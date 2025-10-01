Alianza Lima vs Atlético Grau EN VIVO HOY: minuto a minuto en Matute por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

En su último enfrentamiento, Atlético Grau sorprendió a Alianza Lima con un empate 1-1 en el Estadio Nacional. Neri Bandiera adelantó al equipo piurano, pero Hernán Barcos igualó agónicamente en los minutos finales. El partido se inclinó a favor de Grau tras la expulsión de Renzo Garcés a los 58′, dejando a Alianza con diez hombres durante gran parte del segundo tiempo. De igual forma, el cuadro de La Victoria supo rescatar un punto.
Cuidados y restricciones para el partido de esta noche. Alianza Lima informó a sus hinchas todos los detalles a tener en cuenta para el ingreso al Estadio Alejandro Villanueva para el duelo conta Atlético Grau:
Raúl Ruidíaz, con pasado en Universitario, forma parte de la delegación de Atlético Grau que llegó a la capital para medirse con Alianza Lima.
Raúl Ruidíaz ha sido conocido por ser un hincha confeso de Universitario de Deportes, aunque su regreso al club no se concretó esta temporada por un factor ajeno a él, según el propio delantero. Pero la situación se agravó en los últimos meses por un polémico video que subió en redes sociales, que provocó que su imagen sea borrada de las instalaciones de la institución. En ese sentido, la ‘Pulga’ dio un contundente anuncio sobre la posibilidad de regresar a la ‘U’.
Alianza Lima jugará con la camiseta morada contra Atlético Grau y durante todo el mes de octubre. Es una tradición del club desde hace muchos años en homenaje al Señor de Los Milagros.
¡Día de partido! Alianza Lima y Atlético Grau chocan hoy, miércoles 1 de octubre, en el estadio Alejandro Villanueva, en una jornada donde ambos equipos buscan cambiar el rumbo de su campaña en el Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Los ‘blanquiazules’ llegan golpeados tras una nueva derrota y con bajas sensibles en su plantel, mientras que el elenco piurano viaja a Lima después de conseguir una victoria importante en la fecha anterior.
Después de caer 2-1 en su visita a Cienciano en un duelo marcado por la polémica, Alianza afronta este encuentro con la obligación de sumar tres puntos para mantenerse en la pelea por el Clausura. Carlos Zambrano volvió a ver la tarjeta roja en Cusco, acumulando seis expulsiones en lo que va del año y dejando nuevamente a su equipo en inferioridad numérica. Paolo Guerrero descontó para los visitantes, pero los goles de Alejandro Hohberg y Jimmy Valoyes sellaron la victoria para el cuadro local.
Con este resultado, el conjunto dirigido por Néstor Gorosito ha quedado lejos de la cima del campeonato. Hoy ocupa la sexta posición con 15 puntos, a nueve del líder, el clásico rival Universitario de Deportes. A las dificultades deportivas se suman las bajas de Zambrano y Eryc Castillo, también expulsado ante Cienciano, junto a las ausencias por lesión de Alessandro Burlamaqui y por suspensión de Renzo Garcés. La principal duda del técnico pasa por cómo recomponer la línea defensiva y encontrar variantes ofensivas ante tantas ausencias.
Por el lado de Atlético Grau, el equipo afronta esta fecha motivado por el triunfo 3-1 sobre Sport Huancayo conseguido en Piura. Tomás Sandoval, Neri Bandiera y Jherson Reyes marcaron los goles para el elenco dirigido por Ángel Comizzo, en un partido que sirvió para recuperar confianza y escalar posiciones en el Torneo Clausura.
Actualmente, el conjunto ‘albo’ se ubica en la novena posición con 14 puntos, apenas uno menos que su rival de turno. En la tabla acumulada, los piuranos suman 36 unidades y, aunque todavía están lejos de la zona de clasificación a Copa Sudamericana, mantienen el objetivo de descontar los seis puntos de diferencia con Huancayo. El club de Piura llega con plantel casi completo y la esperanza de dar un golpe en Lima para seguir soñando.
Este compromiso se iniciará a las 20:30 horas de Perú en el estadio Alejandro Villanueva. Con respecto a otros países, comenzará de la siguiente manera: a las 19:30 horas de México; a las 20:30 horas de Ecuador y Colombia; a las 21:30 horas de Bolivia, Venezuela y Estados Unidos; y a las 22:30 horas de Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile.
Alianza Lima vs Atlético Grau será transmitido únicamente a través de L1 Max, canal perteneciente a la Federación Peruana de Fútbol (FPF) que forma parte de la oferta de operadores como Best Cable, Claro, DirecTV, Win, entre otros.
Adicionalmente, la programación puede verse mediante la aplicación de pago Liga 1 Play, a la que los aficionados al fútbol peruano acceden con una suscripción mensual o anual.
