Hernán Barcos fue contundente sobre su polémica salida de Matute: “Se habla mucho porque Alianza Lima vende”

El ‘Pirata’ dejó en claro que nunca tuvo problema con algún compañero tras las especulaciones de enfrentamientos internos que habrían marcado su partida

La sorpresiva salida de Hernán Barcos sigue dando de qué hablar y muchos hinchas expresaron su lamento tras ser anunciado como nuevo refuerzo en FC Cajamarca. El ‘Pirata’ no estaba en los planes de los ‘blanquiazules’ para el 2026 y la directiva decidió no renovarle.

Aunque se conoció que su partida fue por un tema deportivo, hubo fuertes rumores que la verdadera razón fue porque un grupo de jugadores no lo querían en el equipo. La controversia rodeó el fin del ciclo del goleador histórico que ahora se prepara para vivir una nueva aventura en tierras cajamarquinas.

El argentino nacionalizado rompió su silencio y dejó en claro que nunca tuvo ningún problema con algún compañero. Resaltó que siempre buscó el bienestar del equipo.

“La verdad es que se habla mucho porque Alianza vende. Se lleven bien, se lleven mal. Es obvio que con treinta jugadores no te puedes llevar bien con todos. Uno intenta llevarse bien con todos, pero nadie es monedita de oro para caerle bien a todos. Entonces, uno gestiona el grupo, trata de que todos se sientan cómodos, que todo esté bien y que todos funcionen dentro de una línea de profesionalismo. Después, hay cosas que a uno le van a gustar y al otro no, y funciona así como el entrenador. ¿A quién le gusta? ¿A todos les gusta el mismo entrenador? Y no, es difícil, entonces es normal. Lo que pasa es que Alianza vende y siempre quieren buscar alguna cosa en el medio", apuntó Hernán en el aeropuerto internaciona Jorge Chávez.

El 'Pirata' agradeció el cariño de la gente 'blanquiazul'. (Grace Nole)

“Nunca me peleé con ningún compañero”

Dentro de todas las especulaciones que se dieron en la polémica salida de Hernán Barcos de Alianza Lima, se mencionó de que había tenido un fuerte altercado con algunos jugadores, entre ellos Carlos Zambrano y Paolo Guerrero. El ‘Pirata’ fue contundente para desmetir esas versiones.

“Nunca peleé con ningún compañero en los cinco años que estuve en Alianza. Hemos tenido discusiones de situaciones, de momentos. Normal en el fútbol, pero nunca peleé ni tuve problema con ningún jugador“, declaró el delantero de 41 años.

El 'Depredador' dejó contundente respuesta de la partida del 'Pirata' de Alianza Lima. (Jax Latin Media)

Además, reveló cómo asimiló la noticia de su no renovación con los ‘blanquiazules’ después de cinco años: “Había la posibilidad de seguir y no seguir. Era claro, yo en un momento yo iba a renovar y después empecé a sentir cosas diferentes y ahí me di cuenta que no iba a renovar. Lo fui sintiendo, al final, no me sorprendió”.

Hernán Barcos entró por Paolo
Hernán Barcos entró por Paolo Guerrero en el Alianza Lima vs Sporting Cristal, que fue su último partido vestido de blanquiazul. - créditos: Paloma Del Solar

¿Será el último año de Hernán Barcos?

El ahora delantero de FC Cajamarca adelantó si se retirará a final de la temporada 2026. Hernán Barcos fue cauto con ese tema y prefirió no especificar si será su último baile a sus 41 años.

"Mira, yo siempre pienso que es el último año por cómo se da todo. Siempre pienso que es el último, pero hace tres o cuatro que vengo así, entonces no te puedo decir: ‘Me voy a retirar en diciembre’. No lo sé. Vamos viendo, capaz que me retire en junio. No sé, vamos viendo cómo me siento“, precisó.

