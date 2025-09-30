Perú Deportes

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025: así van los equipos en la fecha 12 del Torneo Clausura y Acumulada

Sporting Cristal arrancó la jornada con un triunfo frente Ayacucho FC, y se vienen duelos interesantes: Universitario visitará a Alianza Atlético, Alianza Lima hará lo suyo con Atlético Grau y Cusco FC recibirá a Garcilaso. Entérate cómo van las ubicaciones

Grace Nole Alcántara

Por Grace Nole Alcántara

Guardar
Tabla de posiciones de la
Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025

Arrancó la fecha 12 del Torneo Clausura 2025 y se dieron resultados interesantes. Sporting Cristal volvió a la senda del triunfo después de cuatro encuentros y celebró frente Ayacucho FC al sacar un marcador de 3-0 en el estadio Alberto Gallardo, la tarde del lunes 29 de septiembre.

Los héroes de los rimeneses fueron Ian Wisdom y Felipe Vizeu, quien apareció para marcar doblete llevándose todos los aplausos. El equipo de Paulo Autuori logró recuperarse y ese resultado logró ubicarlo en la segunda posición con 19 puntos, se puso a cinco unidades del puntero Universitario de Deportes.

El cuadro 'celeste' goleó 3-0 en casa a los ayacuchanos. (Video: L1MAX)

Por su lado, el turno de la ‘U’ será este miércoles 1 de octubre, cuando enfrente a Alianza Atlético en el estadio Mansiche de Trujillo con la misión de defender el liderato: marcha primero con 24 puntos.

Los de Jorge Fossati están pasando por un buen momento futbolístico y llegarán como favoritos frente los ‘churres’. Los ‘cremas’ deberán asegurar un triunfo más para mantenerse firme en su lucha por llevarse el título del Clausura, el cual le dará el tricampeonato de manera directa.

Los 'cremas' vencieron 3-2 a los 'aurinegros' en el estadio Monumental. (GOLPERU)

Sin margen de error

Alianza Lima no pudo recuperarse de la dura eliminación en la Copa Sudamericana 2025 y volvió a caer frente Cienciano por 2-1 en Cusco. Los ‘blanquiazules’ tuvieron otro tropezón en el Torneo Clausura 2025 y complicó su lucha por el trofeo de la competición.

El cuadro de Néstor Gorosito tiene la obligación de volver al triunfo contra Atlético Grau en Matute este miércoles 1 de octubre. Los victorianos tendrán duras bajas para enfrentar a los ‘albos’: no estarán Carlos Zambrano y Eryc Castillo por expulsión, Alessandro Burlamaqui por lesión y Renzo Garcés por sanción.

Los 'blanquiazules' cayeron 2-1 en Cusco y se alejan de los primeros lugares. (Video: L1MAX)

Casi el mismo panorama lo tiene Cusco FC, quienes perdieron la gran chance de adueñarse del liderato del Torneo Clausura 2025 tras perder frente a su rival directo: Universitario. Los ‘dorados’ no pudieron contra los ‘merengues’ y cayeron por 3-2 en el estadio Monumental.

Esa caída provocó que bajara posiciones y ahora se encuentra en el tercer lugar con 19 puntos, se puso a cinco puntos de la ‘U’. Y tendrá que levantarse ante Deportivo Garcilaso hoy, martes 30 de septiembre, en estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025 mientras se juega la fecha 12

Sporting Cristal sacó un triunfo importante frente Ayacucho FC, y UTC hizo lo suyo frente Los Chankas; esos dos encuentros marcaron el inicio de la fecha 12 del Torneo Clausura 2025. Así quedó la tabla de posiciones:

Tabla de posiciones del Torneo
Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025 tras la fecha 12

Tabla Acumulada de la Liga 1 2025

Así marcha la Tabla Acumulada
Así marcha la Tabla Acumulada de la Liga 1 2025

Programación y resultados de la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Lunes 29 de setiembre

- UTC 2-0 Los Chankas (Finalizado)

- Sporting Cristal 3-0 Ayacucho FC (Finalizado)

Martes 30 de setiembre

- Sport Huancayo vs Alianza Universidad (13:00 horas / estadio IPD Huancayo / L1 MAX)

- Juan Pablo II vs ADT (15:15 horas / estadio Complejo Deportivo Juan Pablo II de Chongoyape / L1 MAX)

- Cusco FC vs Deportivo Garcilaso (19:30 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega de Cusco / L1 MAX)

