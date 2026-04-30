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Ignacio Buse logró sólido triunfo y se instaló en cuartos de final de Aix-en-Provence: Alejandro Tabilo será su próximo rival

La primera raqueta nacional despachó al local Thomas Faurel y continúa firme en la defensa de los puntos que consiguió el curso pasado, donde alcanzó las semifinales en el certamen francés

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Paso firme y defensa prácticamente completada de Buse en Challenger de Aix-en-Provence. Crédito: Instagram Ignacio Buse.
Paso firme y defensa prácticamente completada de Buse en Challenger de Aix-en-Provence. Crédito: Instagram Ignacio Buse.

El ascenso de Ignacio Buse en el circuito internacional mantiene su ritmo sostenido. La primera raqueta nacional selló una importante victoria en los octavos de final del Challenger 175 de Aix-en-Provence, imponiéndose con autoridad sobre el francés Thomas Faurel (427° ATP) por 6-4 y 6-2 en apenas 1 hora y 25 minutos de juego. El peruano, 58° del ranking ATP, continúa firme en la defensa de los puntos que consiguió la temporada pasada, donde alcanzó las semifinales en la arcilla francesa.

El duelo, disputado sobre la tierra batida del Court Nissan, tuvo a Buse como protagonista desde el inicio. El limeño de 22 años planteó una propuesta táctica basada en la agresividad controlada desde el fondo, profundidad en cada golpe y una notable efectividad con el primer servicio.

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Durante el primer set, la paridad fue la tónica dominante, con ambos tenistas mostrando solidez en sus turnos de saque. Sin embargo, Buse ajustó la devolución en el tramo final y logró un quiebre clave para cerrar el parcial por 6-4, dejando claro que la presión en momentos decisivos es una de sus mejores armas.

”Promesa peruana”, compartió la página oficial de Challenger en sus redes sociales. Crédito: X ATP Challenger.
”Promesa peruana”, compartió la página oficial de Challenger en sus redes sociales. Crédito: X ATP Challenger.

La segunda manga mostró a un Buse aún más dominante. El peruano elevó su intensidad y presionó con la devolución, desarticulando por completo el planteamiento de Faurel. Dos quiebres consecutivos en los primeros juegos bastaron para marcar la diferencia. El francés, empujado por el público local, no encontró respuestas ante la solidez y la lectura táctica del sudamericano. Buse manejó con inteligencia los intercambios largos y selló el 6-2 definitivo en la segunda manga.

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Esta victoria no solo significa el pase a los cuartos de final, sino que también permite a Ignacio Buse defender exitosamente 55 de los 56 puntos obtenidos en Aix-en-Provence en 2025, manteniéndose prácticamente intacto en el ranking. Luego de este resultado, Buse se ubica 60° en el ranking virtual de la ATP y se encuentra a una sola victoria de superar su mejor ubicación histórica.

El gran momento de Buse se explica por su consistencia, su capacidad para leer los partidos y su fortaleza mental en situaciones límite. Cada triunfo alimenta la confianza de un jugador que sigue sumando experiencia y puntos valiosos en su camino hacia la élite. El reto ahora será mayor: en cuartos de final lo espera un rival de jerarquía, un nuevo examen para medir su evolución y ambición competitiva en el exigente calendario europeo.

Ignacio Buse buscará el pase a las semifinales del Challenger de Aix-en-Provence ante el chileno Alejandro Tabilo. Crédito: Tenis Al Máximo.
Ignacio Buse buscará el pase a las semifinales del Challenger de Aix-en-Provence ante el chileno Alejandro Tabilo. Crédito: Tenis Al Máximo.

Nuevo duelo ante Tabilo

Ignacio Buse y Alejandro Tabilo renovarán su rivalidad este viernes 1 de mayo en los cuartos de final del Challenger 175 de Aix-en-Provence. El duelo, programado para las 07:30 horas de Perú, se disputará en el Court principal, Crédit Agricole, y podrá verse en directo a través de la plataforma gratuita Challenger TV.

Será la tercera vez que el peruano y el chileno se enfrenten en el circuito profesional, en una serie que hasta ahora ha sido favorable para Tabilo. El primer antecedente data de febrero de 2024, durante los ‘qualifiers’ de la Copa Davis. En aquella ocasión, el tenista chileno remontó un partido adverso y le dio el punto decisivo al equipo de su país. Más recientemente, ambos se encontraron en las semifinales del ATP 500 de Río de Janeiro, donde Tabilo se impuso con autoridad por 6-1 y 6-3, en un encuentro marcado por la humedad y las interrupciones climáticas.

Para Ignacio Buse, este nuevo cruce representa la oportunidad de romper la racha y conseguir su primera victoria ante Tabilo, un rival que ya ha demostrado su experiencia y solidez en el circuito. El contexto y la superficie europea prometen un partido de alto voltaje, en el que el peruano buscará dar un golpe de autoridad y avanzar a las semifinales.

‘Nacho’ buscará un lugar en la final del torneo de Río de Janeiro, donde enfrentará al representante chileno. El partido, que debió reprogramarse por lluvias, se disputará hoy domingo 22 de febrero - Disney

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