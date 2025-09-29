Perú Deportes

Sporting Cristal vs Ayacucho FC EN VIVO HOY: minuto a minuto por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

El equipo de Paulo Autuori afronta el desafío de conseguir una victoria como local frente a los ‘zorros’, que pelean por permanecer en Primera División. Sigue las incidencias

17:26 hsHoy

Sporting Cristal busca imponerse a Ayacucho FC en el estadio Alberto Gallardo. Estamos a pocas horas del inicio del encuentro.

Sporting Cristal tiene un partido
Sporting Cristal tiene un partido importante con Ayacucho FC por la fecha 12 del Torneo Clausura 2025. - créditos: Sporting Cristal
07:20 hsHoy

Sporting Cristal recibirá a Ayacucho FC hoy, lunes 29 de setiembre, en un duelo válido por la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. El estadio Alberto Gallardo será el escenario de un compromiso entre dos equipos con diferentes realidades, pero que quieren el triunfo.

07:20 hsHoy

Así llega Sporting Cristal

Sporting Cristal perdió varias oportunidades para seguir en la pelea por el Torneo Clausura. Esto se explica en los cuatro partidos que acumula sin conocer la victoria (una derrota y tres empates), los que lo han posicionado en el cuarto lugar con 16 puntos, a ocho del puntero, Universitario de Deportes.

Bajo esa premisa, los ‘celestes’ necesitan derrotar a Ayacucho FC para intentar acabar lo más arriba posible del acumulado, pudiendo así clasificar a la Copa Libertadores de la siguiente campaña. Eso sí, el DT Paulo Autuori tendrá que hacerlo en este cotejo sin la presencia de Yoshimar Yotún (suspendido por expulsión).

Sin Yoshimar Yotún, Sporting Cristal
Sin Yoshimar Yotún, Sporting Cristal tendría unos cambios en el once titular ante Ayacucho FC. Además, está la duda entre Felipe Vizeu e Irven Ávila. - créditos: Liga 1
07:20 hsHoy

Así llega Ayacucho FC

Ayacucho FC viene de un momento irregular, ya que de sus últimos cinco partidos, perdió en tres y ganó en dos. Justamente, su último resultado fue un triunfo de 2-1 sobre Juan Pablo II, que le permitió ubicarse en el puesto 15 del Torneo Clausura con 10 unidades.

No obstante, en el acumulado, los ‘zorros’ se encuentran en la misma casilla, pero con solo tres puntos de diferencia con la zona de descenso. Por tal motivo, los dirigidos por Sergio Castellanos tomarán esta prueba como una crucial para mantener la categoría.

07:20 hsHoy

Historial de enfrentamientos

Sporting Cristal y Ayacucho FC han disputado 43 partidos a lo largo de su historial en el fútbol profesional. El registro favorece ampliamente a los ‘bajopontinos’, que han logrado 27 victorias, mientras que los ‘zorros’ suman ocho triunfos y la misma cantidad de empates.

En el encuentro más reciente, jugado el 10 de mayo de este año por la fecha 12 del Torneo Apertura, el estadio Municipal de Huanta fue escenario de la victoria de los ‘cerveceros’ por 4-1. Irven Ávila marcó dos goles, complementados por los tantos de Ian Wisdom y Misael Sosa. Carlos Uribe descontó para el equipo local.

Sporting Cristal venció 4-1 a Ayacucho FC por la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga 1 2025
07:19 hsHoy

Sporting Cristal vs Ayacucho FC: posibles alineaciones

Sporting Cristal: Diego Enríquez, Jhilmar Lora, Miguel Araujo, Luis Abram, Rafael Lutiger, Jesús Pretell, Martín Távara, Ian Wisdom, Maxloren Castro, Santiago González y Felipe Vizeu. DT: Paulo Autuori

Ayacucho FC: Juan Valencia, Jean Franco Falconí, Jonathan Bilbao, Brackson León, Alonso Tamaríz, Derlis Orué, Jean Pierre Vílchez, Hideyoshi Arakaki, Adrián De la Cruz, Juan Lucumí y Franco Caballero. DT: Sergio Castellanos

07:19 hsHoy

Dónde ver Sporting Cristal vs Ayacucho FC por Liga 1 2025

El encuentro entre Sporting Cristal y Ayacucho FC se llevará a cabo en el estadio Alberto Gallardo por la jornada 12 del Torneo Clausura 2025. La cobertura televisiva estará a cargo de L1 MAX, canal vinculado a la Federación Peruana de Fútbol, disponible en los siguientes operadores: DirecTV, Claro TV, Win y MiFibra. La transmisión también estará habilitada mediante la plataforma de streaming, Liga 1 Play, a la que se puede ingresar mediante un pago por mes de S/. 22.99 soles.

Asimismo, el portal de Infobae Perú realizará una cobertura en vivo, brindando información previa, seguimiento minuto a minuto, palabras de los protagonistas y otros detalles que no te puedes perder.

07:19 hsHoy

A qué hora juega Sporting Cristal vs Ayacucho FC por Liga 1 2025

El Sporting Cristal vs Ayacucho FC está programado para el lunes 29 de setiembre a las 15:15 horas de Perú que coincide con Ecuador y Colombia. En Chile, Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami), el partido comenzará a las 16:15 horas. Brasil, Uruguay, Argentina y Paraguay darán inicio a las 17:15 horas, mientras que en México el choque está previsto para las 14:15 horas, y en España se disputará a las 22:15 horas.

