Universitario vs Alianza Atlético EN VIVO HOY: minuto a minuto en Trujillo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

A qué hora juega Universitario vs Alianza Atlético por Liga 1 2025

El encuentro entre Universitario y Alianza Atlético se jugará el miércoles 1 de octubre a las 18:00 horas de Perú, misma franja horaria de Ecuador y Colombia. En Bolivia, Chile, Venezuela y Estados Unidos (Miami) comenzará una hora después. En Brasil, Uruguay, Argentina y Paraguay arrancará a las 20:00 horas; en tanto que en México se dará a las 17:00 horas. En España está programado para las 01:00 horas (madrugada del jueves 2 de octubre).