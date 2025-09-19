A qué hora juega Real Madrid vs Espanyol en Perú HOY: partido por la fecha 5 de LaLiga

A qué hora juega Real Madrid vs Espanyol en Perú por la LaLiga

Real Madrid y Espanyol protagonizarán uno de los partidos más destacados de la quinta jornada de LaLiga 2025/26 hoy, sábado 20 de septiembre, cuando se enfrenten en el estadio Santiago Bernabéu. El conjunto dirigido por Xabi Alonso buscará extender su racha ganadora y mantener el liderazgo del campeonato, luego de acumular victorias en sus cuatro presentaciones anteriores. Tres puntos más le permitirían consolidarse como único puntero con puntaje perfecto.

Por su parte, los ‘pericos’ aparecen como uno de los principales perseguidores del equipo blanco. Ocupa los primeros puestos de la clasificación y encara este compromiso como una oportunidad clave para dar un golpe en la casa del actual líder y posicionarse en la cima, aprovechando además su buen momento de forma. El equipo catalán viene de superar 3-2 a Mallorca y se mantiene invicto en este inicio de curso.

Soccer Football - UEFA Champions League - Real Madrid v Olympique de Marseille - Santiago Bernabeu, Madrid, Spain - September 16, 2025 Real Madrid's Kylian Mbappe celebrates scoring their second goal with teammates REUTERS/Juan Medina

El Madrid llega motivado, tras vencer de manera agónica al Olympique de Marsella en la Champions League por 2-1, un partido definido por un doblete del francés. La plantilla merengue muestra un sólido presente colectivo e individual. Destacan las actuaciones del propio Mbappé junto con Federico Valverde, el joven Franco Mastantuono y Arda Güller. Además, jugadores como Jude Bellingham, Vinicius Junior y Rodrygo aportan gran dinámica al esquema ofensivo de Ancelotti.

En Espanyol sobresalen Roberto Fernández y Javi Puado, fundamentales en la elaboración y definición de las jugadas. El Hilali se ha mostrado como un refuerzo importante, mientras que el capitán Leandro Cabrera aporta experiencia y liderazgo en la defensa. El enfrentamiento entre ambos equipos representa un desafío estratégico y anímico, ya que ambos conjuntos llegan en buena dinámica y con aspiraciones altas en el torneo.

¿A qué hora juega Real Madrid vs Espanyol en Perú?

Los ‘blancos’ se enfrentarán al cuadro catalán se jugará hoy, sábado 20 de septiembre, en el estadio Santiago Bernabéu, por la fecha 5 de LaLiga 2025/26. El horario está programado para las 09:15 horas para Perú, Colombia y Ecuador; mientras que en Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami) iniciará a las 10:15 horas. Y en Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil arrancará a las 11:15 horas.

Dónde ver Real Madrid vs Espanyol en Perú

El duelo en el estadio Santiago Bernabéu será televisado por ESPN y Disney+ para Perú y el resto de Sudamérica, mientras que Sky Sports lo hará en México. En Estados Unidos, la señal estará disponible a través de ESPN Deportes. Para el público en España, la emisión estará a cargo de DAZN y Movistar+.

Soccer Football - LaLiga - Real Sociedad v Real Madrid - Reale Arena, San Sebastian, Spain - September 13, 2025 Real Madrid's Kylian Mbappe and Real Madrid's Dani Ceballos celebrate their second goal scored by Real Madrid's Arda Guler REUTERS/Pankra Nieto

Real Madrid vs Espanyol: posibles alineaciones

Real Madrid : Thibaut Courtois; Dani Carvajal, Eder Militâo, Raúl Asencio, Álvaro Carreras; Fede Valverde, Aurelién Tchouaméni, Dani Ceballos, Güler; Kylian Mbappé y Vinicius Jr.

RCD Espanyol: Dmitrovic; El Hilali, Calero, Cabrera, Romero; Edu Expósito, Urko, Lozano; Dolan, Roberto Fernández y Javi Puado.

Último enfrentamiento Real Madrid vs Espanyol

El enfrentamiento más reciente entre Real Madrid y Espanyol se disputó el 1 de febrero de 2025 en el RCDE Stadium. En esa ocasión, el equipo catalán se impuso por la mínima diferencia con un gol de Carlos Romero a los 85 minutos.