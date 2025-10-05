Perú Deportes

Universitario vs Juan Pablo II EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo en el Monumental por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Los dirigidos por Jorge Fossati pueden sacarle ocho puntos de ventaja a Cusco FC en caso consigan una victoria en casa ante el cuadro de Chongoyape. Sigue todas las incidencias

Miguel Solis Ruiz

Por Miguel Solis Ruiz

Guardar
00:33 hsHoy

¡Día de partido! Universitario de Deportes recibe hoy, domingo 5 de octubre, a Juan Pablo II en el marco de la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Este compromiso se iniciará a las 18:00 horas de Perú y tendrá como escenario el estadio Monumental de Ate, que lucirá repleto tras agotarse casi todas las entradas.

00:31 hsHoy

¿Cómo llega Universitario?

Universitario atraviesa una campaña perfecta en la segunda parte del año. El conjunto dirigido por Jorge Fossati permanece invicto y lidera la clasificación, con la chance de sacar ocho puntos a su inmediato perseguidor, tras la derrota reciente de Cusco FC ante Los Chankas. El último partido de la ‘U’ ratificó su momento: un 2-0 sobre Alianza Atlético con goles de Martín Pérez Guedes y José Rivera, que elevó la confianza en el plantel y reforzó su condición de favorito.

Una de las principales inquietudes de cara al compromiso de hoy radica en el estado físico de Alex Valera, goleador de los ‘merengues’, quien se resintió en el último entrenamiento y será esperado hasta último momento. El objetivo del equipo está claro: un triunfo ante Juan Pablo II sería un paso gigante rumbo a la obtención del Torneo Clausura, lo que habilitaría la pelea directa por el tricampeonato nacional.

El técnico uruguayo se refirió a la dolencia del delantero previo al duelo Universitario vs Juan Pablo II. (Jax Latin Media)
00:30 hsHoy

¿Cómo llega Juan Pablo II?

El recientemente ascendido Juan Pablo II sorprendió en la Liga 1 con una temporada sólida, lejos de la zona de descenso y con una campaña por encima de las expectativas iniciales. Bajo la dirección de Santiago Acasiete, el equipo acumula cuatro partidos sin conocer la victoria, siendo el más reciente un empate 1-1 frente a ADT con tanto de Álvaro Rojas.

Para este duelo, la visita tendrá dos ausencias clave. Rojas no podrá actuar al estar cedido por la ‘U’, mientras que el delantero Mauricio Affonso sigue fuera por lesión. Más allá de estos inconvenientes, el conjunto de Chongoyape afronta el desafío estar lejos de la presión de la zona baja, elemento que puede jugar a su favor en un contexto donde el favoritismo recae en Universitario.

Juan Pablo II buscará dar
Juan Pablo II buscará dar la sorpresa en el estadio Monumental.
00:28 hsHoy

Horarios del Universitario vs Juan Pablo II

Las acciones comenzarán a las 18:00 horas de Perú. Con respecto a otros países, iniciarán de la siguiente manera: a las 17:00 horas de México; a las 18:00 horas de Colombia y Ecuador; a las 19:00 horas de Bolivia, Venezuela y Estados Unidos; y a las 20:00 horas de Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil.

00:17 hsHoy

Canal TV para seguir Universitario vs Juan Pablo II

GOLPERU transmitirá de manera exclusiva el Universitario vs Juan Pablo II. Los hinchas podrán seguir este compromiso mediante el canal 14 o 714 HD de Movistar TV; así como también, a través de la aplicación llamada Movistar Play, que es gratis para los usuarios de esta teleoperadora.

Por otro lado, Infobae Perú hará la cobertura total en su página web y en esta nota. La previa y el minuto a minuto con los goles, incidencias, detalles, declaraciones y más. No te lo puedes perder.

00:14 hsHoy

Terna arbitral

La Conar designó a Michael Espinoza como el juez principal para este enfrentamiento y estará acompañado de Alberth Alarcón (primer asistente), Pedro Espinoza (segundo asistente) y Gaby Oncoy (cuarto árbitro). En la sala VAR, contarán con el apoyo de Diego Haro y Jonny Bossio.

