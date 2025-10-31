Alianza Lima vs Melgar EN VIVO: minuto a minuto en Matute por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Además, en Infobae Perú podrás seguir la previa del partido, el minuto a minuto en vivo, todas las incidencias, goles, mejores jugadas y el resumen completo del enfrentamiento a través de nuestra website. ¡No te lo pierdas!

El partido entre Alianza Lima y FBC Melgar será transmitido por la señal de L1 MAX , canal que cuenta con los derechos exclusivos de la mayoría de encuentros de la Liga 1. La emisión online, por su parte estará disponible a través de L1 Play .

El equipo arbitral del encuentro estará conformado por el árbitro principal Pablo López , quien contará con el respaldo de Enrique Pinto como árbitro asistente uno y Dan Merino como asistente dos. El papel de cuarto árbitro lo desempeñará Leonardo Romero . La supervisión del VAR estará a cargo de Alejandro Villanueva , asistido por Jonny Bossio como AVAR.

El club, a cargo del entrenador Juan Reynoso , solo tiene este encuentro para mejorar su puntaje: descansará en la fecha posterior y en la última jornada no sumará porque Binacional fue descartado de la competición. La cita en el estadio Alejandro Villanueva representa su última oportunidad real.

Melgar enfrenta una situación límite al visitar La Victoria, urgido de sumar puntos para mantener vivas sus opciones de llegar a los playoffs de la Liga 1 . Tras vencer por dos a cero a Sport Huancayo , con goles de Bernardo Cuesta y Alec Deneumostier , el cuadro arequipeño accedió a la zona de clasificación.

Con esa victoria, lograda en calidad de visitante, los ‘ victorianos ’ sumaron 61 puntos y ascendieron al tercer puesto en la tabla acumulada. Esta posición obliga a los ‘ blanquiazules ’ a buscar el segundo lugar para disputar el pase en los playoffs ante el ganador entre tercero y cuarto.

Una final anticipada marcará el próximo desafío de Alianza Lima en su objetivo de alcanzar la fase de grupos de la Copa Libertadores . El plantel dirigido por Néstor Gorosito descansó en la última jornada del Torneo Clausura, lo que facilitó la recuperación tras vencer como visitante a Sport Huancayo con goles de Paolo Guerrero y Hernán Barcos .

¡ Noche de partido ! Alianza Lima recibe hoy, viernes 31 de octubre, en el estadio Alejandro Villanueva, a FBC Melgar, por la fecha 17° del Torneo Clausura 2025. El horario pactado de inicio es a las 20:00 horas.

No hay descanso en Alianza Lima . Aunque la Liga 1 2025 ha quedado definida, los ‘ íntimos ’ siguen metidos de lleno en los entrenamientos con la mira ubicada en el cierre final del ciclo regular, al que le quedan tan solo dos fechas, y posterior resolución con los play-offs por la Copa Libertadores 2026 .

Alianza Lima dio a conocer los cuidados y restricciones que deberán considerar los hinchas que acudirán al estadio Alejandro Villanueva.

Queda muy poco para el final de la Liga 1 2025 y el campeón ya tiene nombre. O mejor dicho, tricampeón. Universitario de Deportes aseguró su tercer título nacional consecutivo tras conquistar tanto el Torneo Apertura como el Torneo Clausura de esta temporada. Aun así, el campeonato peruano no está cerrado del todo: todavía quedan varios frentes por definirse.

No cabe duda alguna de que Jhonny Vidales vive una temporada de ensueño a título personal. Empezó como uno de los destapes goleadores con ADT y mantuvo ese buen paso al momento que se trasladó a FBC Melgar a mediados de año. Su estupendo oficio, de hecho, le ha permitido ubicarse como el segundo máximo artillero del actual curso con 19 dianas, a tres del líder de goleo Facundo Callejo .

