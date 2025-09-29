Sporting Cristal vs Ayacucho FC EN VIVO HOY: minuto a minuto por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

El Sporting Cristal vs Ayacucho FC está programado para el lunes 29 de setiembre a las 15:15 horas de Perú que coincide con Ecuador y Colombia. En Chile, Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami), el partido comenzará a las 16:15 horas. Brasil, Uruguay, Argentina y Paraguay darán inicio a las 17:15 horas, mientras que en México el choque está previsto para las 14:15 horas, y en España se disputará a las 22:15 horas.

Asimismo, el portal de Infobae Perú realizará una cobertura en vivo, brindando información previa, seguimiento minuto a minuto, palabras de los protagonistas y otros detalles que no te puedes perder.

El encuentro entre Sporting Cristal y Ayacucho FC se llevará a cabo en el estadio Alberto Gallardo por la jornada 12 del Torneo Clausura 2025. La cobertura televisiva estará a cargo de L1 MAX, canal vinculado a la Federación Peruana de Fútbol, disponible en los siguientes operadores: DirecTV, Claro TV, Win y MiFibra. La transmisión también estará habilitada mediante la plataforma de streaming, Liga 1 Play, a la que se puede ingresar mediante un pago por mes de S/. 22.99 soles.

En el encuentro más reciente, jugado el 10 de mayo de este año por la fecha 12 del Torneo Apertura, el estadio Municipal de Huanta fue escenario de la victoria de los ‘cerveceros’ por 4-1. Irven Ávila marcó dos goles, complementados por los tantos de Ian Wisdom y Misael Sosa. Carlos Uribe descontó para el equipo local.

Sporting Cristal y Ayacucho FC han disputado 43 partidos a lo largo de su historial en el fútbol profesional. El registro favorece ampliamente a los ‘bajopontinos’ , que han logrado 27 victorias, mientras que los ‘zorros’ suman ocho triunfos y la misma cantidad de empates.

No obstante, en el acumulado, los ‘zorros’ se encuentran en la misma casilla, pero con solo tres puntos de diferencia con la zona de descenso. Por tal motivo, los dirigidos por Sergio Castellanos tomarán esta prueba como una crucial para mantener la categoría.

Ayacucho FC viene de un momento irregular, ya que de sus últimos cinco partidos, perdió en tres y ganó en dos. Justamente, su último resultado fue un triunfo de 2-1 sobre Juan Pablo II, que le permitió ubicarse en el puesto 15 del Torneo Clausura con 10 unidades.

Bajo esa premisa, los ‘celestes’ necesitan derrotar a Ayacucho FC para intentar acabar lo más arriba posible del acumulado, pudiendo así clasificar a la Copa Libertadores de la siguiente campaña. Eso sí, el DT Paulo Autuori tendrá que hacerlo en este cotejo sin la presencia de Yoshimar Yotún (suspendido por expulsión).

Sporting Cristal perdió varias oportunidades para seguir en la pelea por el Torneo Clausura. Esto se explica en los cuatro partidos que acumula sin conocer la victoria (una derrota y tres empates), los que lo han posicionado en el cuarto lugar con 16 puntos, a ocho del puntero, Universitario de Deportes.

Sporting Cristal recibirá a Ayacucho FC hoy, lunes 29 de setiembre, en un duelo válido por la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025 . El estadio Alberto Gallardo será el escenario de un compromiso entre dos equipos con diferentes realidades, pero que quieren el triunfo.

Sporting Cristal busca imponerse a Ayacucho FC en el estadio Alberto Gallardo. Estamos a pocas horas del inicio del encuentro.

Últimas noticias

Carlos Zambrano hizo dura autocrítica por nueva expulsión en Alianza Lima: “Les debo unas disculpas a mis compañeros, ya hablaremos” El ‘Kaiser’ se refirió a la tarjeta roja que vio ante Cienciano en Cusco y perjudicó al cuadro ‘blanquiazul’, que sufrió una derrota y se alejó de la parte alta del Torneo Clausura

A qué hora juega Sporting Cristal vs Ayacucho FC HOY: partido por fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025 Sin Yoshimar Yotún por suspensión, el conjunto ‘celeste’ buscará sumar tres puntos en casa y escalar posiciones en la tabla frente a un cuadro ‘zorro’ que llega necesitado de resultados positivos

Programación de la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025: partidos, horarios y canales de TV A lo largo de esta semana, se disputará una nueva jornada del segundo certamen de la temporada y con encuentros de alto voltaje

Partidos de hoy, lunes 29 de setiembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo La agenda de este día está cargada de cotejos, con el inicio de la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1. También habrá actividad en Europa y el resto de Sudamérica