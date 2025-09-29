Programación de la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025: partidos, horarios y canales de TV.

La fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025 propone una programación clave en la pelea por los primeros lugares y la lucha por la permanencia, repartida en cuatro días de competencia y con encuentros distribuidos en distintas ciudades del país.

Las acciones comienzan el lunes 29 de setiembre con el enfrentamiento entre UTC y Los Chankas en el estadio Municipal Germán Contreras Jara de Cajabamba. El ‘gavilán del norte’ llega al compromiso con la consigna de ganar para salir del fondo de la tabla, aunque los ‘guerreros’ apuntan a un torneo internacional. Más tarde, en el estadio Alberto Gallardo, Sporting Cristal jugará con Ayacucho FC para meterse en la pelea por el segundo certamen del año, pero delante tiene a un rival urgido por no descender.

La programación se traslada al martes 30. Sport Huancayo recibirá a Alianza Universidad, en un partido que reúne a dos escuadras del centro peruano con objetivos distintos: el local persigue consolidarse en zona de copas internacionales, mientras la visita apunta a escalar posiciones y mantener la categoría. La misma tarde, Juan Pablo II chocará en casa con ADT. El equipo anfitrión busca sorprender en casa contra un ‘vendaval celeste’ que apuesta por la regularidad fuera de Tarma y aspira acercarse a los puestos altos.

Yoshimar Yotún se perderá el duelo de Sporting Cristal ante Ayacucho FC por su expulsión ante Juan Pablo II. - créditos: Sporting Cristal

El día cierra con el clásico cusqueño en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, donde Cusco FC enfrenta a Deportivo Garcilaso. Este duelo regional adquiere relevancia tanto por el contexto local como por el impacto que puede tener en la zona de clasificación internacional, con dos equipos que están en la lucha por el Torneo Clausura.

La emoción de la jornada 12 se mantiene el miércoles 1 de octubre con dos encuentros de alto voltaje. En el estadio Mansiche de Trujillo, Alianza Atlético hará de local contra Universitario de Deportes, que se ubica como líder del campeonato y quiere estirar su racha positiva. Posteriormente, en Matute, Alianza Lima se enfrentará a Atlético Grau, que no ha mostrado una regularidad y ha dejado pasar puntos. Eso sí, los ‘blanquiazules’ están obligados a ganar si quieren aspirar a insertarse a la Copa Libertadores el próximo año y quedar con alguna chance remota de tentar el título nacional.

Los 'blanquiazules' cayeron 2-1 en Cusco y se alejan de los primeros lugares. (Video: L1MAX)

La jornada se cerrará el jueves 2 de octubre en el estadio Monumental de la UNSA, en Arequipa, donde Melgar se medirá con Cienciano. El conjunto ‘rojinegro’ necesita sumar para meterse de nuevo en la pelea por las primeras ubicaciones, mientras el ‘papá’ tiene aspiraciones de lograr un cupo a un torneo internacional la siguiente temporada.

Cabe mencionar, que cada partido de la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025 será transmitido por L1 MAX. Asimismo, Sport Boys y Comerciantes Unidos descansarán esta semana y reanudarán su participación el fin de semana.

Programación de la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Lunes 29 de setiembre

- UTC vs Los Chankas (13:00 horas / estadio Municipal Germán Contreras Jara de Cajabamba / L1 MAX)

- Sporting Cristal vs Ayacucho FC (15:15 horas / estadio Alberto Gallardo / L1 MAX)

Martes 30 de setiembre

- Sport Huancayo vs Alianza Universidad (13:00 horas / estadio IPD Huancayo / L1 MAX)

- Juan Pablo II vs ADT (15:15 horas / estadio Complejo Deportivo Juan Pablo II de Chongoyape / L1 MAX)

- Cusco FC vs Deportivo Garcilaso (19:30 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega de Cusco / L1 MAX)

Miércoles 01 de octubre

- Alianza Atlético vs Universitario (18:00 horas / estadio Mansiche de Trujillo / L1 MAX)

- Alianza Lima vs Atlético Grau (20:30 horas / estadio Alejandro Villanueva / L1 MAX)

Jueves 02 de octubre

- Melgar vs Cienciano (19:30 horas / estadio Monumental de la UNSA en Arequipa / L1 MAX)

Descansan: Sport Boys y Comerciantes Unidos

Programación de la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. - créditos: Liga 1