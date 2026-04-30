Perú

Día del Trabajador en Perú: ¿Cuántos feriados restan después de mañana 1 de mayo?

Las jornadas de descanso que siguen permitirán a la población planificar actividades personales, viajes o reuniones familiares durante el resto de 2026 en cumplimiento de la normativa vigente

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El 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción, será el único feriado que generará un fin de semana largo en diciembre de 2025.
El feriado del 1 de mayo en Perú inicia un fin de semana largo y reconoce el esfuerzo de trabajadores públicos y privados. (Andina)

El calendario de 2026 coloca al Día Internacional del Trabajo como uno de los momentos más esperados para quienes buscan una pausa en la rutina laboral. El viernes 1 de mayo, feriado nacional en Perú, marca el inicio de un fin de semana largo y ofrece la oportunidad de descanso para millones de trabajadores del sector público y privado.

Este día no solo reconoce el esfuerzo diario, también plantea una pregunta clave: ¿cuántos feriados restan después de este esperado día y cómo se distribuyen en lo que queda del año?

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Tras el feriado del Día del Trabajador, el calendario oficial contempla varias jornadas no laborables que conservarán su carácter de descanso remunerado para la mayoría de personas. Estas fechas, establecidas por ley, permiten planificar actividades personales, viajes cortos o reencuentros familiares.

Feriados de abril 2026 en Perú: conoce los días oficiales de descanso. (Foto: Agencia Andina)
El calendario de feriados 2026 en Perú incluye 12 jornadas oficiales después del Día del Trabajo, ideales para planificar descansos. (Andina)

A continuación, el listado de feriados nacionales pendientes en Perú durante 2026:

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  • Domingo 7 de junio: Batalla de Arica y Día de la Bandera
  • Lunes 29 de junio: Día de San Pedro y San Pablo
  • Jueves 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú
  • Martes 28 de julio: Fiestas Patrias
  • Miércoles 29 de julio: Fiestas Patrias
  • Jueves 6 de agosto: Batalla de Junín
  • Domingo 30 de agosto: Santa Rosa de Lima
  • Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos
  • Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos
  • Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción
  • Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho
  • Viernes 25 de diciembre: Navidad

Estas fechas ofrecen múltiples oportunidades para quienes desean organizar descansos prolongados o viajes dentro del país, aprovechando fines de semana largos y celebraciones patrias.

Diferencia con días no laborables

En Perú, el feriado nacional implica un descanso obligatorio y remunerado tanto para empleados del sector público como privado. El trabajador debe recibir su pago habitual, sin descuentos ni obligación de recuperar horas.

estatua de San Martín en Pisco
El feriado del 1 de mayo garantiza descanso obligatorio y pago regular o triple, según la prestación de servicios en esa fecha.

Si la empresa requiere que el trabajador preste servicios en un feriado sin otorgar descanso sustitutorio, corresponde un pago triple: el salario regular por el día, el pago adicional por laborar en feriado y una sobretasa del 100%. Por ejemplo, si el salario diario es S/100, el empleador deberá abonar S/300 si no se otorga descanso compensatorio.

En contraste, los días no laborables suelen estar dirigidos exclusivamente al sector público. En estos casos, el día es hábil y las horas no trabajadas deben recuperarse en los diez días siguientes o en fecha acordada por la entidad, según sus necesidades. En el sector privado, la aplicación de días no laborables es voluntaria y requiere acuerdo entre empleador y trabajador sobre la recuperación de las horas.

Esquema de pago

El viernes 1 de mayo, Día del Trabajo, es un feriado nacional obligatorio y remunerado, en cumplimiento del Decreto Legislativo 713, Ley de Descansos Remunerados.

Según el Centro Legal de la Cámara de Comercio de Lima, si el trabajador no labora ese día, el empleador debe pagar la remuneración ordinaria como si hubiera asistido normalmente. Si el trabajador labora el feriado y recibe un descanso sustitutorio posterior, solo corresponde el pago regular sin sobretasa. En cambio, si no se otorga descanso compensatorio, el pago triple es obligatorio.

El calendario laboral del Perú ofrece un feriado largo de cuatro días en diciembre de 2025 para el sector público.
Los días no laborables en Perú suelen estar dirigidos al sector público y exigen la recuperación de horas no trabajadas. (Andina)

Este esquema se aplica tanto a quienes trabajan de manera presencial como a quienes realizan teletrabajo o trabajo remoto. Si el descanso semanal coincide con el 1 de mayo, el feriado no se pierde, aunque solo se considera feriado sin pago doble, salvo que se labore ese día.

Frases para el Día del Trabajo

En el contexto de esta celebración, diversas frases resaltan la importancia del esfuerzo diario y el compromiso laboral:

  • El esfuerzo de hoy es la base de tus logros de mañana. ¡Feliz Día del Trabajo!
  • Nada grande se construye sin dedicación diaria. Hoy celebramos tu esfuerzo.
  • Trabajar con constancia es sembrar éxito en silencio.
  • Cada día de trabajo suma a la vida que sueñas.
  • El esfuerzo no siempre se ve, pero siempre da resultados.
  • Detrás de cada logro hay horas de sacrificio y compromiso.
  • Tu trabajo merece reconocimiento hoy y siempre.
  • El esfuerzo es el idioma universal del progreso.
  • Quien trabaja con pasión transforma su realidad.
  • Hoy celebramos la disciplina que te impulsa a seguir adelante.
  • El éxito comienza con la decisión de no rendirse.

Este 1 de mayo, el calendario ofrece una nueva oportunidad para valorar el trabajo y planificar el resto del año, contemplando los feriados que quedan por delante.

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