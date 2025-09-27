Perú Deportes

Universitario vs Cusco FC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partidazo por la punta del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

El ganador de este compromiso se quedará con el primer lugar de este certamen. Habrá más de 55 mil hinchas en el estadio Monumental. Sigue todas las incidencias

Miguel Solis Ruiz

Por Miguel Solis Ruiz

20:24 hsAyer

¡Día de partido! Universitario de Deportes y Cusco FC protagonizarán hoy, sábado 27 de setiembre, el mejor duelo de la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Este enfrentamiento por el liderato comenzará a las 18:00 horas de Perú y tendrá como escenario el estadio Monumental de Ate.

20:23 hsAyer

¿Cómo llega Universitario?

Universitario aterriza en esta fecha con el respaldo de una victoria agónica sobre UTC por 2-1, obtenida gracias a un doblete de Alex Valera en los minutos finales. El resultado permitió a los ‘cremas’ recuperar el liderato del torneo Clausura, alcanzando 21 puntos y reafirmando sus aspiraciones al título. El ambiente en el vestuario muestra confianza tras el envión anímico, que se convierte en un factor a favor de cara a este partido determinante.

El técnico Jorge Fossati tendrá que afrontar el compromiso con dos ausencias de peso. Horacio Calcaterra fue descartado por una lesión en el abductor, que le impidió entrenar con normalidad. Por otro lado, Gabriel Costa, aún sin incorporarse completamente a los trabajos del grupo, tampoco estará disponible.

Resumen del triunfo de Universitario por 2-1 sobre UTC por la Liga 1. Liga 1 Max
20:22 hsAyer

¿Cómo llega Cusco FC?

En frente estará un Cusco FC que llega golpeado tras caer por 2-0 ante ADT jugando como local, resultado que significó el fin de una racha de dieciséis partidos consecutivos sin conocer la derrota. Joao Rojas y D’Alessandro Montenegro fueron los encargados de anotar para el cuadro tarmeño y poner fin al invicto cusqueño, que parecía encaminarse hacia la punta de la tabla.

El plantel dirigido por Miguel Rondelli desaprovechó así la oportunidad de mantenerse líder en la Liga 1. Ahora, ocupa el segundo lugar con 19 unidades, a dos de la ‘U’, pero mantiene un partido pendiente que podría devolverle la cima en caso de obtener un triunfo. El margen de error se reduce y, con el liderato en juego, la visita buscará dar un golpe en el Monumental para ratificar su ambición de pelear hasta el final.

Los 'aurinegros' perdieron su invicto y la posibilidad de ser líderes del Torneo Clausura.
20:15 hsAyer

Horarios del Universitario vs Cusco FC

Las acciones están pactadas para comenzar a las 18:00 horas de Perú. Con respecto a otros países, iniciarán de la siguiente manera: a las 17:00 horas de México; a las 18:00 horas de Colombia y Ecuador; a las 19:00 horas de Estados Unidos, Bolivia y Venezuela; y a las 20:00 horas de Argentina, Brasil, Uruguay, Chile y Paraguay.

20:10 hsAyer

Dónde ver Universitario vs Cusco FC: canal TV del partido por Torneo Clausura

El Universitario vs Cusco FC será transmitido de manera exclusiva por GOLPERU (canal 14 o 714 HD de Movistar TV). Además, la aplicación Movistar Play lo pasará por su señal para todos los usuarios de Movistar.

Por otro lado, Infobae Perú ofrecerá la cobertura total de este compromiso. La previa y el minuto a minuto con todos los goles, incidencias, detalles, declaraciones y más en su página web. No te lo puedes perder.

'Cremas' y 'aurinegros' se medirán en el estadio Monumental.
20:07 hsAyer

Posibles alineaciones

- Universitario: Sebastián Britos; Anderson Santamaría, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Martín Pérez Guedes, Jesús Castillo, Jairo Concha, José Carabalí; Jairo Vélez y Alex Valera. DT: Jorge Fossati.

- Cusco FC: Pedro Díaz; Aldair Fuentes, Álvaro Ampuero, Carlos Gamarra, Marlon Ruidias; Oswaldo Valenzuela, Carlo Diez, Iván Colman, Pierre da Silva; Lucas Colitto y Facundo Callejo. DT: Miguel Rondelli.

