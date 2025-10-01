Alianza Lima vs Atlético Grau EN VIVO HOY: minuto a minuto en Matute por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Raúl Ruidíaz marcó distancia con su regreso a Universitario: “Tengo contrato largo con Atlético Grau, será el último de mi carrera” El delantero peruano habló de la posibilidad de volver a la ‘U’ y de su presente en el cuadro ‘albo’. También se refirió al choque de su equipo ante Alianza Lima en Matute

El delantero se refirió a su presente en Atlético Grau y la posibilidad de volver a la 'U'. (Video: Entre Bolas)

Raúl Ruidíaz ha sido conocido por ser un hincha confeso de Universitario de Deportes, aunque su regreso al club no se concretó esta temporada por un factor ajeno a él, según el propio delantero. Pero la situación se agravó en los últimos meses por un polémico video que subió en redes sociales, que provocó que su imagen sea borrada de las instalaciones de la institución. En ese sentido, la ‘Pulga’ dio un contundente anuncio sobre la posibilidad de regresar a la ‘U’.