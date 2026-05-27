Perú

Primeros resultados de los Censos Nacionales 2025 se conocerán este viernes, anuncia el INEI

El jefe del INEI, Gaspar Morán Flores, señaló que los resultados ayudarán a entender mejor cómo ha cambiado la población del Perú en los últimos años

Guardar
Google icon
Censos 2025. (Foto: Andina)
Censos 2025. (Foto: Andina)

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) presentará este viernes 29 de mayo los primeros resultados de los Censos Nacionales 2025, un hito estadístico que actualizará el retrato demográfico del Perú tras el impacto de la pandemia y los recientes procesos migratorios, según informó la entidad.

La exposición corresponde al XIII Censo de Población, VIII de Vivienda y IV de Comunidades Indígenas, y está orientada a ofrecer datos base para la formulación de políticas públicas, la planificación del desarrollo y la toma de decisiones en el país.

El jefe del INEI, Gaspar Morán Flores, sostuvo que la información permitirá comprender “cómo ha cambiado la población peruana” y mejorar la planificación nacional con cifras “actualizadas y confiables”.

INEI presentará indicadores clave sobre población, edad y distribución territorial

Durante la ceremonia, el INEI dará a conocer indicadores como el crecimiento poblacional, la composición por sexo y edad, la densidad poblacional y la distribución de la población por departamentos, además de los principales cambios demográficos y sociales registrados tras la pandemia y los procesos migratorios.

PUBLICIDAD

Censos 2025: estos son los distritos con mayor avance en el primer mes de trabajo del INEI
Censos 2025: estos son los distritos con mayor avance en el primer mes de trabajo del INEI

Se trata de un primer paquete de resultados que apunta a responder preguntas centrales para la gestión pública: cuántos habitantes tiene el país, cómo se reconfiguró la estructura por edades y qué variaciones se observan en la concentración de población por territorio.

De acuerdo con la entidad, estos indicadores funcionan como una línea de base para priorizar intervenciones en salud, educación, vivienda, infraestructura y servicios, al permitir una lectura más precisa de la demanda y la ubicación de la población a escala departamental.

Censos 2025 se ejecutaron en un periodo de tres meses

Los Censos Nacionales 2025 se ejecutaron entre agosto y octubre del 2025 y, según el INEI, incorporaron herramientas tecnológicas y dispositivos digitales para optimizar la recolección de información, fortalecer la cobertura censal y elevar la calidad de los datos obtenidos.

En términos operativos, el uso de soluciones digitales permitió mejorar el registro y el seguimiento del levantamiento de información, además de acelerar el procesamiento de datos para la generación de resultados preliminares.

PUBLICIDAD

Censos 2025: estos son los distritos con mayor avance en el primer mes de trabajo del INEI
Censos 2025: estos son los distritos con mayor avance en el primer mes de trabajo del INEI

El INEI remarcó que el objetivo del operativo fue producir información estadística actualizada sobre población, vivienda y comunidades indígenas, con estándares que sostengan su uso en decisiones de Estado, desde la asignación de recursos hasta el diseño de programas sociales.

Censos 2025: delegación extranjera reconoce avances metodológicos del INEI

Un grupo de observadores provenientes de Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Panamá y Uruguay reconoció el impacto de la innovación tecnológica aplicada en los Censos Nacionales 2025 en Perú y subrayó sus adelantos metodológicos, al considerar que el modelo podría ser replicable en la región.

INEI ofrece 592 empleos para el Censo 2025 en Callao: S/ 6 mil por 90 días
INEI ofrece 592 empleos para el Censo 2025 en Callao: S/ 6 mil por 90 días - Andina

La misión resaltó el uso de inteligencia artificial para el procesamiento de grandes volúmenes de información demográfica y, según un informe preliminar presentado ante el INEI, esa tecnología facilitó la articulación entre equipos técnicos, mejoró la respuesta ante situaciones imprevistas y sostuvo la coordinación con oficinas regionales en diversas ciudades del país.

Entre los componentes destacados, los observadores mencionaron el cuestionario, la planificación de un precenso y el sistema de monitoreo digital como piezas clave para optimizar la cobertura y la calidad del proceso. Para el vocero Jorge Cárdenas (Chile), el operativo convirtió a Perú en “pionero al iniciar esta ronda censal 2025”.

El INEI informó que más de 9,5 millones de viviendas ya fueron censadas a escala nacional, cerca de la meta de 10 millones antes de fin de septiembre. Morán explicó que “este ritmo supera las proyecciones” y señaló reportes de apenas un 3% de hogares no localizados en la primera visita, en un esquema que incluyó códigos QR personalizados y encuestas en línea.

