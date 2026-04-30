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Franco Velazco confirmó que Jorge Ararujo no se quedará como DT de Universitario: ¿Fabián Bustos es la primera opción?

El administrador de la ‘U’ se pronunció por la continuidad de ‘Coco’ y de la posibilidad de traer de vuelta al argentino. También habló de Álvaro Barco y Antonio García Pye

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Franco Velazco, administrador de Universitario, habla de la continuidad de Jorge Araujo como técnico del club crema. YouTube Universitario

El reciente triunfo de Universitario de Deportes sobre Nacional de Uruguay por la Copa Libertadores 2026 no alteró los planes de la dirigencia ‘crema’ respecto al futuro del comando técnico. En medio de la euforia por la victoria internacional, el administrador Franco Velazco fue enfático en señalar que la administración ya notificó al actual entrenador interino, Jorge Araujo, sobre la búsqueda activa de un nuevo cuerpo técnico.

La conversación entre la administración y el ‘Coco’ se dio en términos de absoluta claridad. “Tengo que ser enfático en señalar que nosotros hemos conversado con el profesor ‘Coco’ Araujo y le hemos hecho saber que esta administración está buscando un comando técnico”, fueron sus primeras palabras en conferencia de prensa.

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Araujo, quien asumió el cargo de manera interina tras la salida de Javier Rabanal, recibió el respaldo de la directiva para continuar al frente del primer equipo mientras avanza el proceso de búsqueda. “Él es de la casa, forma parte de esta institución y hemos recibido de su parte la mejor predisposición para acompañarnos en los próximos partidos hasta que podamos culminar con este proceso de búsqueda y designar al nuevo comando técnico que acompañará esta campaña de cara a lo que resta del 2026”, subrayó.

¿Jorge Araujo se quedará en Universitario? La firme medida de la ‘U’ tras derrota ante Alianza Atlético. - créditos: Universitario
Jorge Araujo acumula dos victorias y una derrota con Universitario desde que asumió de forma interina. - créditos: Universitario

Franco Velazco sobre si Fabián Bustos es opción en Universitario

La especulación sobre el posible regreso de Fabián Bustos a Universitario ha sido persistente en los últimos días. En esa línea, Franco Velazco respondió: “Fabián no está en discusión que es un tremendo técnico, que lo queremos mucho en Universitario, es nuestro técnico bicampeón del centenario, pero respetamos que hoy él tenga una relación contractual deportiva con Millonarios, por lo cual no correspondería emitir un juicio sobre algún proceso de negociación en ciernes porque en realidad estamos respetando el profesionalismo que tiene Fabián”.

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El máximo dirigente de la ‘U’ fue taxativo al afirmar que el entrenador argentino tiene un compromiso vigente en Colombia: “Hoy claramente tiene un equipo al cual él se debe y no tenemos mayores comentarios sobre una eventual llegada a nuestra institución”.

El nombre de Bustos, bicampeón con Universitario en el año del centenario del club, sigue siendo una referencia para los hinchas. Sin embargo, la realidad contractual del entrenador en el elenco ‘albiazul’ representa un obstáculo, y la dirigencia prefiere mantener la reserva hasta que exista una posibilidad concreta de negociación.

Franco Velazco, administrador de Universitario, se refirió a la posibilidad de que Fabián Bustos sea el próximo DT del cuadro crema. YouTube Universitario

Franco Velazco sobre función de Antonio García Pye tras salida de Álvaro Barco

El cese de Álvaro Barco como director deportivo ha implicado una reconfiguración interna en Universitario. Franco Velazco explicó el nuevo reparto de funciones: “Antonio García Pye es el gerente deportivo y está asumiendo de manera interina algunas funciones de la dirección deportiva, las cuales también están siendo abordadas directamente por mí”.

El directivo detalló que, aunque mantiene la responsabilidad sobre la toma de decisiones deportivas, García Pye cumple un rol clave: “Si bien es cierto yo estoy a cargo de muchas de las decisiones que se están tomando en la parte deportiva el día de hoy, claramente Antonio por su experiencia, por el tiempo que tiene acá y siendo de la casa, nos está ayudando a poder canalizar y tomar algunas decisiones y reflexionar sobre ellas; porque la idea es de cara a lo que resta de este año tomar decisiones que sean puntuales y efectivas, ya no tenemos espacio ni margen de error”.

Velazco remarcó la urgencia de corregir el rumbo tras un inicio de año irregular que generó la salida de Álvaro Barco. “La idea es apuntar al tetracampeonato como lo habíamos propuesto desde el inicio de este año, desafortunadamente se tomaron decisiones, que fueron bien intencionadas de las personas que estuvieron aquí, en el caso de Álvaro Barco, es la ley del fútbol, las cosas no resultaron como las propusimos, pero estamos muy a tiempo de tomar las medidas correctivas y poder retomar el rumbo de cara a nuestro objetivo prioritario, que es el tetracampeonato”, sostuvo.

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