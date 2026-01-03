Perú Deportes

Presidente de FC Cajamarca explicó su ocupación e ingresos económicos para fichar a Hernán Barcos y otros exjugadores de Alianza Lima

Edisson Omar Zavaleta rompió su silencio sobre el inédito mercado de pases que viene realizando su equipo tras ascender a la Liga 1. Además, confesó que está invirtiendo en infraestructura deportiva

Guardar
Edisson Omar Zavaleta rompió su silencio sobre los fichajes que viene realizando su equipo. (Exitosa Deportes)

FC Cajamarca es el club protagonista en el mercado de pases de la Liga 1 2026. El equipo recién ascendido concretó el fichaje bomba de la temporada, incorporando a Hernán Barcos, ídolo de Alianza Lima. Además, ha sumado a otras figuras del torneo doméstico como es el caso de Pablo Lavandeira.

El cuadro provinciano viene fichando más que otos elencos, lo que ha desatado una incógnita muy grande: “¿De dónde sacó tanto dinero?”. El presidente Edisson Omar Zavaleta rompió su silencio y reveló sobre su ocupación e ingresos económicos, los cuales le permitieron finiquitar las llegadas de grandes jugadores.

Soy ingeniero civil de profesión, egresado de la Universidad Nacional de Cajamarca. Terminé mis estudios en 2013 y en 2015 fundé mi empresa de ejecución de obras civiles. Empecé poco a poco, trabajando personalmente en los primeros servicios, algunos de ocho mil o diez mil soles, y he ido creciendo con el tiempo. Agradezco a Dios porque siempre he encontrado el camino y me siento muy agradecido”, detalló.

Presidente de FC Cajamarca reveló
Presidente de FC Cajamarca reveló cuál es su ocupación e ingresos económicos para fichar a Hernán Barcos y exjugadores de Alianza Lima.

De acuerdo a las palabras del ingeniero Zavaleta en diálogo con Exitosa Deportes, toda el dinero invertido en este mercado de pases proviene de los ingresos de su empresa. Al punto que él mismo se encarga de armar el plantel, con el objetivo de reducir el riesgo de fracasar deportivamente y sufrir pérdidas económicas considerables.

“Me gusta el fútbol, soy un apasionado. Como presidente, busco a los futbolistas, reviso el comportamiento de cada uno y pido referencias. Tengo dos asesores que me ayudan en ese proceso, y con esa información tomo decisiones. Disfruto armar el club junto al profesor, considerando diferentes aspectos”, acotó.

Asimismo, el mandamás de FC Cajamarca recordó el camino de su elenco para llegar a la Primera División, en el cual tuvo varios errores pero que le sirvieron para crecer personal como profesionalmente, al punto de subir a la máxima categoría en tiempo récord.

“Desde 2023, cuando formé el equipo de Copa Perú, lo fundé y cometí errores ese año. A veces, los obstáculos nos enseñan y cada año mejoramos. En 2023 llegamos con más fuerza y en 2024 logramos el ascenso a Liga 2. Con más experiencia, el año pasado traté de armar un plantel competitivo, priorizando un buen juego. Me concentro en la columna vertebral del equipo: el arquero, los centrales, los mediocentros ofensivos, un diez creativo, el delantero y después completo con los laterales y extremos”, sentenció.

La inversión de FC Cajamarca en su estadio y CAR

Por otro lado, Edisson Omar Zavaleta dejó en claro que no solo ficha grandes jugadores para el éxito inmediato, sino también se preocupa por el futuro y desarrollo de nuevos talentos en la ciudad de Cajamarca. Por ese motivo, viene construyendo un CAR.

“Tengo mi empresa dedicada a la ejecución de obras civiles y cuento con un equipo de ingenieros. Además, poseo un terreno de ocho hectáreas en Namora, a media hora de aquí, donde estamos construyendo el Centro de Alto Rendimiento (CAR)”, añadió.

Y eso no es todo. Zavaleta quiere la mejor infraestructura para su escuadra. Actualmente, cuenta con dos estadios disponibles para jugar la Liga 1 2026, no obstante, construirá uno nuevo con las mejores instalaciones para seguir creciendo y alcanzar su máximo objetivo: salir campeón nacional.

