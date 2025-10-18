Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025 EN VIVO: así van los equipos en la fecha 15 del Torneo Clausura y Acumulada

Tabla de posiciones del Torneo Clausura y acumulada mientras se juega la fecha 15.

La recta final de la Liga 1 2025 presenta una de las jornadas más determinantes del año. Con la disputa de la fecha 15 del Torneo Clausura, el desenlace del campeonato se torna incierto y tanto la tabla del Clausura como la acumulada pueden experimentar movimientos cruciales. La competencia por la punta involucra a Universitario de Deportes, Cusco FC, Melgar, Deportivo Garcilaso y ADT.

La programación de esta jornada comienza el sábado 18 de octubre. Los Chankas recibirá a Juan Pablo II, y uego Comerciantes Unidos será local ante Alianza Atlético en el estadio Municipal Juan Maldonado Gamarra de Cutervo.

El tercer partido del día lo protagonizan Cienciano y Cusco FC en el Inca Garcilaso de la Vega en el clásico cusqueño. Precisamente, los ‘dorados’ buscarán el triunfo para mantenerse en los primeros lugares, soñando una caída de la ‘U’.

Cusco FC es el máximo perseguidor de Universitario de Deportes en el liderato del Torneo Clausura 2025. - créditos: Cusco FC

El domingo 19 de octubre, Atlético Grau se medirá contra UTC en el estadio Campeones del 36 de Sullana. Más tarde, Deportivo Garcilaso mide fuerzas con Sporting Cristal en el Inca Garcilaso de la Vega, un cruce clave para los ‘cerveceros’, que han tenido un rendimiento irregular a lo largo de la temporada y apuntan a alcanzar un cupo para la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 metiéndose entre los tres primeros.

La competencia se extiende hasta el lunes 20. Sport Huancayo jugará ante Alianza Lima en el estadio IPD Huancayo. Un duelo importante para los ‘blanquiazules’, que posterior a la eliminación en la Copa Sudamericana, no ha encontrado su mejor nivel y tiene la consigna de mejorar su prestación colectiva.

Por la tarde-noche, Sport Boys se medirá con Melgar en el Miguel Grau de Callao. Justamente, los ‘rosados’ pretenden alejarse de la parte baja de la tabla, aunque delante tendrán a un conjunto ‘rojinegro’ que acumula seis cotejos sin perder.

Finalmente, el cierre de la jornada estará a cargo de Universitario frente a Ayacucho FC en el Estadio Nacional de Lima. Los ‘cremas’ tiene la consecución del Torneo Clausura y les basta ganar para quedarse a un paso de alzar el trofeo, sin necesidad de una definición extra. Empero, los ‘zorros’ pelean por no descender y tomarán este encuentro como una final.

Universitario apunta a ganar el Torneo Clausura para proclamarse tricampeón nacional. - créditos: Universitario

Cabe mencionar, que en esta fecha, Alianza Universidad y ADT no tendrán actividad oficial, ya que ambos clubes cumplen sus respectivas jornadas de descanso debido al descenso inmediato de Deportivo Binacional.

La mayoría de los partidos de la jornada 15 del Torneo Clausura serán transmitidos por L1 MAX y por su plataforma de streaming, Liga 1 Play. En cambio, GOLPERU estará a cargo de la transmisión de Sport Boys vs Melgar y Universitario vs Ayacucho FC.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025 mientras se juega la fecha 15

Tabla del Torneo Clausura tras la fecha 14.

Tabla Acumulada de Liga 1 2025

Tabla Acumulada de la Liga 1 2025.

Programación de partidos de la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Sábado 18 de octubre

- Los Chankas vs Juan Pablo II (13:00 horas / estadios Los Chankas de Andahuaylas / L1 MAX)

- Comerciantes Unidos vs Alianza Atlético (15:15 horas / estadio Municipal Juan Maldonado Gamarra de Cutervo / L1 MAX)

- Cienciano vs Cusco FC (18:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega de Cusco / L1 MAX)

Domingo 19 de octubre

- Atlético Grau vs UTC (15:00 horas / estadio Campeones del 36 de Sullana / L1 MAX)

- Deportivo Garcilaso vs Sporting Cristal (17:30 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega de Cusco / L1 MAX)

Lunes 20 de octubre

- Sport Huancayo vs Alianza Lima (13:15 horas / estadio IPD Huancayo / L1 MAX)

- Sport Boys vs Melgar (18:00 horas / estadio Miguel Grau de Callao / GOLPERU)

- Universitario vs Ayacucho FC (20:15 horas / Estadio Nacional / GOLPERU)

Descansan: Alianza Universidad y ADT

Programación de la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. - créditos: Liga 1