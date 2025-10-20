Perú Deportes

Universitario vs Ayacucho FC EN VIVO HOY: minuto a minuto por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

La fórmula del vigente campeón para imponerse de local no cambia a pesar de no jugar en el Monumental: presión intensa desde el primer minuto y un ritmo vertiginoso por las bandas. Sigue las incidencias en vivo

Por Renzo Galiano

23:59 hsAyer

A través de sus redes sociales, Universitario celebró que tendrán un lleno total en el Estadio Nacional, donde recibirán a Ayacucho FC por la jornada 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Cabe señalar que el Monumental se encuentra en mantenimiento pensando en la final de la Copa Libertadores 2025.

Universitario tendrá lleno total en el Nacional para el duelo ante Ayacucho FC.
15:42 hsAyer

Gianluca Lapadula reveló que fue contactado por Universitario, Alianza Lima y Sporting Cristal: “Nunca se sabe”

El atacante de 35 años, actualmente en Spezia Calcio de la Serie B, habló de la posibilidad de jugar en la Liga 1 luego de ser sondeado por los tres clubes de la capital

Por Joaquín Parra

El delantero ítalo-peruano habló de la posibilidad de jugar en la Liga 1 en un futuro. (Video: Enfocados)

En los últimos años, Alianza Lima, Universitario de Deportes y Sporting Cristal se han reforzado con jugadores que estuvieron en la selección peruana, logrando potenciar no solo sus respectivos planteles, sino también elevar la competitividad en la Liga 1. De hecho, un nombre que ha resonado ha sido el de Gianluca Lapadula, aunque por diversos motivos no se ha concretado su llegada. En ese sentido, el ‘Bambino’ reveló que fue contactado por los tres clubes de Lima y de la decisión que tomará al respecto.

15:39 hsAyer

Universitario realizó sus entrenamientos previos en el Estadio Nacional de Lima, reconociendo el campo en el que jugará esta noche y alistándose para enfrentamiento crucial.

Universitario se alista para recibir a Ayacucho FC en el Estadio Nacional. Crédito: Prensa U
05:05 hsAyer

¡Noche de partido! Universitario de Deportes se presenta en el estadio Nacional para cumplir su encuentro contra Ayacucho FC, por la jornada 15° del Torneo Clausura 2025.

05:05 hsAyer

Así llega Universitario de Deportes

Las posibilidades para que Universitario de Deportes corone la temporada con un tricampeonato nacional son altas, aunque se descarta totalmente que esta gesta se realice frente a Ayacucho FC, en el estadio Nacional, por la reciente victoria de Cusco FC en el Torneo Clausura 2025.

En su última aparición, la ‘U’ pasó encima de Juan Pablo II College con anotaciones de Jairo Concha, Diego Churín y José Rivera. Seguía una prueba de mayor rigor contra Sporting Cristal, en condición de visita, pero no ha podido realizarse por circunstancias ajenas.

05:05 hsAyer

Así llega Ayacucho FC

El riesgo de descenso acecha a Ayacucho FC, que figura en el puesto 16° de la tabla acumulada con 26 puntos, apenas uno más que UTC, el club que actualmente ocupa la zona de descenso. Este margen mínimo obliga a la escuadra dirigida por Sergio Castellanos a buscar resultados positivos incluso fuera de casa para preservar sus aspiraciones de permanecer en la Primera División.

La última actuación de los 'zorrosdejó signos de lucha y, al mismo tiempo, preocupaciones. Lograron un empate 2-2 ante ADT, encuentro en el que permanecieron varios minutos con dos jugadores menos tras las expulsiones de Alonso Tamariz y Manuel Ganoza. Los goles de Hideyoshi Arakaki y Juan Lucumí fueron determinantes.

05:05 hsAyer

Universitario de Deportes vs Ayacucho FC: precio de las entradas

- Norte: S/. 30.00 soles

- Sur: S/. 30.00 soles

- Oriente Alta: S/. 70.00 soles

- Oriente Baja: S/. 70.00 soles

- Oriente Intermedia: S/. 85.00 soles

- Occidente Alta: S/. 100.00 soles

- Occidente Baja: S/. 100.00 soles

- Occidente Intermedia: S/. 120.00 soles

Precio de entradas
05:04 hsAyer

Horarios del Universitario de Deportes vs Ayacucho FC

El duelo empezará las 20:15 horas de Perú. Con respecto a otros países, iniciará de la siguiente forma: a las 19:15 horas de México; a las 20:15 horas de Colombia y Ecuador; a las 21:15 horas de Bolivia, Venezuela y Estados Unidos; y a las 20:15 horas de Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil.

Universitario vs Ayacucho FC: dónde ver partido por la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025.
05:04 hsAyer

Canal TV para seguir Universitario de Deportes vs Ayacucho FC

GOLPERU transmitirá de manera exclusiva el Universitario vs Ayacucho FC. Los hinchas podrán seguir la contienda mediante el canal 14 o 714 HD de Movistar TV; así como también, a través de la aplicación llamada Movistar Play, que es gratis para los usuarios de esta teleoperadora.

Por otro lado, Infobae Perú realizará una cobertura en su website. La previa y el minuto a minuto con los goles, incidencias, detalles, declaraciones y más. ¡No te lo puedes perder!

El canal 14 de Movistar Deportes se hará cargo de la transmisión en directo del partido. | VIDEO: GOLPERÚ
05:04 hsAyer

Terna arbitral

La CONAR designó a Joel Alarcón como el juez principal para el envite y estará acompañado de Cristian Allca (primer asistente), Luis Chávez (segundo asistente) y Julio Lecca (cuarto árbitro). En la sala VAR, contarán con el apoyo de Alejandro Villanueva y Raúl Torres.