“Actualmente, estamos desarrollando un proyecto que puede parecer ambicioso. Puedo compartir los planos si lo desea. Ya tengo avanzado el expediente de un estadio, que incluye instalaciones sanitarias, eléctricas, estructuras y la parte arquitectónica. Solo falta la elevación en 3D. Cuando complete el expediente, buscaré financiamiento en Paraguay, Europa o a través de la Conmebol”, cerró.

Edisson Omar Zavaleta contó la inversión que viene haciendo en infraestructura. (Exitosa Deportes)

Temas Relacionados

FC CajamarcaHernán BarcosAlianza LimaLiga 1peru-deportes

Más Noticias

A qué hora juega Alianza Lima vs Regatas Lima: partidazo por la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Las ‘blanquiazules’ cerrarán la primera etapa frente las chorrillanas y buscarán recuperar el liderato tras fallo en contra por el clásico. Entérate los horarios del crucial duelo

A qué hora juega Alianza

Resultados de la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 EN VIVO: así van los partidos en el cierre de la primera fase

Universitario se enfrentará a Deportivo Wanka, mientras que Alianza Lima y Regatas protagonizarán el duelo de la jornada en el Polideportivo Lucha Fuentes

Resultados de la fecha 11

Se suma a la desaparición de GOLPERU: DirecTV dejará de hacer programas deportivos en el Perú

El periodista Luis Carrillo Pinto reveló la medida que tomó la empresa estadounidense sobre su presencia en el país

Se suma a la desaparición

Paolo Guerrero mandó fuerte mensaje sobre la interna de Alianza Lima tras renovar: “Debemos mejorar la unión”

El ‘Depredador’ estiró su vínculo por todo el 2026, año en el que disputará su última temporada como futbolista profesional

Paolo Guerrero mandó fuerte mensaje

Sebastián Britos deja atrás a Universitario: fue oficializado como nuevo arquero del histórico Peñarol

El 31 de diciembre del año anterior se llegó a un acuerdo con el ‘Seba’ para que sea la cuarta alta del ‘aurinegro’ e iniciando el 2026 se oficializó su incorporación por un ciclo con opción a extensión

Sebastián Britos deja atrás a
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

2026: el año de un

2026: el año de un nuevo rumbo para Perú, elecciones y la promesa de hacer un país más próspero

Los escándalos que sacudieron al Gobierno en 2025: el derrumbe de Dina Boluarte y el incierto rumbo con José Jerí

Los escándalos que sacudieron el Congreso en este 2025

Corrupción, coimas y mafias en el primer puerto del Perú: Gobernadores de los últimos 20 años acusados de liderar organizaciones criminales en el Callao

Ministro del Interior detalla operativo policial tras enfrentamiento de presuntos mineros ilegales en bocamina

ENTRETENIMIENTO

Paco Bazán cuestiona imparcialidad de

Paco Bazán cuestiona imparcialidad de Magaly Medina y compara su caso con el de María Pía Copello y Paolo Guerrero

Yarita Lizeth derrite a sus fans con romántica promesa de amor para Alejandro Páucar en su cumpleaños

Karla Tarazona descarta bodas simbólicas con Christian Domínguez y afirma: “Esta vez tiene que ser de verdad”

Las películas de Netflix en Perú para engancharse este día

Redes sociales en Perú 2025: virales, polémicas y tendencias que marcaron el año entre memes, protestas, identidad y consumo

DEPORTES

A qué hora juega Alianza

A qué hora juega Alianza Lima vs Regatas Lima: partidazo por la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Resultados de la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 EN VIVO: así van los partidos en el cierre de la primera fase

Se suma a la desaparición de GOLPERU: DirecTV dejará de hacer programas deportivos en el Perú

Paolo Guerrero mandó fuerte mensaje sobre la interna de Alianza Lima tras renovar: “Debemos mejorar la unión”

Sebastián Britos deja atrás a Universitario: fue oficializado como nuevo arquero del histórico Peñarol