Miércoles 01 de octubre

- Alianza Atlético vs Universitario (18:00 horas / estadio Mansiche de Trujillo / L1 MAX)

- Alianza Lima vs Atlético Grau (20:30 horas / estadio Alejandro Villanueva / L1 MAX)

Jueves 02 de octubre

- Melgar vs Cienciano (19:30 horas / estadio Monumental de la UNSA en Arequipa / L1 MAX)

Descansan: Sport Boys y Comerciantes Unidos

Programación de la fecha 12
Programación de la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. - créditos: Liga 1

Temas Relacionados

Universitario de DeportesSporting CristalAlianza LimaCusco FCLiga 1peru-deportes

Más Noticias

Paulo Autuori opinó de la controversial indirecta del DT de Cusco FC: “Sus palabras no valen nada, un cero a la izquierda”

El técnico de Sporting Cristal se refirió a las declaraciones de Miguel Rondelli, quien señaló que otros clubes con mayor presupuesto no están peleando por el título de la Liga 1

Paulo Autuori opinó de la

A qué hora juega Universitario vs Alianza Atlético: partido en Trujillo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

El líder de la tabla visitará al ‘vendaval del norte’ que no marcha bien en esta segunda fase del campeonato. Conoce los horarios del compromiso

A qué hora juega Universitario

DT de Circolo lanzó polémico comentario sobre salida de Sandra Ostos tras fichar por Alianza Lima: “Tenemos jugadoras que quieren estar en el club”

El técnico argentino aseguró que su equipo está preparado para ser el rial directo de Alianza Lima, Regatas Lima, San Martín y Universitario

DT de Circolo lanzó polémico

Reimond Manco reveló irregularidades en la interna de Alianza Lima: “Llevan ‘asalariados’ del Fondo Blanquiazul en el chárter”

El exjugador contó detalles de las malas decisiones que vienen tomando la directiva ‘íntima’ y como esto repercutiría en el ámbito deportivo

Reimond Manco reveló irregularidades en

Christian Cueva regresó a Ecuador después de una semana de rehabilitación en Perú y se dispone a recuperar titularidad en Emelec

El hábil mediocentro nacional ha culminado sus revisiones con su médico de confianza, en Lima. No presenta lesiones ni dolencias que impidan su integración a los entrenamientos bajo la supervisión del DT Guillermo Duró

Christian Cueva regresó a Ecuador
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Héctor Valer no se arrepiente

Héctor Valer no se arrepiente de sus acciones en Puno, negó haber escupido a periodista y lo denunció por agresión

La MML no gana ni con la Procuraduría Ad Hoc de su lado: Corte de EE. UU ratifica rechazo del discovery

Fiscal de la Nación interino pone en la mira a equipos especiales del Ministerio Público: propuesta genera respaldo y rechazo

Todos los poderes del Estado desaprobados: Congreso llegó a 89% de rechazo ciudadano

INPE anuncia cierre de la Base Naval del Callao y traslado de Vladimiro Montesinos, Polay Campos y “Artemio” al penal Ancón II

ENTRETENIMIENTO

Ana Siucho toma drástica medida

Ana Siucho toma drástica medida luego que la madre de Edison Flores revelara entre lágrimas que no veía a sus nietas

Gustavo Salcedo rompe su silencio y se disculpa con Christian Rodríguez tras agredirlo: “Estoy dando la cara”

‘Cri Cri’ contó como cambió su vida al trabajar con Jefferson Farfán: “Pasé de ganar sueldo mínimo a euros”

Esposo de Camucha Negrete recuerda sus últimos momentos con la actriz: “Ella está conmigo”

Maju Mantilla se pronuncia tras la agresión de Gustavo Salcedo a Christian Rodríguez: “Rechazo todo acto de violencia”

DEPORTES

Paulo Autuori opinó de la

Paulo Autuori opinó de la controversial indirecta del DT de Cusco FC: “Sus palabras no valen nada, un cero a la izquierda”

A qué hora juega Universitario vs Alianza Atlético: partido en Trujillo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

DT de Circolo lanzó polémico comentario sobre salida de Sandra Ostos tras fichar por Alianza Lima: “Tenemos jugadoras que quieren estar en el club”

Reimond Manco reveló irregularidades en la interna de Alianza Lima: “Llevan ‘asalariados’ del Fondo Blanquiazul en el chárter”

Christian Cueva regresó a Ecuador después de una semana de rehabilitación en Perú y se dispone a recuperar titularidad en Emelec