Presidente de FC Cajamarca explicó su ocupación e ingresos económicos para fichar a Hernán Barcos y otros exjugadores de Alianza Lima

Edisson Omar Zavaleta rompió su silencio sobre los fichajes que viene realizando su equipo. (Exitosa Deportes)

FC Cajamarca es el club protagonista en el mercado de pases de la Liga 1 2026. El equipo recién ascendido concretó el fichaje bomba de la temporada, incorporando a Hernán Barcos, ídolo de Alianza Lima. Además, ha sumado a otras figuras del torneo doméstico como es el caso de Pablo Lavandeira.

El cuadro provinciano viene fichando más que otos elencos, lo que ha desatado una incógnita muy grande: “¿De dónde sacó tanto dinero?”. El presidente Edisson Omar Zavaleta rompió su silencio y reveló sobre su ocupación e ingresos económicos, los cuales le permitieron finiquitar las llegadas de grandes jugadores.

“Soy ingeniero civil de profesión, egresado de la Universidad Nacional de Cajamarca. Terminé mis estudios en 2013 y en 2015 fundé mi empresa de ejecución de obras civiles. Empecé poco a poco, trabajando personalmente en los primeros servicios, algunos de ocho mil o diez mil soles, y he ido creciendo con el tiempo. Agradezco a Dios porque siempre he encontrado el camino y me siento muy agradecido”, detalló.

Presidente de FC Cajamarca reveló cuál es su ocupación e ingresos económicos para fichar a Hernán Barcos y exjugadores de Alianza Lima.

De acuerdo a las palabras del ingeniero Zavaleta en diálogo con Exitosa Deportes, toda el dinero invertido en este mercado de pases proviene de los ingresos de su empresa. Al punto que él mismo se encarga de armar el plantel, con el objetivo de reducir el riesgo de fracasar deportivamente y sufrir pérdidas económicas considerables.

“Me gusta el fútbol, soy un apasionado. Como presidente, busco a los futbolistas, reviso el comportamiento de cada uno y pido referencias. Tengo dos asesores que me ayudan en ese proceso, y con esa información tomo decisiones. Disfruto armar el club junto al profesor, considerando diferentes aspectos”, acotó.

Asimismo, el mandamás de FC Cajamarca recordó el camino de su elenco para llegar a la Primera División, en el cual tuvo varios errores pero que le sirvieron para crecer personal como profesionalmente, al punto de subir a la máxima categoría en tiempo récord.

“Desde 2023, cuando formé el equipo de Copa Perú, lo fundé y cometí errores ese año. A veces, los obstáculos nos enseñan y cada año mejoramos. En 2023 llegamos con más fuerza y en 2024 logramos el ascenso a Liga 2. Con más experiencia, el año pasado traté de armar un plantel competitivo, priorizando un buen juego. Me concentro en la columna vertebral del equipo: el arquero, los centrales, los mediocentros ofensivos, un diez creativo, el delantero y después completo con los laterales y extremos”, sentenció.

La inversión de FC Cajamarca en su estadio y CAR

Por otro lado, Edisson Omar Zavaleta dejó en claro que no solo ficha grandes jugadores para el éxito inmediato, sino también se preocupa por el futuro y desarrollo de nuevos talentos en la ciudad de Cajamarca. Por ese motivo, viene construyendo un CAR.

“Tengo mi empresa dedicada a la ejecución de obras civiles y cuento con un equipo de ingenieros. Además, poseo un terreno de ocho hectáreas en Namora, a media hora de aquí, donde estamos construyendo el Centro de Alto Rendimiento (CAR)”, añadió.

Y eso no es todo. Zavaleta quiere la mejor infraestructura para su escuadra. Actualmente, cuenta con dos estadios disponibles para jugar la Liga 1 2026, no obstante, construirá uno nuevo con las mejores instalaciones para seguir creciendo y alcanzar su máximo objetivo: salir campeón nacional.

“Actualmente, estamos desarrollando un proyecto que puede parecer ambicioso. Puedo compartir los planos si lo desea. Ya tengo avanzado el expediente de un estadio, que incluye instalaciones sanitarias, eléctricas, estructuras y la parte arquitectónica. Solo falta la elevación en 3D. Cuando complete el expediente, buscaré financiamiento en Paraguay, Europa o a través de la Conmebol”, cerró.

Edisson Omar Zavaleta contó la inversión que viene haciendo en infraestructura. (Exitosa Deportes)