Temas Relacionados

INEICenso Nacional 2025peru-noticias

Más Noticias

Roberto Sánchez dice que renunciaría y convocaría a nuevas elecciones si el Congreso amenaza con vacarlo: “¡Atrévanse!”

Candidato de Juntos por el Perú retó al próximo Parlamento ya que, dice, están “listos como pueblo para una gran medida democrática”

Roberto Sánchez dice que renunciaría y convocaría a nuevas elecciones si el Congreso amenaza con vacarlo: “¡Atrévanse!”

Corte de agua para el viernes 29 de mayo por más de 10 horas: conoce cuáles son las zonas afectadas

Sedapal aconsejó a los residentes de Lima seguir las actualizaciones oficiales y tomar precauciones en casa para reducir el uso de agua

Corte de agua para el viernes 29 de mayo por más de 10 horas: conoce cuáles son las zonas afectadas

Nadeska Widausky: Bélgica envió la alerta internacional de Interpol para la captura contra la exmodelo

El comandante de la Interpol Jorge Pérez informó que la alerta internacional se emitió el 21 de mayo de 2026 por presuntos delitos de trata de personas con fines de explotación sexual, proxenetismo y otros.

Nadeska Widausky: Bélgica envió la alerta internacional de Interpol para la captura contra la exmodelo

Latina pierde juicio contra Jazmín Pinedo y tendrá que pagar más 600 mil soles a conductora

En ‘Amor y Fuego’ aseguraron que el canal de la avenida San Felipe tendría 48 horas para pagar millonaria cifra, luego de que se negara el pago en cuotas solicitado por la empresa.

Latina pierde juicio contra Jazmín Pinedo y tendrá que pagar más 600 mil soles a conductora

Paro agrario en Perú EN VIVO: últimas noticias, vías bloqueadas y gremios reclaman inacción del gobierno

Agricultores de diversas regiones del país han paralizado sus actividades y bloquearon vías desde la madrugada del 25 de mayo por caída del precio del arroz. PCM convocó para hoy una reunión con autoridades y representantes del gremio para resolver la problemática

Paro agrario en Perú EN VIVO: últimas noticias, vías bloqueadas y gremios reclaman inacción del gobierno
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Roberto Sánchez dice que renunciaría y convocaría a nuevas elecciones si el Congreso amenaza con vacarlo: “¡Atrévanse!”

Roberto Sánchez dice que renunciaría y convocaría a nuevas elecciones si el Congreso amenaza con vacarlo: “¡Atrévanse!”

Jefe de la ONPE afirma que paro agrario es un riesgo para el traslado de material electoral

Dos rutas, un mismo objetivo: Así se redefinen las campañas de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez antes de la segunda vuelta del 7 de junio

Luz Pacheco renunció a la presidencia del Tribunal Constitucional

Keiko Fujimori promete capturar a Vladimir Cerrón si gana, pero Fuerza Popular bloqueó investigación por el ‘Caso Cofre’

ENTRETENIMIENTO

Nadeska Widausky: Bélgica envió la alerta internacional de Interpol para la captura contra la exmodelo

Nadeska Widausky: Bélgica envió la alerta internacional de Interpol para la captura contra la exmodelo

Latina pierde juicio contra Jazmín Pinedo y tendrá que pagar más 600 mil soles a conductora

Nadeska Widausky responsabiliza a empresario os: “Es una denuncia falsa”

July Naters toma distancia de sketch de monjas en ‘Chapa tu Money’ y aclara: “Ese personaje no es Pataclaun”

Nadeska Widausky: el expediente judicial que la acusa de integrar red internacional de trata de personas y por el que sería extraditada a Bélgica

DEPORTES

Diego Romero pidió perdón a la hinchada de Universitario en medio de la crisis: “Este año debimos hacer mejor las cosas”

Diego Romero pidió perdón a la hinchada de Universitario en medio de la crisis: “Este año debimos hacer mejor las cosas”

Christian Ramos elogió a dos jugadores de Alianza Lima tras ganar el Torneo Apertura 2026 y aseguró: “Daría la vida por volver”

Óscar del Portal apuntó contra Franco Velazco tras eliminación de Universitario: “Mientras que siga con esa soberbia y egocentrismo..”

“Ni a mi ex le rogué tanto”: Presidenta de Atenea revela dificultades para fichar jugadoras en la Liga Peruana de Vóley

Universitario vs Sport Huancayo: día, hora y canal TV del duelo por la fecha 17 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026