Resultados de la fecha 9 de la Liga Peruana de vóley 2025/2026: así van los partidos.

La Liga Peruana de Vóley 2025/2026 tendrá una de sus mejores jornadas de su primera fase este fin de semana. Y es que tendrá como principal atractivo el Alianza Lima vs Universitario de Deportes, un duelo por el primer lugar de la tabla de posiciones, que provocó que las entradas se agoten en tiempo récord.

Las ‘blanquiazules’ volverán a disputar un compromiso en el torneo doméstico después de dos jornadas. El vigente bicampeón estuvo ausente, debido a que se encontraba realizando su participación histórica en el Mundial de Clubes, donde ganó al campeón asiático, Zhetysu VC.

Las ‘cremas’, por su parte, estuvieron a poco de tropezar en la jornada anterior; no obstante, consiguieron un victoria en el quinto set, que les permitió seguir detrás de las ‘íntimas’ en las colocaciones. El cuadro de Ate sabe que tiene una oportunidad para igualar en puntaje a las líderes.

Alianza Lima gana 3-1 a Zhetysu VC y sigue firme en el Mundial de Clubes de Vóley 2025. | Latina

Pero, este no será el único gran encuentro en la fecha 9. Circolo Sportivo Italiano, precisamente el equipo que llevó al quinto parcial a la ‘U’, se medirá con Regatas Lima. Este duelo promete mucho, ya que son dos escuadras con plantillas jóvenes, donde la dinámica y velocidad son sus principales características.

Circolo es el club que necesita una victoria en este compromiso. Las de Pueblo Libre no registran tres unidades desde que superaron 3-0 al recién ascendido Kazoku No Perú en la jornada 4. Después de eso, ganaron pero solo obtuvieron dos puntos al irse hasta el quinto set ante Rebaza Acosta.

Circolo Sportivo Italiano viene haciendo una irregular campaña en la Liga Peruana de Vóley 2025/2026, situándose en la octava casilla de la tabla.

Por otro lado, la Universidad San Martín podría utilizar esta jornada para escalar ubicaciones en la tabla. Si vence a Deportivo Soan por un resultado 3-0 o 3-1, sumará tres puntos. Y si Alianza y Universitario se van a un quinto set, no se alejarán mucho, lo que le permitirá situarse en la segunda casilla.

El equipo de Guilherme Schmitz quiere ser protagonista y para ello sumó un nuevo refuerzo procedente de Serbia: Jovana Steković, quien se desempeña como atacante y llega procedente de Metalkas Pałac Bydgoszcz de Polonia. La serbia se suma a la larga lista de jugadoras extranjeras de la USMP para esta temporada.

Hay que considerar que la novena fecha de la Liga Peruana de Vóley se disputará de nuevo en el Polideportivo Lucha Fuentes, situado en el distrito de Villa El Salvador, luego de que este complejo sea utilizado para los Juegos Bolivarianos y los partidos se muden al Coliseo Miguel Grau del Callao.

Jovana Steković es nueva jugadora de la Universidad San Martín para la temporada 2025/26. Crédito: USMP vóley

Programación y resultados de la fecha 9 de la Liga Peruana de Vóley

Sábado 20 de diciembre

Géminis vs Olva Latino | 14:30 horas (Perú) vía Latina (web y app)

Deportivo Soan vs San Martín | 17:00 horas (Perú) vía Latina (TV, web y app)

Circolo Sportivo Italiano vs Regatas Lima | 19:00 horas (Perú) vía Latina (TV, web y app)

Domingo 21 de diciembre

Rebaza Acosta vs Deportivo Wanka | 12:30 horas (Perú) vía Latina (web y app)

Atlético Atenea vs Kazoku No Perú | 15:00 horas (Perú) vía Latina (TV, web y app)

Alianza Lima vs Universitario | 17:00 horas (Perú) vía Latina (TV, web y app)

Programación de la fecha 9 de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. Crédito: Latina

Así marcha la tabla de posiciones de la Liga Peruana de vóley 2025/2026

Alianza Lima (24) adelantó partidos para irse a competir al Mundial de Clubes de vóley. Todos los ganó. Esto le permitió seguir en lo más alto de la tabla de posiciones, más allá de que no jugó en la dos últimas jornadas de esta primera fase. El club ‘íntimo’ es seguido de cerca por Universitario y San Martín, ambos con 21 puntos.

En la parte de abajo de las colocaciones están Kazoku No Perú y Deportivo Wanka, ambos con solo una victoria en su haber y firmes candidatos a disputar la revalidación con los elencos de la Liga Intermedia. Sus puntajes actuales (4 unidades y 3 unidades correspondientemente) los alejan de meterse en la siguiente instancia del campeonato y los acercan al descenso.

Tabla de posiciones de la Fase 1 de la Liga Peruana 2025/26. Crédito: FPV