“Un verdadero depredador”, el contundente anuncio de FC Cajamarca para oficializar a Hernán Barcos

Y se hizo oficial. FC Cajamarca anunció a Hernán Barcos como refuerzo para el 2026 con un emotivo video, marcando un hecho relevante tanto para el fútbol local como para los equipos que han conseguido el ascenso reciente a la Liga 1.

Después de concluir su etapa en Alianza Lima, una salida que generó controversia, el ‘Pirata’ decidió integrarse al club cajamarquino con el objetivo de liderar un proyecto que apuesta por la proyección y el crecimiento inmediato.

Su adiós al estadio de Matute, luego de cinco temporadas destacadas, dejó a la hinchada con una serie de interrogantes por la manera en que se produjo su desvinculación. No obstante, la llegada de Barcos a FC Cajamarca revitalizó el interés de quienes reconocen su capacidad goleadora y trayectoria.

El club utilizó sus redes sociales para dar a conocer la noticia mediante un video que pone en valor tanto la historia como el esfuerzo de la población ‘cajacha’. Durante la presentación, se describió a Hernán como el elemento fundamental para impulsar a una ciudad que merece volver a celebrar goles de calidad.

“Hoy, un sueño que muchos veíamos lejano se ha convertido en una gloriosa realidad. Damos la bienvenida oficial a la familia del FC CAJAMARCA a un verdadero depredador futbolístico, al hombre que nos robará gritos de gol con cada toque…¡HERNÁN “EL PIRATA” BARCOS! El Pirata" no solo trae goles; trae experiencia, liderazgo y ese espíritu guerrero que tanto necesitamos. ¡Su mirada de campeón ya está aquí y estamos listos para navegar juntos hacia la gloria!“, publicó el cuadro cajamarquino en sus redes sociales.

El anuncio que da por hecho el fichaje de Hernán Barcos. - Crédito: FC Cajamarca

El traspaso de Hernán Barcos al conjunto cajamarquino ha sido considerado por numerosos observadores como la incorporación más relevante de la temporada 2026, teniendo en cuenta la posición de referente que el futbolista argentino mantiene en el ámbito nacional. Barcos asume el reto de liderar a un equipo que no solo busca asegurar su permanencia en la división de honor, sino que también aspira a competir por una plaza en torneos internacionales durante su primera campaña en la élite profesional.

¿Cuándo será el debut de Hernán Barcos con FC Cajamarca?

El estreno oficial de Hernán Barcos con la camiseta de FC Cajamarca ya cuenta con fecha y lugar definidos, lo que ha generado una gran expectativa entre los seguidores cercanos al Estadio Héroes de San Ramón. Este partido será la primera oportunidad para evaluar cómo se integra el delantero de 41 años en el esquema táctico de un equipo que apuesta por una propuesta ofensiva en su propio terreno.

Para la presentación, el club ha elegido como adversario a The Strongest de Bolivia, formación que disputará la próxima Copa Libertadores en la Fase 1, al igual que Alianza Lima. Este enfrentamiento internacional permitirá calibrar el verdadero nivel del plantel cajamarquino y brindará a la afición la oportunidad de observar a su reciente fichaje estrella en acción.

La directiva ha programado el inicio de la pretemporada para el 3 de enero, bajo la conducción técnica de Carlos Silvestri, con el objetivo de alcanzar un óptimo estado físico y futbolístico de cara al debut oficial. El duelo de presentación ante el equipo boliviano está previsto para el 18 de enero, fecha que marcará el inicio de esta nueva etapa en la historia del club.

Hernán Barcos, destino FC Cajamarca. - Crédito: Difusión