Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025: así van los equipos en la fecha 12 del Torneo Clausura y Acumulada

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025

Arrancó la fecha 12 del Torneo Clausura 2025 y se dieron resultados interesantes. Sporting Cristal volvió a la senda del triunfo después de cuatro encuentros y celebró frente Ayacucho FC al sacar un marcador de 3-0 en el estadio Alberto Gallardo, la tarde del lunes 29 de septiembre.

Los héroes de los rimeneses fueron Ian Wisdom y Felipe Vizeu, quien apareció para marcar doblete llevándose todos los aplausos. El equipo de Paulo Autuori logró recuperarse y ese resultado logró ubicarlo en la segunda posición con 19 puntos, se puso a cinco unidades del puntero Universitario de Deportes.

El cuadro 'celeste' goleó 3-0 en casa a los ayacuchanos. (Video: L1MAX)

Por su lado, el turno de la ‘U’ será este miércoles 1 de octubre, cuando enfrente a Alianza Atlético en el estadio Mansiche de Trujillo con la misión de defender el liderato: marcha primero con 24 puntos.

Los de Jorge Fossati están pasando por un buen momento futbolístico y llegarán como favoritos frente los ‘churres’. Los ‘cremas’ deberán asegurar un triunfo más para mantenerse firme en su lucha por llevarse el título del Clausura, el cual le dará el tricampeonato de manera directa.

Los 'cremas' vencieron 3-2 a los 'aurinegros' en el estadio Monumental. (GOLPERU)

Sin margen de error

Alianza Lima no pudo recuperarse de la dura eliminación en la Copa Sudamericana 2025 y volvió a caer frente Cienciano por 2-1 en Cusco. Los ‘blanquiazules’ tuvieron otro tropezón en el Torneo Clausura 2025 y complicó su lucha por el trofeo de la competición.

El cuadro de Néstor Gorosito tiene la obligación de volver al triunfo contra Atlético Grau en Matute este miércoles 1 de octubre. Los victorianos tendrán duras bajas para enfrentar a los ‘albos’: no estarán Carlos Zambrano y Eryc Castillo por expulsión, Alessandro Burlamaqui por lesión y Renzo Garcés por sanción.

Los 'blanquiazules' cayeron 2-1 en Cusco y se alejan de los primeros lugares. (Video: L1MAX)

Casi el mismo panorama lo tiene Cusco FC, quienes perdieron la gran chance de adueñarse del liderato del Torneo Clausura 2025 tras perder frente a su rival directo: Universitario. Los ‘dorados’ no pudieron contra los ‘merengues’ y cayeron por 3-2 en el estadio Monumental.

Esa caída provocó que bajara posiciones y ahora se encuentra en el tercer lugar con 19 puntos, se puso a cinco puntos de la ‘U’. Y tendrá que levantarse ante Deportivo Garcilaso hoy, martes 30 de septiembre, en estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025 mientras se juega la fecha 12

Sporting Cristal sacó un triunfo importante frente Ayacucho FC, y UTC hizo lo suyo frente Los Chankas; esos dos encuentros marcaron el inicio de la fecha 12 del Torneo Clausura 2025. Así quedó la tabla de posiciones:

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025 tras la fecha 12

Tabla Acumulada de la Liga 1 2025

Así marcha la Tabla Acumulada de la Liga 1 2025

Programación y resultados de la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Lunes 29 de setiembre

- UTC 2-0 Los Chankas (Finalizado)

- Sporting Cristal 3-0 Ayacucho FC (Finalizado)

Martes 30 de setiembre

- Sport Huancayo vs Alianza Universidad (13:00 horas / estadio IPD Huancayo / L1 MAX)

- Juan Pablo II vs ADT (15:15 horas / estadio Complejo Deportivo Juan Pablo II de Chongoyape / L1 MAX)

- Cusco FC vs Deportivo Garcilaso (19:30 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega de Cusco / L1 MAX)

Miércoles 01 de octubre

- Alianza Atlético vs Universitario (18:00 horas / estadio Mansiche de Trujillo / L1 MAX)

- Alianza Lima vs Atlético Grau (20:30 horas / estadio Alejandro Villanueva / L1 MAX)

Jueves 02 de octubre

- Melgar vs Cienciano (19:30 horas / estadio Monumental de la UNSA en Arequipa / L1 MAX)

Descansan: Sport Boys y Comerciantes Unidos

Programación de la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. - créditos: Liga 1