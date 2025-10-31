Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025 HOY: así van los equipos en la fecha 17 del Torneo Clausura y Acumulada

Se disputan las últimas fechas de la Liga 1 2025. Crédito: Liga 1

Queda muy poco para el final de la Liga 1 2025 y el campeón ya tiene nombre. O mejor dicho, tricampeón. Universitario de Deportes aseguró su tercer título nacional consecutivo tras conquistar tanto el Torneo Apertura como el Torneo Clausura de esta temporada. Aun así, el campeonato peruano no está cerrado del todo: todavía quedan varios frentes por definirse.

Los ‘cremas’, dirigidos por Jorge Fossati, tienen garantizado el primer lugar de la tabla acumulada y su presencia en la próxima Copa Libertadores como Perú 1, coronando una temporada sólida en la que destacaron por su solidez defensiva y regularidad. Sin embargo, aún hay mucho en juego para los demás clubes en las fechas finales del campeonato: la pelea por los demás cupos internacionales y la lucha por evitar el descenso a la Liga 2.

Detrás del tricampeón, equipos como Cusco FC, Alianza Lima, Melgar y Sporting Cristal se disputan palmo a palmo los puestos que otorgan clasificación directa o preliminar a la siguiente edición de la Copa Libertadores. Al mismo tiempo, la lucha en el top 8 por los boletos a la Copa Sudamericana se mantiene más intensa que nunca. Cada punto se convierte en oro para los clubes que buscan cerrar la temporada con presencia internacional.

En la zona baja, la tensión alcanza su punto máximo. Aycucho FC y Alianza Universidad luchan directamente contra el descenso, mientras que Comerciantes Unidos, UTC y Juan Pablo II aún buscan asegurar su permanencia. Sport Boys y Atlético Grau cuentan con un panorama algo más favorable, pero cualquier derrota en este tramo final podría significar la caída a la Liga 2, manteniendo a sus hinchadas en vilo.

Con solo tres jornadas por disputarse, la Liga 1 2025 entra en su recta final con todos los frentes abiertos. Mientras Universitario celebra un nuevo título nacional, el resto de los clubes no tiene margen de error: algunos buscan asegurar un cupo internacional, mientras que otros luchan simplemente por sobrevivir en la máxima categoría.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura

Universitario domina con autoridad el Torneo Clausura, sumando 39 puntos, 10 más que su inmediato perseguidor, Cusco FC. Alianza Lima completa el podio, pero sin posibilidades de alcanzar a los ‘cremas’ en estas últimas jornadas. Pase lo que pase en las fechas finales, el título ya está asegurado para la ‘U’. A continuación, la tabla de posiciones:

Tabla de posiciones acumulada de la Liga 1 2025

Con el cierre de la temporada cada vez más cerca, la tabla acumulada empieza a cobrar mayor importancia. Universitario ya aseguró su pase directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, pero aún resta definir qué equipo ocupará la plaza de Perú 2. Además, la lucha por los cuatro boletos a la Copa Sudamericana continúa abierta, con ADT, Cienciano y Los Chankas al acecho. También hay hasta siete clubes que luchan por la permanencia. A continuación, la clasificación general:

Programación de la fecha 17 del Torneo Clausura 2025

Viernes 31 de octubre

- Alianza Lima vs Melgar (20:00 horas / estadio Alejandro Villanueva / L1 Max, L1 Play)

Sábado 1 de noviembre

- Los Chankas vs Ayacucho FC (13:00 horas / estadio Los Chankas / L1 Max, L1 Play)

- Comerciantes Unidos vs Sporting Cristal (15:15 horas / estadio Juan Maldonado / L1 Max, L1 Play)

- Deportivo Garcilaso vs ADT (18:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega / L1 Max, L1 Play)

Domingo 2 de noviembre

- Alianza Universidad vs Cusco FC (13:00 horas / estadio Heraclio Tapia / L1 Max, L1 Play)

- Alianza Atlético vs Atlético Grau (15:30 horas / estadio Campeones del 36 / L1 Max, L1 Play)

- Sport Boys vs UTC (18:00 horas / estadio Miguel Grau / GOLPERU)

- Cienciano vs Juan Pablo II (18:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega / L1 Max, L1 Play)

Descansan: Sport Huancayo, Universitario de Deportes