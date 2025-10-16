Así va la lucha por no descender de la Liga 1 2025: posiciones y partidos que le quedan a los equipos en el Torneo Clausura.

La Liga 1 2025 entró a su recta final y todo se va definiendo. Así como Universitario de Deportes encabeza en la pugna por el Torneo Clausura de manera invicta, también hay otros clubes que pelean por salvarse del fantasma del descenso.

Con la descalificación de Deportivo Binacional, aún dos elencos pueden perder la categoría durante esta temporada. A diferencia de la anterior, el antepenúltimo no disputará ninguna revalidación con el segundo lugar de la presente edición de la Liga 2.

Hay más de seis cuadros que -numéricamente- podrían descender, debido a que aún faltan cerca de cinco jornadas para que finalice esta segunda etapa. Pero, sí los más complicados son UTC y Alianza Universidad, los cuales marchan penúltimo y último en la tabla de posiciones.

Los que están cerca de esa zona tan peligrosa son Ayacucho FC (puesto 16), Comerciantes Unidos (puesto 15), Juan Pablo II (puesto 14) y Sport Boys (puesto 13). Si bien este último cuadro tiene 32 puntos actualmente, todavía faltan 15 en disputa y UTC cuenta con 25.

Los Chankas (puesto 11) y Atlético Grau (puesto 12) también podrían ser alcanzados por los cajamarquinos, aunque es muy poco probable. Estas dos escuadras están más cerca de la zona de clasificación a un torneo internacional que de perder la categoría.

Tabla de posiciones acumulada de la Liga 1 2025 previo al Alianza Lima vs Sport Boys.

Partidos que le restan a Sport Boys

- Fecha 14: Alianza Lima vs Sport Boys (jueves 16 de octubre / 20:00 horas / estadio Alejandro Villanueva)

- Fecha 15: Sport Boys vs Melgar (lunes 20 de octubre / 18:00 horas / estadio Miguel Grau)

- Fecha 16: Sport Boys descansa

- Fecha 17: Sport Boys vs UTC (domingo 2 de noviembre / 18:00 horas / estadio Miguel Grau)

- Fecha 18: Sport Boys vs Cusco FC (visita)

- Fecha 19: Sport Boys vs Alianza Atlético (local)

Los 'blanquiazules' reciben a los 'rosados' en Matute por la fecha 14. (L1 Max)

Partidos que le restan a Juan Pablo II

- Fecha 15: Los Chankas vs Juan Pablo II (sábado 18 de octubre / 13:00 horas / estadio Los Chankas)

- Fecha 16: Juan Pablo II vs Comerciantes Unidos (viernes 24 de octubre / 15:00 horas / estadio Juan Pablo Segundo)

- Fecha 17: Cienciano vs Juan Pablo II (domingo 2 de noviembre / 18:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega)

- Fecha 18: Juan Pablo II vs Atlético Grau (local)

- Fecha 19: Alianza Universidad vs Juan Pablo II (vista)

Partidos que le restan a Comerciantes Unidos

- Fecha 15: Comerciantes Unidos vs Alianza Atlético (sábado 18 de octubre / 15:15 horas / estadio Municipal Juan Maldonado Gamarra)

- Fecha 16: Juan Pablo II vs Comerciantes Unidos (viernes 24 de octubre / 15:00 horas / estadio Juan Pablo Segundo)

- Fecha 17: Comerciantes Unidos vs Sporting Cristal (sábado 1 de noviembre / 15:15 horas / estadio Municipal Juan Maldonado Gamarra)

- Fecha 18: Ayacucho FC vs Comerciantes Unidos (visita)

- Fecha 19: Comerciantes Unidos vs ADT (local)

Matías Sen es el capitán de Comerciantes Unidos y uno de los goleadores del campeonato con 7 tantos.

Partidos que le restan a Ayacucho FC

- Fecha 15: Universitario vs Ayacucho FC (lunes 20 de octubre / 20:15 horas / estadio Nacional de Lima)

- Fecha 16: Ayacucho FC vs Deportivo Garcilaso (sábado 25 de octubre / 13:00 horas / estadio Las Américas)

- Fecha 17: Los Chankas vs Ayacucho FC (sábado 1 de noviembre / 13:00 horas / estadio Los Chankas)

- Fecha 18: Ayacucho FC vs Comerciantes Unidos (local)

- Fecha 19: Cienciano vs Ayacucho FC (visita)

Partidos que le restan a UTC

- Fecha 15: Atlético Grau vs UTC (domingo 19 de octubre / 15:00 horas / estadio Campeones del 36)

- Fecha 16: UTC vs Alianza Universidad (domingo 26 de octubre / 13:15 horas / estadio Municipal Germán Contreras Jara)

- Fecha 17: Sport Boys vs UTC (domingo 2 de noviembre / 18:00 horas / estadio Miguel Grau)

- Fecha 18: UTC vs Sport Huancayo (local)

- Fecha 19: Alianza Lima vs UTC (visita)

Partidos que le restan a Alianza Universidad

- Fecha 15: Alianza Universidad descansa

- Fecha 16: UTC vs Alianza Universidad (domingo 26 de octubre / 13:15 horas / estadio Municipal Germán Contreras Jara)

- Fecha 17: Alianza Universidad vs Cusco FC (domingo 2 de noviembre / 13:00 horas / estadio Heraclio Tapia León)

- Fecha 18: Alianza Atlético vs Alianza Universidad (visita)

- Fecha 19: Alianza Universidad vs Juan Pablo II (local)