Dónde ver Universitario vs Ayacucho FC HOY: canal tv online del duelo por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Universitario vs Ayacucho FC: dónde ver partido por la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025.

Universitario de Deportes recibirá hoy, lunes 20 de octubre, a Ayacucho FC, en un duelo correspondiente a la jornada 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. El encuentro está programado para las 20:15 horas y tendrá lugar en el Estadio Nacional de Lima, ya que el Estadio Monumental ha sido cedido a la Conmebol para los preparativos de la final de la Copa Libertadores. Aquí te compartiremos todos los detalles de la transmisión del cotejo.

¿Dónde ver el partido? La transmisión estará a cargo de GOLPERU, canal que cuenta con los derechos para llevar los encuentros del local del conjunto ‘merengue’ a todos sus televidentes. También puedes seguir el minuto a minuto de Infobae Perú a través del portal web.

La ‘U’ se encuentra muy cerca de coronar una campaña memorable en el segundo semestre del año. Tras conquistar el título del Apertura, el equipo dirigido por Jorge Fossati lidera el Clausura con un invicto de nueve triunfos y tres empates en la competición. La última presentación del equipo ‘crema’ dejó una clara señal de su poderío, con un contundente 3-0 sobre Juan Pablo II gracias a los goles de Jairo Concha, Diego Churín y José Rivera.

La suspensión del partido ante Sporting Cristal, debido a la coyuntura social, provocó que Universitario no dispute encuentros oficiales desde el cinco de octubre. El plantel, sin embargo, recupera efectivos importantes como Alex Valera, disponible nuevamente para liderar el ataque. Además, Horacio Calcaterra entrenó a la par del grupo y su reaparición dependerá de la decisión final de Fossati.

El cuadro 'crema' se impuso 3-0 en el Monumental. (Video: GOLPERU)

Por su parte, Ayacucho FC vive un panorama mucho más apremiante. El equipo de provincia ocupa la decimosexta posición en la tabla acumulada, con apenas veintiséis puntos, apenas uno por encima de la zona de descenso que actualmente ocupa UTC. Esta situación lo obliga a sumar incluso en condición de visitante para mantener la esperanza de seguir en la Primera División.

En su presentación más reciente, los ‘zorros’ obtuvieron un empate 2-2 frente a ADT, pese a jugar parte del encuentro con dos expulsados. Los goles de Hideyoshi Arakaki y Juan Lucumí resultaron fundamentales para rescatar un punto en casa. Sin embargo, las bajas de Alonso Tamariaz y Manuel Ganoza, ambos suspendidos por tarjeta roja, complican la confección del once inicial para el técnico Sergio Castellanos.

Horarios del Universitario vs Ayacucho FC

Este compromiso está pactado para iniciar a las 20:15 horas de Perú. Si te encuentras en otro país, revisa la siguiente programación:

- México / 19:15 horas

- Colombia y Ecuador / 20:15 horas

- Bolivia, Venezuela y Estados Unidos / 21:15 horas

- Uruguay, Argentina, Brasil, Chile y Paraguay / 22:15 horas

Dónde ver Universitario vs Ayacucho FC: partido por fecha 15

El Universitario vs Ayacucho FC será transmitido por GOLPERU, canal dueño de los derechos de televisión de los partidos de local de los ‘cremas’ actualmente. En ese sentido, los hinchas podrán verlo mediante el canal 14 o 714 HD de Movistar TV.

Asimismo, este compromiso se emitirá por la aplicación llamada Movistar Play, que es gratuita para todos los usuarios de Movistar. Finalmente, Infobae Perú hará la cobertura con la previa y el minuto a minuto en su página web. No te lo puedes perder.

Los 'cremas' reciben a los 'zorros' en el estadio Nacional.

Los partidos que le faltan a Universitario

- Fecha 14: Sporting Cristal vs Universitario (jueves 23 de octubre / 20:00 horas / estadio Nacional de Lima / L1 Max)

- Fecha 16: ADT vs Universitario (domingo 26 de octubre / 15:30 horas / estadio Unión Tarma / L1 Max)

- Fecha 17: Universitario Descansa

- Fecha 18: Universitario vs Deportivo Garcilaso (Lima)

- Fecha 19: Los Chankas vs Universitario (Andahuaylas)