Cusco FC vs Alianza Universidad EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la fecha 17 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Por otro lado, Infobae Perú hará la cobertura total de este compromiso en su página web. La previa y el minuto a minuto con todos los goles, incidencias, detalles y más. No te lo puedes perder.

L1 Max transmitirá el Cusco FC vs Alianza Universidad de manera exclusiva. Este canal se puede encontrar en las parrillas de las diferentes teleoperadoras como Best Cable, DirecTV, Claro, Win y entre otros más. También, cuenta con una plataforma de streaming llamada Liga 1 Play .

Este cotejo arrancará a las 13:00 horas de Perú . Si te encuentras en otro país, comenzará de la siguiente manera: a las 12:00 horas de México; a las 13:00 horas de Colombia y Ecuador; a las 14:00 horas de Bolivia, Venezuela y Estados Unidos; y a las 15:00 horas de Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina.

El desafío para el conjunto ‘azulgrana’ pasa por reencontrarse con el triunfo, sostener la concentración los noventa minutos y corregir los errores defensivos que le costaron puntos importantes en jornadas anteriores. La presión también recae en la ofensiva, que necesita mayor efectividad para transformar en goles las oportunidades generadas. Pese a la dificultad, el plantel confía en la experiencia de Mosquera y en el apoyo de su gente en el Heraclio Tapia León para encarar un partido clave.

Los resultados recientes profundizaron el mal momento y lo colocaron en el último peldaño de la tabla acumulada , con apenas 24 puntos. La distancia de seis unidades respecto a la salvación obliga a sumar imperiosamente en los tres encuentros que restan, por lo que el choque ante Cusco FC se presenta como una auténtica final.

Alianza Universidad afronta una de las semanas más decisivas desde su regreso a la Liga 1 . El técnico Roberto Mosquera y su elenco mantienen la esperanza de revertir una campaña marcada por la irregularidad y los tropiezos. El equipo huanuqueño llega a esta cita tras dos caídas dolorosas: primero, el revés por 2-1 en Arequipa frente a Melgar , y después la derrota 3-2 ante UTC en Cajabamba.

El último compromiso reforzó el optimismo del grupo. La escuadra ‘aurinegra’ derrotó por la mínima diferencia a Atlético Grau en condición de local. El tanto lo anotó Álvaro Ampuero a los 80 minutos, resultado que permitió al equipo hilar su tercera presentación sin perder en esta parte decisiva de la temporada. El rendimiento defensivo también se convirtió en un punto fuerte, ya que no recibió goles en ese partido y demostró solidez en su última línea.

Más allá de la presencia internacional garantizada, el plantel mantiene la mira en un objetivo superior: llegar directamente a la fase de grupos del torneo continental . Para conseguir esto, necesita permanecer en la segunda posición de la tabla acumulada, evitando que Alianza Lima , su máximo perseguidor, lo supere en las fechas restantes.

Cusco FC encara el tramo final del Torneo Clausura con confianza y objetivos claros. El equipo dirigido por Miguel Rondelli , que consolidó la propuesta futbolística durante la temporada, aseguró su clasificación a la próxima Copa Libertadores , un logro importante para la institución cusqueña.

¡Día de partido! Cusco FC visitará hoy, domingo 2 de noviembre, a Alianza Universidad en el marco de la fecha 17 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025 . Este compromiso se iniciará a las 13:00 horas de Perú y se desarrollará en el estadio Heraclio Tapia León, situado en la ciudad de Huánuco.

