San Martín potencia su plantel con la atacante serbia Jovana Steković por toda la temporada de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Todavía no culmina la primera fase, pero las ‘santas’ ya piensan en todo lo que viene para el próximo año. Es por ello que sumaron a extranjera para potenciar mucho más su ataque

Jovana Steković es nueva jugadora
Jovana Steković es nueva jugadora de la Universidad San Martín para la temporada 2025/26. Crédito: USMP vóley

La Universidad San Martín incorporó a Jovana Steković a su equipo para la temporada 2025/26 de la Liga Peruana de Vóley. La deportista serbia, proveniente del Metalkas Pałac Bydgoszcz de Polonia, fue presentada oficialmente por el club de Santa Anita.

La atacante —diestra de 1.84 m.— llega a reforzar al equipo a cargo del brasileño Guilherme Schmitz. La también Bachiller en Gestión del Deporte y Fitness por LIU Brooklyn asumirá su primer desafío en el continente sudamericano, puesto que en el pasado defendió los colores de escuadras norteamericanas y europeas.

“Jovana Steković, atacante proveniente de Serbia, se suma al equipo de la Universidad de San Martín de Porres para la presente temporada. Bienvenida a la familia santa, Jovana”, recibió el club a su nuevo refuerzo.

Antes de llegar a las filas de las santas, Steković compitió en el citado Metalkas Pałac, el Nea Salamina Famagusta de Chipre, el Hylte/Halmstad de Suecia y el equipo universitario de Long Island de Estados Unidos.

Jovana Steković llega a la
Jovana Steković llega a la San Martín procedente del Metalkas Pałac Bydgoszcz de Polonia. Crédito: Puro Vóley.

De esta manera, la administración del elenco de Santa Anita potencia su ofensiva con una jugadora de fuste. Tanto Fernando Tomé como Aixa Vigil tendrán que redoblar esfuerzos para competir sanamente por un lugar en el sexteto de la Universidad San Martín.

Jovana Steković se une a la lista de voleibolistas extranjeras en el conjunto santo. El plantel cuenta con la presencia de las brasileñas Fernanda Tomé y Simone Scherer —entre algodones—, la mexicana Paola Rivera y la estadounidense Adeola Owokoniran. Cabe destacar que el actual reglamento de la Liga Peruana de Vóley solo admite la presencia de tres deportistas extranjeras en el campo de juego.

¿Cómo marcha San Martín en la Liga Peruana de Vóley 2025/26?

La Universidad San Martín de Porres atraviesa un momento expectante en la presente temporada de la Liga Peruana de Vóley 2026/26. Tras cumplirse las primeras ocho jornadas de la etapa regular, el equipo se ha consolidado en el pelotón de protagonistas, reafirmando su rótulo de candidato al título nacional.

Actualmente, las dirigidas por el brasileño Guilherme Schmitz ocupan la tercera posición de la tabla general. Sin embargo, la lucha por el segundo lugar es sumamente cerrada: San Martín registra 21 puntos, la misma cantidad que Universitario de Deportes, que se ubica un escalón arriba únicamente por una ligera ventaja en el promedio de sets. Ambas escuadras se mantienen al acecho del líder, Alianza Lima, que marcha invicto con 24 unidades.

Tabla de posiciones de la
Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 tras el final de la fecha 8 de la primera fase - Crédito: FPV

Conviene mencionar que en la última temporada, el conjunto universitario finalizó la temporada en el tercer lugar. Tras caer en semifinales a manos de Alianza Lima, a la postre campeón, superó a Universitario de Deportes en el duelo por la medalla de bronce.

Programación de la fecha 9 de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Tras hacerse oficial su contratación, el director técnico Guilherme Schmitz podría darle minutos a la nueva integrante de su plantel. San Martín necesita de la victoria para continuar entre los primeros de la tabla. La fecha 9 de esta primera etapa se jugará este sábado 20 y domingo 21 de diciembre en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.

Sábado 20 de diciembre

  • Géminis vs Olva Latino | 14:30 horas (Perú) vía Latina (web y app)
  • Deportivo Soan vs San Martín | 17:00 horas (Perú) vía Latina (TV, web y app)
  • Circolo Sportivo Italiano vs Regatas Lima | 19:00 horas (Perú) vía Latina (TV, web y app)

Domingo 21 de diciembre

  • Rebaza Acosta vs Deportivo Wanka | 12:30 horas (Perú) vía Latina (web y app)
  • Atlético Atenea vs Kazoku No Perú | 15:00 horas (Perú) vía Latina (TV, web y app)
  • Alianza Lima vs Universitario | 17:00 horas (Perú) vía Latina (TV, web y app)

