a nivel nacional. Cuando vi eso, yo creí ver a través de la pantalla una posibilidad de entendimiento para lo que viene en materia de Liga 1”, sostuvo.

García no descartó, bajo esa premisa, que TV Perú participe de la transmisión de los partidos oficiales de Universitario: “Entendiendo eso, yo no descartaría, en este momento, que esa primera aparición de la ‘U’ en TV Perú termine con TV Perú participando de la posibilidad de transmitir a la ‘U’ en el año”.

Franco Velazco, administrador de Universitario, con Alberto Beingolea, nuevo encargado de Deportes en TV Perú, en medio del convenio para la transmisión de la Noche Crema 2026. - captura: TV Perú

La situación de Universitario responde a la normativa vigente, que establece que los clubes cuyos contratos televisivos vencen deben sumarse al paquete centralizado bajo administración de la FPF. Este organismo es el encargado de negociar los derechos y de definir qué operador transmitirá cada partido. L1 MAX ha sido la señal principal de la Liga 1 en los últimos años, aunque su relación con los clubes no ha estado exenta de problemas, especialmente por los retrasos en los pagos, que se extendieron más allá de los 60 días informados inicialmente.

Pedro García explicó los posibles escenarios: “O firma que (los partidos) vayan por L1 MAX, pero también por TV Perú en cadena de señal abierta. Ese es un escenario”.

La Noche Crema 2026 será transmitida por TV Perú.

La advertencia de la FPF a 1190 Sports por inicio de Liga 1 2026

El contexto de incertidumbre sobre la transmisión televisiva se agrava por los recientes retrasos de 1190 Sports, empresa representante de L1 MAX, en los pagos a los clubes. Mario Pinedo, periodista deportivo, informó sobre la advertencia de la Federación Peruana de Fútbol a la compañía, condicionando el inicio de la Liga 1 2026 al cumplimiento de los compromisos financieros: “El problema son los 60 días de atraso que tienen con los clubes, 1190 y la Federación. La condición para que arranque la fecha con todos los equipos es que no haya deuda”.

Pinedo detalló que la fecha de arranque del campeonato es inamovible, pero advirtió que aún no está claro qué equipos saldrán en la señal de L1 MAX. “El problema no es cuándo arranca, es que no es seguro qué equipos van a salir por L1 MAX. La razón es que no están obligados a pasar a L1 MAX, sino que tienen que pasar a la Federación, y es la Federación la que determina si sigue el camino regular”, contó.

Además, Pinedo señaló que la FPF tiene la facultad de autorizar a Universitario para negociar con otras señales: “La Federación puede autorizar a la ‘U’ a negociar por otro lado, por otra señal”. Esto abre la puerta a que TV Perú, canal estatal, tenga un rol protagónico en la transmisión de partidos de la ‘U’ en la Liga 1 2026, incluso en simultáneo o alternancia con dicha señal de paga.

Mario Pinedo reveló los problemas que existen entre la FPF y 1190 Sports a poco del arranque del certamen doméstico. (RPP)