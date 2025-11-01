Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos EN VIVO HOY: minuto a minuto en Cutervo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Los tickets están disponibles por medio de las boleterías del estadio Juan Maldonado Gamarra de Cutervo.

El choque entre los ‘cerveceros’ y las ‘águilas’ se jugará hoy sábado 1 de noviembre en el estadio Juan Maldonado por la fecha 17 del Torneo Clausura 2025. El horario pactado a las 15:15 horas para Perú, Colombia y Ecuador ; mientras que en Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami) iniciará a las 16:15 horas. Y en Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil arrancará a las 17:15 horas.

Además, Infobae Perú informará todos los detalles que se vivirán en Cutervo con la previa, minuto a minuto, mejores jugadas, declaraciones de los jugadores, tabla de posiciones, y mucho más.

El vital choque será transmitido por L1 Max , canal oficial del campeonato peruano, y se podrá seguir a través de los diferente operadores como DirecTV, Best Cable, Claro TV, Win TV, Zapping TV, entre otros. También estará disponible en L1 Play , plataforma streaming que cuenta con un pago mensual dependiendo del plan a elección.

La estrategia se enfocará en un planteamiento de bloque medio-bajo, orientado a dificultar la generación de juego de Sporting Cristal y reducir espacios. Las ‘águilas’ priorizarán la intensidad en la recuperación y apuntará a capitalizar posibles errores en el avance del rival. El rendimiento defensivo será determinante para neutralizar a los atacantes ‘cerveceros’ , mientras que la eficacia en las transiciones será fundamental para generar peligro en ataque.

Comerciantes Unidos afronta su penúltimo encuentro en Cutervo con el objetivo de sumar puntos clave para mantenerse en la Primera División. El equipo, ubicado en la zona media de la tabla acumulada, ve en la localía una oportunidad para fortalecerse y buscar una victoria en el Cutervo, donde las condiciones climáticas y el estado del campo juegan a su favor. Llega a este compromiso después de cinco partidos invicto, con tres triunfos y dos empates.

Su principal fortaleza radica en el ataque, que suma 21 goles en 14 encuentros, posicionándolo como el segundo equipo más goleador del campeonato. Los ‘celestes’ se apoyarán en su juego de posesión y circulación de balón, confiando en que su mediocampo creativo logre superar la estructura defensiva de Comerciantes Unidos.

Sporting Cristal afronta este partido con la necesidad de conseguir una victoria que le permita seguir en carrera por la clasificación a la Copa Libertadores 2026 , evitando depender de otros resultados. A pesar de ubicarse entre los primeros puestos, el equipo enfrenta el reto de revertir una reciente secuencia negativa, con dos derrotas en sus últimos tres compromisos.

¡Turno de Sporting Cristal! Los ‘cerveceros’ visitarán a Comerciantes Unidos hoy, sábado 1 de noviembre, a las 15:15 horas en Cutervo, por la fecha 17 del Torneo Clausura 2025 . Los de Paulo Autuori están obligados a ganar para mantenerse en la lucha por los ‘play offs’ por la Copa Libertadores 2026 .

