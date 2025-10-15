Universitario puede ser tricampeón en el partido ante Sporting Cristal: ¿Qué resultados necesita para conseguirlo?

Universitario puede salir tricampeón en el partido ante Sporting Crsital: ¿Qué resultados necesita para lograrlo?

La Liga 1 2025 entró a su recta final y hay un equipo encaminado hacia el título. Universitario de Deportes ganó el Torneo Apertura y ahora encabeza la tabla de posiciones del Torneo Clausura de manera invicta. Todo esto a falta de cinco jornadas para que finalice esta etapa.

La ‘U’ -sin duda alguna- ha sido el equipo más regular a lo largo de la temporada y no descuidó el campeonato peruano, manteniéndose entre las primeras colocaciones, a pesar de competir en la fase de grupos y posteriormente en los octavos de final de la Copa Libertadores.

Los ‘cremas’ tendrán una oportunidad más para dejar en claro que son el mejor elenco en la actualidad. La próxima semana disputará tres partidos, descansando apenas tres días entre cada uno. Esto debido a que se reprogramó su duelo ante Sporting Cristal a raíz de la falta de garantías de las autoridades.

Todo comienza con el choque ante Ayacucho FC en el estadio Monumental el lunes 20 de octubre. Este fixture apretado finalizará con el cotejo contra ADT en la altura de Tarma, programado el próximo domingo 26 del presente mes. En el medio, tendrá el clásico ante Cristal el jueves 23 en el Nacional de Lima.

Estos compromisos generan la expectativa en el hincha de Universitario, sobre todo porque podría concretar el tricampeonato nacional frente a uno de sus clásicos rivales, Sporting Cristal, durante el cotejo de la fecha 14 del Torneo Clausura. Para que ocurra esto, debe darse una serie de resultados.

Los resultados que necesita Universitario para que sea tricampeón ante Cristal

Lo primero que todo, Cusco FC -segundo en la tabla- no tendrá que sumar punta alguno ante Cienciano el sábado 18 de octubre en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Este resultado junto a su reciente empate ante Comerciantes Unidos (1-1) lo dejará con 23 puntos, a siete de la ‘U’.

Después, el equipo de Jorge Fossati deberá vencer a Ayacucho FC en condición de local para que alcance las 33 unidades. Y posteriormente, tendrá que superar a Sporting Cristal en el Nacional para llegar a los 36 puntos, sacándole 13 a los ‘aurinegros’.

Esta combinación de scores le darían automáticamente el tricampeonato a Universitario en el cotejo ante Cristal. Su actual máximo perseguidor, Cusco FC, no lo podría alcanzar, debido a que solo tendría cuatro partidos más para puntuar y de ganar todos sumaría 12 unidades, lo que le daría como total 35 ante los 36 de los ‘merengues’.

¿Y los otros equipos? ADT, Melgar y Deportivo Garcilaso se encuentran entre los cinco primeros de la tabla, pero están muy lejos en puntaje (todos con 21 puntos). Ninguno podría frenar que el elenco de Ate consiga el tan ansiado ‘tri’ el próximo jueves 23 de octubre.

Universitario se enfrentará a Sporting Cristal este jueves 23 de octubre en el Estadio Nacional de Lima.

El fixture que le resta a Universitario

- Fecha 15: Universitario vs Ayacucho FC ( lunes 20 de octubre / 20:15 horas / estadio Monumental de Ate / GOLPERU)

- Fecha 14: Sporting Cristal vs Universitario (jueves 23 de octubre / 20:00 horas / estadio Nacional de Lima / L1 Max)

- Fecha 16: ADT vs Universitario (domingo 26 de octubre / 15:30 horas / estadio Unión Tarma / L1 Max)

- Fecha 17: Universitario Descansa

- Fecha 18: Universitario vs Deportivo Garcilaso (Lima)

- Fecha 19: Los Chankas vs Universitario (Andahuaylas)