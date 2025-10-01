Perú Deportes

Universitario vs Alianza Atlético EN VIVO HOY: minuto a minuto en Trujillo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

El cuadro ‘merengue’ quiere acercarse al tricampeonato nacional y buscará ganarle al elenco ‘churre’ en Trujillo. Sigue las incidencias del encuentro

Joaquín Parra

Por Joaquín Parra

07:01 hsHoy

Universitario de Deportes se medirá en condición de visitante frente a Alianza Atlético hoy, miércoles 1 de octubre en un duelo correspondiente a la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. El estadio Mansiche de Trujillo será el escenario de un cotejo donde la ‘U’ intentará ganar para acercarse al tricampeonato nacional.

Así llega Universitario

Universitario puede presumir de llegar con la moral a tope con la impresionante de 16 partidos sin perder, con lo que se ubica líder del Torneo Clausura con 24 puntos. De hecho, en la jornada pasada venció por 3-2 a su máximo perseguidor, Cusco FC, de ahí que estiró la ventaja.

Paolo Reyna asoma como la única baja para este duelo, mientras que Jesús Castillo sí fue convocado. Además, Alex Valera estará entonado con sus 12 goles.

Así llega Alianza Atlético

Alianza Atlético atraviesa un momento irregular en el Torneo Clausura, ya que de sus últimos cinco partidos, perdió en tres ocasiones, empató en una y perdió en otra. Justamente, en la fecha pasada sucumbió en su visita a ADT por 1-0, resultado que lo colocó en el puesto 14 con diez puntos.

No obstante, la realidad es diferente en la tabla acumulada, donde los ‘churres’ están en el octavo lugar con 44 unidades, en plena zona de clasificación a Copa Sudamericana.

Eso sí, necesitan mejorar su rendimiento para consolidar su estancia en ese sector, considerando que tienen jugadores importantes como Agustín Graneros (11 goles en el campeonato), Horacio Benincasa, entre otros. Aunque el DT Gerardo Ameli no contará con Frank Ysique (lesión) ni Piero Guzmán (bloqueado por ser propiedad de Universitario).

Historial de enfrentamientos

Universitario y Alianza Atlético se han visto las caras en 43 oportunidades en toda la historia del fútbol peruano. Por ello, si hacemos un balance general, nos daremos cuenta de que los ‘merengues’ llevan una amplia ventaja con 22 triunfos, contra ocho de los ‘churres’ y 13 empates.

El último enfrentamiento sucedió el 11 de mayo de este año, en el marco de la jornada 12 del Torneo Apertura. El estadio Monumental fue testigo de una sorpresiva victoria para los de Sullana por 1-0 con el gol de Luis Olmedo.

Gol y resumen de la derrota del cuadro 'crema' ante el elenco 'churre' por la fecha 12 del Torneo Apertura. (Video: GOLPERU)
Árbitro del Universitario vs Alianza Atlético por Liga 1 2025

Augusto Menéndez fue nombrado árbitro principal para el partido entre Universitario y Alianza Atlético. El cuerpo arbitral se completará con Víctor Escobar y Willy Acosta como asistentes, mientras que Christian Díaz ejercerá funciones de cuarto árbitro.

La supervisión del VAR estará a cargo de David Huamán, acompañado por Jasmani Chambi. Henry Rodríguez participará como asesor de árbitros.

Augusto Menéndez será el árbitro
Augusto Menéndez será el árbitro del Universitario vs Alianza Atlético por el Torneo Clausura 2025. - créditos: CONAR
Universitario vs Alianza Atlético: posibles alineaciones

Universitario: Sebastián Britos, Anderson Santamaría, Williams Riveros, Matías Di Benedetto, Andy Polo, Jesús Castillo, Martín Pérez Guedes, Jairo Concha, José Carabalí, Jairo Vélez y Alex Valera DT: Jorge Fossati

Alianza Atlético: Diego Melián, Juan Quiñones, José Villegas, Horacio Benincasa, Anthony Gordillo, Erick Perleche, Federico Illanes, Hernán Lupu, Jimmy Pérez, Guillermo Larios y Agustín Graneros. DT: Gerardo Ameli

Dónde ver Universitario vs Alianza Atlético por Liga 1 2025

El Universitario vs Alianza Atlético, correspondiente a la jornada 12 del Torneo Clausura 2025 y programado en el estadio Mansiche de Trujillo, será transmitido por L1 MAX, canal asociado a la Federación Peruana de Fútbol y disponible en operadores como DirecTV, Claro TV, Win y MiFibra. La señal estará habilitada además en la plataforma de streaming Liga 1 Play, con acceso a través de un pago mensual de S/. 22.99 soles.

Por otra parte, el portal web de Infobae Perú ofrecerá una cobertura en vivo, que incluirá información previa al partido, seguimiento minuto a minuto y declaraciones de los protagonistas.

A qué hora juega Universitario vs Alianza Atlético por Liga 1 2025

El encuentro entre Universitario y Alianza Atlético se jugará el miércoles 1 de octubre a las 18:00 horas de Perú, misma franja horaria de Ecuador y Colombia. En Bolivia, Chile, Venezuela y Estados Unidos (Miami) comenzará una hora después. En Brasil, Uruguay, Argentina y Paraguay arrancará a las 20:00 horas; en tanto que en México se dará a las 17:00 horas. En España está programado para las 01:00 horas (madrugada del jueves 2 de octubre).

Anuncio del Universitario vs Alianza
Anuncio del Universitario vs Alianza Atlético por Torneo Clausura 2025. - créditos: Universitario

