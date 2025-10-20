Universitario vs Ayacucho FC EN VIVO HOY: minuto a minuto por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

A través de sus redes sociales, Universitario celebró que tendrán un lleno total en el Estadio Nacional, donde recibirán a Ayacucho FC por la jornada 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Cabe señalar que el Monumental se encuentra en mantenimiento pensando en la final de la Copa Libertadores 2025.
En los últimos años, Alianza Lima, Universitario de Deportes y Sporting Cristal se han reforzado con jugadores que estuvieron en la selección peruana, logrando potenciar no solo sus respectivos planteles, sino también elevar la competitividad en la Liga 1. De hecho, un nombre que ha resonado ha sido el de Gianluca Lapadula, aunque por diversos motivos no se ha concretado su llegada. En ese sentido, el ‘Bambino’ reveló que fue contactado por los tres clubes de Lima y de la decisión que tomará al respecto.
Universitario realizó sus entrenamientos previos en el Estadio Nacional de Lima, reconociendo el campo en el que jugará esta noche y alistándose para enfrentamiento crucial.
¡Noche de partido! Universitario de Deportes se presenta en el estadio Nacional para cumplir su encuentro contra Ayacucho FC, por la jornada 15° del Torneo Clausura 2025.
Las posibilidades para que Universitario de Deportes corone la temporada con un tricampeonato nacional son altas, aunque se descarta totalmente que esta gesta se realice frente a Ayacucho FC, en el estadio Nacional, por la reciente victoria de Cusco FC en el Torneo Clausura 2025.
En su última aparición, la ‘U’ pasó encima de Juan Pablo II College con anotaciones de Jairo Concha, Diego Churín y José Rivera. Seguía una prueba de mayor rigor contra Sporting Cristal, en condición de visita, pero no ha podido realizarse por circunstancias ajenas.
El riesgo de descenso acecha a Ayacucho FC, que figura en el puesto 16° de la tabla acumulada con 26 puntos, apenas uno más que UTC, el club que actualmente ocupa la zona de descenso. Este margen mínimo obliga a la escuadra dirigida por Sergio Castellanos a buscar resultados positivos incluso fuera de casa para preservar sus aspiraciones de permanecer en la Primera División.
La última actuación de los 'zorros’ dejó signos de lucha y, al mismo tiempo, preocupaciones. Lograron un empate 2-2 ante ADT, encuentro en el que permanecieron varios minutos con dos jugadores menos tras las expulsiones de Alonso Tamariz y Manuel Ganoza. Los goles de Hideyoshi Arakaki y Juan Lucumí fueron determinantes.
- Norte: S/. 30.00 soles
- Sur: S/. 30.00 soles
- Oriente Alta: S/. 70.00 soles
- Oriente Baja: S/. 70.00 soles
- Oriente Intermedia: S/. 85.00 soles
- Occidente Alta: S/. 100.00 soles
- Occidente Baja: S/. 100.00 soles
- Occidente Intermedia: S/. 120.00 soles
El duelo empezará las 20:15 horas de Perú. Con respecto a otros países, iniciará de la siguiente forma: a las 19:15 horas de México; a las 20:15 horas de Colombia y Ecuador; a las 21:15 horas de Bolivia, Venezuela y Estados Unidos; y a las 20:15 horas de Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil.
GOLPERU transmitirá de manera exclusiva el Universitario vs Ayacucho FC. Los hinchas podrán seguir la contienda mediante el canal 14 o 714 HD de Movistar TV; así como también, a través de la aplicación llamada Movistar Play, que es gratis para los usuarios de esta teleoperadora.
Por otro lado, Infobae Perú realizará una cobertura en su website. La previa y el minuto a minuto con los goles, incidencias, detalles, declaraciones y más. ¡No te lo puedes perder!
La CONAR designó a Joel Alarcón como el juez principal para el envite y estará acompañado de Cristian Allca (primer asistente), Luis Chávez (segundo asistente) y Julio Lecca (cuarto árbitro). En la sala VAR, contarán con el apoyo de Alejandro Villanueva y Raúl Torres.