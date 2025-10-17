Julio César Uribe reveló que el Universitario vs Sporting Cristal se podría jugar con doble hinchada en el estadio Nacional.

El 'Diamante' habló de la posibilidad de que el Estadio Nacional reciba a los fanáticos 'celestes' y 'cremas'. (RPP)

Julio César Uribe dio una extensa entrevista en la que tocó diversos temas. El actual director deportivo de Sporting Cristal se refirió a la reciente reprogramación del duelo ante Universitario de Deportes por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025, a raíz de la coyuntura social que afronta el país en la actualidad.

El ‘Diamante’, además, sorprendió a dejar abierta la posibilidad de que este clásico se realice el próximo jueves 23 de octubre en el estadio Nacional de Lima y con presencia de las dos hinchadas. De acuerdo a sus palabras en RPP, esto se definiría el lunes 20 del presente mes.

“El lunes se va a tomar la decisión final, esperamos, estamos invitando a nuestros hinchas, creánme que tenemos muchas esperanzas, estamos entregados al partido del domingo para que la respuesta sea consecuencia de ese triunfo, a partir de ahí uno como intención no quisiera hacer ese tipo de divisiones, sino que la hinchada de la ‘U’ esté presente en un sector que corresponde”, comenzó.

El directivo de Cristal mandó un mensaje de concientización en caso se juegen con la hinchada visitante. “Que vayan a alentar a sus diferentes equipos, con respeto, con orden, sin confrontación, que eso es un desperdicio de la vida, así se está viviendo hoy, el mensaje tiene que comenzar a ser otro, respeto, respeto y más respeto para que cada hinchada esté presente alentando a su equipo, la confrontación no nos lleva a nada bueno, no estamos disfrutando del proceso de vida”.

Según las declaraciones de Uribe, Cristal esperaría el resultado del choque ante Deportivo Garcilaso por la fecha 15 de este domingo 19 para tomar una decisión. Y es que una victoria llevaría a los hinchas ‘celestes’ a agotar todas las entradas, sin necesidad de la participación de los fanáticos ‘cremas’.

¿Se consideró jugar sin público?

Julio César Uribe, además, opinó de la reprogramación del U vs Cristal. “Hay una coyuntura política bastante convulsionada y a razón de ello se posterga el partido. De ahí en más, nosotros tenemos que entender la dificultad social que vivimos y tratar de no incendiar lugares que les encanta vivir en paz, en ese sentido, la fecha ha sido establecida y trataremos de disputar el partido como corresponde para ganar los tres puntos”.

El director deportivo aseguró que no pensaron en jugar a puertas cerradas. “No, queremos que el estadio, ojalá se pueda llenar de camisetas celestes. No se contempló ese tema, queremos que el estadio, ojalá después de un buen resultado en el Cusco, nos permita la coyuntura de poder llegar con tres puntitos a jugar ese partido con la ‘U’ y ver todo el estadio vestido de celeste. Lo vamos a intentar como corresponde desde nuestra responsabilidades”.

Universitario vs Sporting Cristal: día, hora y canal TV del partido por fecha 14

Finalmente, el Universitario vs Sporting Cristal se jugará el jueves 23 de octubre a las 20:00 horas de Perú en el estadio Nacional de Lima. Aún las entradas se pueden obtener mediante la plataforma de Joinnus.

Este encuentro será transmitido por L1 Max, canal de la FPF, que se puede encontrar en las parrillas de las diferentes teleoperadoras, como DirecTV, Claro, Best Cable y entre otras más. También, cuenta con una plataforma de pago llamada Liga 1 Play.