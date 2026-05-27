Diego Romero pidió perdón a la hinchada de Universitario en medio de la crisis: “Este año debimos hacer mejor las cosas”

El arquero analizó el difícil presente del equipo 'crema' y asumió la responsabilidad del plantel. (Video: L1MAX)

En medio del complicado momento que atraviesa Universitario de Deportes tras su eliminación de la Copa Libertadores 2026, Diego Romero se pronunció ante la prensa local y ofreció disculpas a la hinchada crema por el rendimiento del equipo en la temporada. El guardameta ‘crema’ reconoció la responsabilidad del plantel y aseguró que el grupo debe asumir su parte para intentar revertir el panorama en lo que resta del año.

“Es un momento difícil, porque sabemos que este año debimos hacer mejor las cosas. Creo que pasaron muchas situaciones por ahí de las que nosotros somos los responsables al final, y tenemos que sacarlo adelante. Sabemos el grupo que tenemos y que, cuando estamos bien, le podemos dar pelea a cualquiera. Yo creo que ese es el camino”, manifestó el arquero.

Diego Romero fue autocrítico respecto al desempeño del equipo en lo que va de la temporada, en la que Universitario no logró sostener la regularidad esperada ni en el torneo local ni en el plano internacional. El guardameta destacó que, pese a los resultados adversos, el plantel mantiene la convicción de mejorar a partir del trabajo diario y la autocrítica.

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Por otra parte, el arquero también se refirió a la inestabilidad en el comando técnico, ya que Universitario ha tenido tres entrenadores distintos desde el inicio de la temporada. Sin embargo, lejos de buscar explicaciones externas, evitó responsabilizar a otros factores y centró el análisis en el propio plantel. “Creo que dependemos de nosotros. Sabemos que tenemos que trabajar el doble para poder estar bien y lograr los resultados que queremos”, indicó el portero de la ‘U’.

Diego Romero fue titular en el empate ante Tolima por Copa Libertadores 2026. Crédito: Instagram

En ese sentido, Diego Romero remarcó que el equipo debe asumir con madurez el momento deportivo y enfocarse en recuperar su mejor versión en la recta final del año, donde todavía queda competencia por disputar en el torneo local.

Mensaje directo a la hinchada crema

La eliminación en la Copa Libertadores generó un fuerte malestar en la hinchada, que se hizo sentir en las tribunas del estadio Monumental tras el empate sin goles en el duelo decisivo. Por ello, Romero no dudó en dirigirse directamente a los aficionados y expresar sus disculpas por no haber cumplido con el objetivo de avanzar en el certamen continental.

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“Nosotros también estábamos muy convencidos de que podíamos sacar un buen resultado acá. Lamentablemente no se dio y, obviamente, a la gente que siempre nos apoya hay que pedirle disculpas”, expresó el habitual seleccionado nacional.

El guardameta reconoció que existía confianza dentro del plantel en poder conseguir la clasificación, pero que los resultados no acompañaron en los momentos determinantes de la fase de grupos, lo que terminó por dejar al equipo fuera de competencia internacional.

El cuadro 'crema' empató sin goles en el Monumental y quedó eliminado de toda competición Conmebol - Crédito: ESPN.

El reto de cerrar bien la temporada en la Liga 1

Con la eliminación consumada, Universitario ya no tiene margen de error en la Liga 1 y deberá concentrar todos sus esfuerzos en el torneo local. El objetivo ahora pasa por recuperar terreno y pelear por el título del Clausura, con la intención de salvar la temporada y cerrar el año con una mejor imagen deportiva.

En esa línea, Romero destacó que el plantel es consciente de la exigencia que representa vestir la camiseta crema y aseguró que el grupo está comprometido con mejorar el rendimiento en la parte final del calendario.

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“Sí, ahora toca enfocarnos en nosotros, estar bien y trabajar el doble o el triple para poder llegar de la mejor manera”, remató el arquero de la ‘U’, dejando en claro que el equipo intentará dar un giro en lo que resta del campeonato.