Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: así van los equipos en la fecha 8 de la primera fase

Continúa la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. Crédito: LPV

La primera etapa de la Liga Peruana de Vóley 2025/26 entra en su recta final y la emoción se traslada nuevamente al Coliseo Miguel Grau del Callao, donde este fin de semana se disputarán cinco encuentros determinantes de la octava fecha para definir las posiciones de cara a la siguiente fase. Cada punto empieza a valer el doble y los equipos llegan con la obligación de sumar para no comprometer sus aspiraciones.

El calendario ofrece choques de alto voltaje, protagonizados tanto por clubes que luchan por mantenerse en la parte alta de la tabla como por aquellos que buscan salir del fondo. El líder Alianza Lima no verá acción por segunda jornada consecutiva debido a su participación en el Mundial de Clubes 2025, donde obtuvo un triunfo histórico, aunque no le alcanzó para avanzar a semifinales.

De todas formas, las ‘íntimas’ seguirán firmes en lo más alto de la tabla sin importar los resultados de la fecha, gracias a la amplia ventaja que han construido. Sin embargo, Universitario de Deportes buscará aprovechar la ausencia del líder para recortar la diferencia y acercarse peligrosamente. Del mismo modo, San Martín y Regatas Lima tampoco pierden de vista ese objetivo y esperan sacar provecho de esta jornada para meterse de lleno en la pelea.

Tabla de posiciones de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Alianza Lima se mantiene en lo más alto de la tabla con puntaje perfecto y una ventaja de cinco unidades sobre Universitario, que ocupa el segundo lugar. San Martín completa el podio, mientras que Regatas se posiciona en la cuarta casilla. A continuación, la tabla de posiciones de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26:

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 tras el final de la fecha 7 de la primera fase - Crédito: FPV

Programación de la fecha 8 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

La fecha 8 de la Liga Peruana de Vóley se disputará este sábado 13 y domingo 14 de diciembre en el Coliseo Miguel Grau del Callao. Todos los encuentros serán transmitidos por Latina, tanto en señal abierta como a través de su web y aplicación oficial. A continuación, la programación completa de la jornada:

Sábado 13 de diciembre

- Deportivo Géminis vs Kazoku No Perú (14:30 horas / Coliseo Miguel Grau / Latina Web y aplicativo)

- Olva Latino vs Deportivo Wanka (16:45 horas / Coliseo Miguel Grau / Latina Televisión, web y aplicativo)

- Atlético Atenea vs Universidad San Martín (19:00 horas / Coliseo Miguel Grau / Latina Televisión, web y aplicativo)

Domingo 14 de diciembre

- Rebaza Acosta vs Regatas Lima (15:00 horas / Coliseo Miguel Grau / Latina Televisión, web y aplicativo)

- Circolo Sportivo Italiano vs Universitario de Deportes (17:00 horas / Coliseo Miguel Grau / Latina Televisión, web y aplicativo)

Programación de la fecha 8 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

¿Qué define la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26?

En esta temporada, solo los diez primeros clasificados asegurarán su presencia en la segunda ronda, etapa en la que comenzará a perfilarse quiénes pelearán realmente por el título. En contraste, los dos equipos que terminen en el fondo deberán disputar un cuadrangular por la permanencia junto al campeón y subcampeón de la Liga Intermedia.

Con este panorama, la clasificación podría modificarse en cada partido, dejando una jornada cargada de tensión y variaciones en la tabla. Los aficionados podrán seguir de cerca el desarrollo de los encuentros y la actualización en tiempo real de las posiciones, en una fecha que promete emociones fuertes y el mejor nivel del vóley nacional.