Universitario vs Juan Pablo II EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo en el Monumental por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

La Conar designó a Michael Espinoza como el juez principal para este enfrentamiento y estará acompañado de Alberth Alarcón (primer asistente), Pedro Espinoza (segundo asistente) y Gaby Oncoy (cuarto árbitro). En la sala VAR, contarán con el apoyo de Diego Haro y Jonny Bossio .

Por otro lado, Infobae Perú hará la cobertura total en su página web y en esta nota. La previa y el minuto a minuto con los goles, incidencias, detalles, declaraciones y más. No te lo puedes perder.

GOLPERU transmitirá de manera exclusiva el Universitario vs Juan Pablo II . Los hinchas podrán seguir este compromiso mediante el canal 14 o 714 HD de Movistar TV ; así como también, a través de la aplicación llamada Movistar Play , que es gratis para los usuarios de esta teleoperadora.

Las acciones comenzarán a las 18:00 horas de Perú . Con respecto a otros países, iniciarán de la siguiente manera: a las 17:00 horas de México; a las 18:00 horas de Colombia y Ecuador; a las 19:00 horas de Bolivia, Venezuela y Estados Unidos; y a las 20:00 horas de Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil.

Para este duelo, la visita tendrá dos ausencias clave. Rojas no podrá actuar al estar cedido por la ‘U’, mientras que el delantero Mauricio Affonso sigue fuera por lesión. Más allá de estos inconvenientes, el conjunto de Chongoyape afronta el desafío estar lejos de la presión de la zona baja, elemento que puede jugar a su favor en un contexto donde el favoritismo recae en Universitario .

El recientemente ascendido Juan Pablo II sorprendió en la Liga 1 con una temporada sólida, lejos de la zona de descenso y con una campaña por encima de las expectativas iniciales. Bajo la dirección de Santiago Acasiete , el equipo acumula cuatro partidos sin conocer la victoria, siendo el más reciente un empate 1-1 frente a ADT con tanto de Álvaro Rojas .

Una de las principales inquietudes de cara al compromiso de hoy radica en el estado físico de Alex Valera , goleador de los ‘merengues’ , quien se resintió en el último entrenamiento y será esperado hasta último momento. El objetivo del equipo está claro: un triunfo ante Juan Pablo II sería un paso gigante rumbo a la obtención del Torneo Clausura , lo que habilitaría la pelea directa por el tricampeonato nacional.

Universitario atraviesa una campaña perfecta en la segunda parte del año. El conjunto dirigido por Jorge Fossati permanece invicto y lidera la clasificación, con la chance de sacar ocho puntos a su inmediato perseguidor, tras la derrota reciente de Cusco FC ante Los Chankas . El último partido de la ‘U’ ratificó su momento: un 2-0 sobre Alianza Atlético con goles de Martín Pérez Guedes y José Rivera , que elevó la confianza en el plantel y reforzó su condición de favorito.

¡Día de partido! Universitario de Deportes recibe hoy, domingo 5 de octubre, a Juan Pablo II en el marco de la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025 . Este compromiso se iniciará a las 18:00 horas de Perú y tendrá como escenario el estadio Monumental de Ate, que lucirá repleto tras agotarse casi todas las entradas.

Últimas noticias

Alianza Lima vs Alianza Universidad EN VIVO: minuto a minuto del partido por la fecha 13 del Torneo Apertura 2025 El equipo ‘blanquiazul’ enfrenta un desafío clave en la altura de Huánuco, donde buscará una victoria que le permita seguir de cerca a Universitario en la tabla. Sigue aquí todas las incidencias

Dónde ver Alianza Lima vs Ferroviária EN VIVO HOY: canal TV del partido por la fecha 2 de la Copa Libertadores Femenina 2025 El club ‘blanquiazul’ afrontará su segundo desafío en el torneo continental frente a su rival brasileño. Conoce cómo sintonizar el enfrentamiento

Tabla de posiciones de la Copa Libertadores Femenina 2025: así marcha Alianza Lima durante la fecha 2 del torneo internacional Hoy, domingo 5 de octubre, las ‘blanquiazules’ harán su segunda participación frente Ferroviária y buscarán su primera victoria en el torneo internacional. Entérate de las ubicaciones de los equipos

Dónde ver Universitario vs Juan Pablo II HOY: canal TV online del partido por Torneo Clausura de la Liga 1 2025 Los ‘cremas’ defenderán el liderato ante los de Chongoyape en el estadio Monumental. Alex Valera es duda para el encuentro. Conoce las señales disponibles para crucial cotejo