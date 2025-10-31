Alianza Lima vs Melgar EN VIVO: minuto a minuto en Matute por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Perú Deportes

20:32 hsHoy

Jhonny Vidales ubica el éxito colectivo en Melgar por encima de su gran presente: “Fue un buen año, quiero cerrarlo con un torneo internacional”

El delantero peruano, de 33 años, se siente satisfecho por su despunte goleador en Liga 1 2025, aunque su mente se encuentra puesta en cerrar decorosamente la temporada en Arequipa

Jhonny Vidales llegó a FBC
Jhonny Vidales llegó a FBC Melgar a mitad de año procedente de ADT. - Crédito: Liga 1

No cabe duda alguna de que Jhonny Vidales vive una temporada de ensueño a título personal. Empezó como uno de los destapes goleadores con ADT y mantuvo ese buen paso al momento que se trasladó a FBC Melgar a mediados de año. Su estupendo oficio, de hecho, le ha permitido ubicarse como el segundo máximo artillero del actual curso con 19 dianas, a tres del líder de goleo Facundo Callejo.

Leer la nota completa
20:31 hsHoy

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025 HOY: así van los equipos en la fecha 17 del Torneo Clausura y Acumulada

Con el título ya en manos de Universitario, el resto de los equipos pelea por asegurar su lugar en los torneos internacionales, mientras otros buscan evitar el descenso a la Liga 2. Revisa en qué ubicación se encuentra tu equipo

Se disputan las últimas fechas
Se disputan las últimas fechas de la Liga 1 2025. Crédito: Liga 1

Queda muy poco para el final de la Liga 1 2025 y el campeón ya tiene nombre. O mejor dicho, tricampeón. Universitario de Deportes aseguró su tercer título nacional consecutivo tras conquistar tanto el Torneo Apertura como el Torneo Clausura de esta temporada. Aun así, el campeonato peruano no está cerrado del todo: todavía quedan varios frentes por definirse.

Leer la nota completa
17:15 hsHoy

¡Atención, hinchas!

Alianza Lima dio a conocer los cuidados y restricciones que deberán considerar los hinchas que acudirán al estadio Alejandro Villanueva.

- Apertura de puertas 17:00 horas.

- Ingreso solo con DNI.

- Prohibido: capuchas, gorras, lentes, banderas, fósforos, encendedores, correas.

- Requisitoria control de alcoholemia.

Recomendaciones para los hinchas que
Recomendaciones para los hinchas que acudirán al Alianza Lima vs Melgar en Matute
14:25 hsHoy

Hernán Barcos descarta la posibilidad de integrar el cuerpo técnico de Néstor Gorosito en Alianza Lima para Liga 1 2026

El ‘Pirata’ desea mantenerse dentro del campo de juego con los ‘blanquiazules’ por un periodo más. Así lo ha hecho saber en redes sociales: “Quiero seguir jugando”

Hernán Barcos disputando un partido
Hernán Barcos disputando un partido con Alianza Lima en el estadio Heraclio Tapia de Huánuco. - Crédito: Juan Carlos Tumes

No hay descanso en Alianza Lima. Aunque la Liga 1 2025 ha quedado definida, los ‘íntimos’ siguen metidos de lleno en los entrenamientos con la mira ubicada en el cierre final del ciclo regular, al que le quedan tan solo dos fechas, y posterior resolución con los play-offs por la Copa Libertadores 2026.

Leer la nota completa
14:22 hsHoy

¡Noche de partido! Alianza Lima recibe hoy, viernes 31 de octubre, en el estadio Alejandro Villanueva, a FBC Melgar, por la fecha 17° del Torneo Clausura 2025. El horario pactado de inicio es a las 20:00 horas.

05:56 hsHoy

Así llega Alianza Lima

Una final anticipada marcará el próximo desafío de Alianza Lima en su objetivo de alcanzar la fase de grupos de la Copa Libertadores. El plantel dirigido por Néstor Gorosito descansó en la última jornada del Torneo Clausura, lo que facilitó la recuperación tras vencer como visitante a Sport Huancayo con goles de Paolo Guerrero y Hernán Barcos.

Con esa victoria, lograda en calidad de visitante, los ‘victorianos’ sumaron 61 puntos y ascendieron al tercer puesto en la tabla acumulada. Esta posición obliga a los ‘blanquiazules’ a buscar el segundo lugar para disputar el pase en los playoffs ante el ganador entre tercero y cuarto.

Hernán Barcos disputando un partido
Hernán Barcos disputando un partido con Alianza Lima en el estadio Heraclio Tapia de Huánuco. - Crédito: Juan Carlos Tumes
05:56 hsHoy

Así llega FBC Melgar

Melgar enfrenta una situación límite al visitar La Victoria, urgido de sumar puntos para mantener vivas sus opciones de llegar a los playoffs de la Liga 1. Tras vencer por dos a cero a Sport Huancayo, con goles de Bernardo Cuesta y Alec Deneumostier, el cuadro arequipeño accedió a la zona de clasificación.

El club, a cargo del entrenador Juan Reynoso, solo tiene este encuentro para mejorar su puntaje: descansará en la fecha posterior y en la última jornada no sumará porque Binacional fue descartado de la competición. La cita en el estadio Alejandro Villanueva representa su última oportunidad real.

El grito desaforado de Alec
El grito desaforado de Alec Deneumostier por anotarle a Sport Huancayo. - Crédito: FBC Melgar
05:55 hsHoy

Alianza Lima vs Melgar: terna arbitral del partido confirmada

El equipo arbitral del encuentro estará conformado por el árbitro principal Pablo López, quien contará con el respaldo de Enrique Pinto como árbitro asistente uno y Dan Merino como asistente dos. El papel de cuarto árbitro lo desempeñará Leonardo Romero. La supervisión del VAR estará a cargo de Alejandro Villanueva, asistido por Jonny Bossio como AVAR.

05:55 hsHoy

Alianza Lima vs FBC Melgar: precios de las entradas

Palco Apuesta Total: 179.90 soles

Occidente Lateral: 99.90soles

Occidente Lateral (Silla de ruedas): 59.90 soles

Oriente: 59.90 soles

Oriente (CONADIS): 29.90 soles

Norte: 22.90 soles

Sur: 22.90 soles

Eryc Castillo manejando acciones ante
Eryc Castillo manejando acciones ante la marca de Matías Lazo. - Crédito: Liga 1
05:55 hsHoy

Alianza Lima vs Melgar: canal TV del partido

El partido entre Alianza Lima y FBC Melgar será transmitido por la señal de L1 MAX, canal que cuenta con los derechos exclusivos de la mayoría de encuentros de la Liga 1. La emisión online, por su parte estará disponible a través de L1 Play.

Además, en Infobae Perú podrás seguir la previa del partido, el minuto a minuto en vivo, todas las incidencias, goles, mejores jugadas y el resumen completo del enfrentamiento a través de nuestra website. ¡No te lo pierdas!

A qué hora juega Alianza
A qué hora juega Alianza Lima vs Melgar por Torneo Clausura 2025.

