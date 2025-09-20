Perú Deportes

Partidos de hoy, sábado 20 de septiembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada tiene encuentros imperdibles: Universitario irá a Trujillo a recuperar la punta, Real Madrid buscará un triunfo más en LaLiga, Oliver Sonne hará lo suyo con Burnley, y mucho más

Hoy, sábado 20 de septiembre, la agenda futbolera está cargada de partidos imperdibles en las mejores ligas del mundo: Universitario de Deportes irá a Trujillo a recuperar el liderato, Real Madrid buscará su quinta victoria consecutiva en LaLiga, Oliver Sonne hará lo suyo con Burnley, Pedro Gallese tendrá acción con Orlando City, y mucho más.

El equipo de Jorge Fossati volverá a las canchas tras descansar lafecha anterior y visitará a UTC en el estadio Mansiche. Con las reapariciones de Andy Polo y Anderson Santamaría, los ‘cremas’ saldrán con todo por el triunfo que le permita volver a la punta: marcha en el segundo lugar con 18 puntos, tiene una unidad menos que el líder Cusco FC.

Rodrigo Ureña continuará con su sanción y volverá a ser baja en los ‘merengues’: fue castigado por la Comisión Disciplinaria de la FPF en el último clásico.

Universitario visitará a UTC en
Universitario visitará a UTC en Trujillo por el Torneo Clausura 2025

Por otro lado, Real Madrid recibirá al Espanyol en el estadio Santiago Bernabéu, en un encuentro correspondiente a la quinta jornada de LaLiga 2025/26. El equipo dirigido por Xabi Alonso intentará sumar su quinta victoria consecutiva para sostener el primer puesto de la tabla. Un nuevo triunfo lo dejaría como líder exclusivo con el puntaje ideal.

Partido de Liga 1

- UTC vs Universitario de Deportes (19:00 horas / L1 Max, L1 Play)

Partidos de la LaLiga

- Girona vs Levante (07:00 horas / Disney+ Premium, ESPN 3)

- Real Madrid vs Espanyol (09:15 horas / DGO, DSports)

- Villarreal vs Osasuna (11:30 horas / DGO, DSports)

- Alavés vs Sevilla FC (11:30 horas / Disney+ Premium, ESPN 2)

- Valencia vs Athletic Club (14:00 horas / DGO, DSports)

Partidos de Premier League

- Liverpool vs Everton (06:30 horas / Disney+, ESPN)

- West Ham vs Crystal Palace (09:00 horas / Disney+ Premium)

- Brighton vs Tottenham (09:00 horas / Disney+ Premium)

- Burnley vs Nottingham Forest (09:00 horas / Disney+ Premium)

- Wolverhampton vs Leeds United (09:00 horas / Disney+, ESPN)

- Manchester United vs Chelsea (11:30 horas / Disney+, ESPN)

- Fulham vs Brentford (14:00 horas / Disney+, ESPN 3)

Partidos de Serie A

- Bologna vs Genoa (08:00 horas / Disney+ Premium, ESPN 4)

- Hellas Verona vs Juventus (11:00 horas / Disney+, ESPN 3)

- Udinese vs AC Milan (13:45 horas / Disney+, ESPN 3)

Partidos de Bundesliga

- Augsburgo vs Mainz 05 (08:30 horas / Disney+ Premium)

- Hoffenheim vs Bayern Munich (08:30 horas / Disney+ Premium, ESPN 2)

- Hamburgo vs Heidenheim (08:30 horas / Disney+ Premium)

- Werder Bremen vs Friburgo (08:30 horas / Disney+ Premium)

- RB Leipzig vs Colonia (11:30 horas / Disney+ Premium)

Partidos Ligue 1

- Nantes vs Rennes (10:00 horas / Disney+ Premium)

- Stade Brestois vs Nice (12:00 horas / Disney+ Premium, ESPN 4)

- Lens vs Lille (14:05 horas / Disney+ Premium, TV5 Monde, ESPN 4)

Partidos de fútbol argentino

- Barracas Central vs Sarmiento (12:30 horas / TyC Sports)

- Unión Santa Fe vs Independiente Rivadavia (14:45 horas / TyC Sports)

- Tigre vs Aldosivi (17:00 horas / Disney+ Premium)

- Atlético Tucumán vs River Plate (19:15 horas / Disney+, ESPN)

Partidos de fútbol uruguayo

- Montevideo City vs Cerro Largo (11:00 horas / Disney+ Premium)

- Boston River vs Plaza Colonia (13:30 horas / Disney+ Premium)

- Nacional vs Liverpool (16:30 horas / Disney+ Premium, GolTV)

Partidos de fútbol colombiano

- Envigado vs Alianza (14:00 horas / RCN Nuestra Tele)

- Llaneros vs Águilas Doradas (16:20 horas / RCN Nuestra Tele)

- Deportivo Pasto vs Santa Fe (18:20 horas / RCN Nuestra Tele)

- La Equidad vs Deportivo Cali (20:30 horas / RCN Nuestra Tele)

Partidos de fútbol ecuatoriano

- Mushuc Runa vs Independiente del Valle (14:00 horas / El Canal del Fútbol)

- Delfín SC vs Técnico Universitario (16:30 horas / El Canal del Fútbol)

- Vinotinto FC vs Manta FC (16:30 horas / El Canal del Fútbol)

Partidos de fútbol brasileño

- Vitória vs Fluminense (14:00 horas / Fanatiz)

- Botafogo vs Atlético Mineiro (16:30 horas / Fanatiz)

- Ceará vs Bahía (16:30 horas / Fanatiz)

- Palmeiras vs Fortaleza SC (19:00 horas / Fanatiz)

Partidos de MLS

- Orlando City vs Nashville SC (18:30 horas / MLS Season Pass)

- Inter Miami vs DC United (18:30 horas / MLS Season Pass)

