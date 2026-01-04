DT de FC Cajamarca alucinó con fichaje de Hernán Barcos: “Si traigo jugadores de este nivel tenemos que luchar arriba”

DT de FC Cajamarca alucinó con fichaje de Hernán Barcos.

El fichaje de Hernán Barcos por FC Cajamarca se oficializó el reciente fin de semana luego de varias semanas de rumores respecto a esta posibilidad tras su salida de Alianza Lima. El ‘Pirata’ será el emblema de un equipo que sumó a otros jugadores de reconocidos como Pablo Lavandeira, Brandon Palacios, Tomás Andrade, etc. En ese sentido, Carlos Silvestri, DT del vigente campeón de la Liga 2, alucinó con la llegada del delantero argentino y de otros futbolistas importantes.

El entrenador describió al veterano artillero como un jugador vigente, un goleador natural y una figura clave en el vestuario, además de destacar su trascendencia fuera de las canchas. “Me gusta lo que él irradia hacia afuera, el profesionalismo, el tema de la disciplina, de la persona comprometida con la institución. Todo eso transmite cosas, y eso es bueno para un equipo como FC Cajamarca, que está ascendiendo de categoría”, dijo en primera instancia para ‘Depor’.

El DT recordó que el primer contacto con Barcos fue en una cafetería en Cajamarca, donde tuvieron una conversación cercana y sincera, en la que el futbolista pudo conocer de primera mano el proyecto y la visión del club. Para Silvestri, uno de los atractivos del equipo es el ambiente familiar que lo rodea, algo que, a su juicio, encajó perfectamente con la personalidad de Barcos: “Eso le da un tono medio particular, una familia, todos apasionados por el fútbol, todos tienen un rol y Hernán encaja bien”.

El 'Pirata' respondió al afecto del público cajamarquino bailando una danza típica.

Respecto al proceso de negociación, Carlos Silvestri reveló que tanto la directiva como el propio presidente Edisson Omar Zavaleta tuvieron un papel central para concretar la incorporación de Hernán Barcos. “El presidente fue convencido de hablar con Hernán, no lo dudó cuando le llegó. Le dije ‘vamos por Barcos’. Lo empezó a llamar y le mostró toda la intención de contar con él. Hizo un esfuerzo muy grande, pero Hernán también lo retribuye por ser una persona muy abocada al proyecto”, expresó.

Silvestri resaltó el valor de que Barcos haya decidido sumarse a una institución que recién inicia su camino en la Primera División tras su paso por Alianza Lima. Considera que esta decisión demuestra el compromiso del delantero y el atractivo del proyecto deportivo que propone FC Cajamarca para la próxima temporada.

El 'Pirata' contó detalles de su llegada al cuadro cajamarquino y de la opción de ser dirigente.

Carlos Silvestri sobre los objetivos de FC Cajamarca en la Liga 1 2026

Al referirse a los objetivos para la Liga 1 2026, Carlos Silvestri fue claro al afirmar que la llegada de jugadores de renombre como Pablo Lavandeira, Pablo Míguez, etc., obliga a pensar en metas ambiciosas y no puede permitirse plantear una temporada sólo de permanencia o de mitad de tabla.

El entrenador de 53 años considera que el aprendizaje de años anteriores le permite entender que el verdadero objetivo debe ser siempre pelear arriba, aun cuando a veces los resultados no acompañen del todo: “Si por ahí no lo consigues, pero fue tu meta conseguirlo y trabajar para eso, de repente te quedas por poco margen. El equipo puede ocupar un puesto de torneo internacional si buscas el primer lugar, porque no hay margen”.

El técnico insistió en que la conformación del plantel y la llegada de futbolistas experimentados condicionan la exigencia interna. “Por un tema de convencimiento y también por la realidad, uno tiene que ir a buscar definitivamente, y en este caso, sería un golpe sobre la mesa buscar obtener un torneo internacional, un título nacional, porque el equipo se está conformando para eso”.

Para Silvestri, la estructura y el nivel de los refuerzos que ha sumado el club hacen inviable pensar en objetivos limitados. “Si yo traigo jugadores del nivel que están llegando no podemos plantear objetivos de mitad de tabla o de mantenernos en la categoría, no es válido, tenemos que luchar más arriba. Si se puede conseguir, excelente, y si no, se intentó hasta el final, y seguramente algún premio muy importante podemos obtener”.

Hernán Barcos, Pablo Lavandeira y Pablo Míguez, todos exAlianza Lima, jugarán en FC Cajamarca el 2026.