22:14 hsAyer

Posibles alineaciones

- Juan Pablo II: Matías Vega; Nilson Loyola, Arón Sánchez, Renzo Alfani, Jorge Toledo; Cristian Ramírez, Christian Flores, Relly Fernández, Michael Rasmussen, Cristian Tizon y Emiliano Villar. DT: Santiago Acasiete.

- Universitario: Sebastián Britos; Matías Di Benedetto, Williams Riveros, Anderson Santamaría; José Carabalí, Jesús Castillo, Jairo Concha, Martín Pérez Guedes, Andy Polo; Jairo Vélez y Edison Flores. DT: Jorge Fossati.

Temas Relacionados

Universitario de DeportesJuan Pablo IILiga 1peru-deportes

Últimas noticias

Alianza Lima vs Alianza Universidad EN VIVO: minuto a minuto del partido por la fecha 13 del Torneo Apertura 2025

El equipo ‘blanquiazul’ enfrenta un desafío clave en la altura de Huánuco, donde buscará una victoria que le permita seguir de cerca a Universitario en la tabla. Sigue aquí todas las incidencias

Alianza Lima vs Alianza Universidad

Dónde ver Alianza Lima vs Ferroviária EN VIVO HOY: canal TV del partido por la fecha 2 de la Copa Libertadores Femenina 2025

El club ‘blanquiazul’ afrontará su segundo desafío en el torneo continental frente a su rival brasileño. Conoce cómo sintonizar el enfrentamiento

Dónde ver Alianza Lima vs

Tabla de posiciones de la Copa Libertadores Femenina 2025: así marcha Alianza Lima durante la fecha 2 del torneo internacional

Hoy, domingo 5 de octubre, las ‘blanquiazules’ harán su segunda participación frente Ferroviária y buscarán su primera victoria en el torneo internacional. Entérate de las ubicaciones de los equipos

Tabla de posiciones de la

Dónde ver Universitario vs Juan Pablo II HOY: canal TV online del partido por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Los ‘cremas’ defenderán el liderato ante los de Chongoyape en el estadio Monumental. Alex Valera es duda para el encuentro. Conoce las señales disponibles para crucial cotejo

Dónde ver Universitario vs Juan

Dónde ver Alianza Lima vs Alianza Universidad HOY: canal TV online del duelo por fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Los ‘blanquiazules’ visitarán a los ‘azulgranas’ en Huánuco con el objetivo de sumar una nueva victoria y escalar posiciones en la tabla. Conoce cómo sintonizar este encuentro en vivo

Dónde ver Alianza Lima vs

ÚLTIMAS NOTICIAS

En el cierre de la

En el cierre de la Peregrinación a Luján, García Cuerva dijo que, hay muchos hermanos a los que le pesa “la pobreza y las consecuencias del narcotráfico”

Se registraron destrozos, granizo y fuertes tormentas en Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe

Conciertos en Perú: industria más allá del espectáculo

Mercado de criptomonedas: cuál es el precio de ethereum

Este es el precio de la criptomoneda bitcoin este 5 de octubre

INFOBAE AMÉRICA

Adiós a la incertidumbre, conoce

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Nueva York

Prepárase antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Dallas este 5 de octubre

Clima en Houston: la predicción para este 5 de octubre

Clima en Washington D. C.: temperatura y probabilidad de lluvia para este 5 de octubre

Las últimas previsiones para Miami: temperatura, lluvias y viento

DEPORTES

Franco Colapinto largará desde el

Franco Colapinto largará desde el puesto 16 el Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1: todo lo que hay que saber

A 19 meses de su última final, Facundo Díaz Acosta va por el título en el Challenger de Antofagasta

Entrevista con Walter Perazzo: los dos equipos que sueña dirigir, la huella de Bilardo y Pellegrini y por qué es tan difícil el ascenso

“Todos entraron en pánico”: el día que Ronaldinho se esfumó, apareció en el lugar menos pensado e hizo cinco goles

Lanús venció 2-1 a San Lorenzo en un partidazo y trepó al tercer puesto en la Zona B del Torneo Clausura