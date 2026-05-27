Primeros resultados de los Censos Nacionales 2025 se conocerán este viernes, anuncia el INEI

Censos 2025. (Foto: Andina)

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) presentará este viernes 29 de mayo los primeros resultados de los Censos Nacionales 2025, un hito estadístico que actualizará el retrato demográfico del Perú tras el impacto de la pandemia y los recientes procesos migratorios, según informó la entidad.

La exposición corresponde al XIII Censo de Población, VIII de Vivienda y IV de Comunidades Indígenas, y está orientada a ofrecer datos base para la formulación de políticas públicas, la planificación del desarrollo y la toma de decisiones en el país.

El jefe del INEI, Gaspar Morán Flores, sostuvo que la información permitirá comprender “cómo ha cambiado la población peruana” y mejorar la planificación nacional con cifras “actualizadas y confiables”.

INEI presentará indicadores clave sobre población, edad y distribución territorial

Durante la ceremonia, el INEI dará a conocer indicadores como el crecimiento poblacional, la composición por sexo y edad, la densidad poblacional y la distribución de la población por departamentos, además de los principales cambios demográficos y sociales registrados tras la pandemia y los procesos migratorios.

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Se trata de un primer paquete de resultados que apunta a responder preguntas centrales para la gestión pública: cuántos habitantes tiene el país, cómo se reconfiguró la estructura por edades y qué variaciones se observan en la concentración de población por territorio.

De acuerdo con la entidad, estos indicadores funcionan como una línea de base para priorizar intervenciones en salud, educación, vivienda, infraestructura y servicios, al permitir una lectura más precisa de la demanda y la ubicación de la población a escala departamental.

Censos 2025 se ejecutaron en un periodo de tres meses

Los Censos Nacionales 2025 se ejecutaron entre agosto y octubre del 2025 y, según el INEI, incorporaron herramientas tecnológicas y dispositivos digitales para optimizar la recolección de información, fortalecer la cobertura censal y elevar la calidad de los datos obtenidos.

En términos operativos, el uso de soluciones digitales permitió mejorar el registro y el seguimiento del levantamiento de información, además de acelerar el procesamiento de datos para la generación de resultados preliminares.

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El INEI remarcó que el objetivo del operativo fue producir información estadística actualizada sobre población, vivienda y comunidades indígenas, con estándares que sostengan su uso en decisiones de Estado, desde la asignación de recursos hasta el diseño de programas sociales.

Censos 2025: delegación extranjera reconoce avances metodológicos del INEI

Un grupo de observadores provenientes de Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Panamá y Uruguay reconoció el impacto de la innovación tecnológica aplicada en los Censos Nacionales 2025 en Perú y subrayó sus adelantos metodológicos, al considerar que el modelo podría ser replicable en la región.

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La misión resaltó el uso de inteligencia artificial para el procesamiento de grandes volúmenes de información demográfica y, según un informe preliminar presentado ante el INEI, esa tecnología facilitó la articulación entre equipos técnicos, mejoró la respuesta ante situaciones imprevistas y sostuvo la coordinación con oficinas regionales en diversas ciudades del país.

Entre los componentes destacados, los observadores mencionaron el cuestionario, la planificación de un precenso y el sistema de monitoreo digital como piezas clave para optimizar la cobertura y la calidad del proceso. Para el vocero Jorge Cárdenas (Chile), el operativo convirtió a Perú en “pionero al iniciar esta ronda censal 2025”.

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El INEI informó que más de 9,5 millones de viviendas ya fueron censadas a escala nacional, cerca de la meta de 10 millones antes de fin de septiembre. Morán explicó que “este ritmo supera las proyecciones” y señaló reportes de apenas un 3% de hogares no localizados en la primera visita, en un esquema que incluyó códigos QR personalizados y encuestas en línea.