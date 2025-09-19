Perú Deportes

A qué hora juega Real Madrid vs Espanyol en Perú HOY: partido por la fecha 5 de LaLiga

Los ‘blancos’ recibirán al cuadro catalán en el Santiago Bernabéu con el objetivo de consolidarse en la punta y defender el invicto. Conoce los horarios del vibrante duelo

Grace Nole Alcántara

Por Grace Nole Alcántara

Guardar
A qué hora juega Real
A qué hora juega Real Madrid vs Espanyol en Perú por la LaLiga

Real Madrid y Espanyol protagonizarán uno de los partidos más destacados de la quinta jornada de LaLiga 2025/26 hoy, sábado 20 de septiembre, cuando se enfrenten en el estadio Santiago Bernabéu. El conjunto dirigido por Xabi Alonso buscará extender su racha ganadora y mantener el liderazgo del campeonato, luego de acumular victorias en sus cuatro presentaciones anteriores. Tres puntos más le permitirían consolidarse como único puntero con puntaje perfecto.

Por su parte, los ‘pericos’ aparecen como uno de los principales perseguidores del equipo blanco. Ocupa los primeros puestos de la clasificación y encara este compromiso como una oportunidad clave para dar un golpe en la casa del actual líder y posicionarse en la cima, aprovechando además su buen momento de forma. El equipo catalán viene de superar 3-2 a Mallorca y se mantiene invicto en este inicio de curso.

Soccer Football - UEFA Champions
Soccer Football - UEFA Champions League - Real Madrid v Olympique de Marseille - Santiago Bernabeu, Madrid, Spain - September 16, 2025 Real Madrid's Kylian Mbappe celebrates scoring their second goal with teammates REUTERS/Juan Medina

El Madrid llega motivado, tras vencer de manera agónica al Olympique de Marsella en la Champions League por 2-1, un partido definido por un doblete del francés. La plantilla merengue muestra un sólido presente colectivo e individual. Destacan las actuaciones del propio Mbappé junto con Federico Valverde, el joven Franco Mastantuono y Arda Güller. Además, jugadores como Jude Bellingham, Vinicius Junior y Rodrygo aportan gran dinámica al esquema ofensivo de Ancelotti.

En Espanyol sobresalen Roberto Fernández y Javi Puado, fundamentales en la elaboración y definición de las jugadas. El Hilali se ha mostrado como un refuerzo importante, mientras que el capitán Leandro Cabrera aporta experiencia y liderazgo en la defensa. El enfrentamiento entre ambos equipos representa un desafío estratégico y anímico, ya que ambos conjuntos llegan en buena dinámica y con aspiraciones altas en el torneo.

¿A qué hora juega Real Madrid vs Espanyol en Perú?

Los ‘blancos’ se enfrentarán al cuadro catalán se jugará hoy, sábado 20 de septiembre, en el estadio Santiago Bernabéu, por la fecha 5 de LaLiga 2025/26. El horario está programado para las 09:15 horas para Perú, Colombia y Ecuador; mientras que en Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami) iniciará a las 10:15 horas. Y en Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil arrancará a las 11:15 horas.

Dónde ver Real Madrid vs Espanyol en Perú

El duelo en el estadio Santiago Bernabéu será televisado por ESPN y Disney+ para Perú y el resto de Sudamérica, mientras que Sky Sports lo hará en México. En Estados Unidos, la señal estará disponible a través de ESPN Deportes. Para el público en España, la emisión estará a cargo de DAZN y Movistar+.

Soccer Football - LaLiga -
Soccer Football - LaLiga - Real Sociedad v Real Madrid - Reale Arena, San Sebastian, Spain - September 13, 2025 Real Madrid's Kylian Mbappe and Real Madrid's Dani Ceballos celebrate their second goal scored by Real Madrid's Arda Guler REUTERS/Pankra Nieto

Real Madrid vs Espanyol: posibles alineaciones

  • Real Madrid: Thibaut Courtois; Dani Carvajal, Eder Militâo, Raúl Asencio, Álvaro Carreras; Fede Valverde, Aurelién Tchouaméni, Dani Ceballos, Güler; Kylian Mbappé y Vinicius Jr.
  • RCD Espanyol: Dmitrovic; El Hilali, Calero, Cabrera, Romero; Edu Expósito, Urko, Lozano; Dolan, Roberto Fernández y Javi Puado.

Último enfrentamiento Real Madrid vs Espanyol

El enfrentamiento más reciente entre Real Madrid y Espanyol se disputó el 1 de febrero de 2025 en el RCDE Stadium. En esa ocasión, el equipo catalán se impuso por la mínima diferencia con un gol de Carlos Romero a los 85 minutos.

Temas Relacionados

Real MadridEspanyolLaLigaKylian Mbappéperu-deportes

Más Noticias

Programación de los octavos de final del Mundial de Vóley Masculino 2025: fechas, horarios y canales TV de los partidos en el torneo

Hoy, sábado 20 de septiembre, arrancaron los duelos por la etapa decisiva de la cita mundialista. Entérate todos los detalles de los cruciales encuentros

Programación de los octavos de

Partidos de hoy, sábado 20 de septiembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada tiene encuentros imperdibles: Universitario irá a Trujillo a recuperar la punta, Real Madrid buscará un triunfo más en LaLiga, Oliver Sonne hará lo suyo con Burnley, y mucho más

Partidos de hoy, sábado 20

Perú vs Brasil EN VIVO HOY: punto a punto de la semifinal del Sudamericano Sub 17 de vóley 2025

La selección peruana pasó como segunda de su grupo y buscará meterse a la final de este importante certamen. Sigue todas las incidencias

Perú vs Brasil EN VIVO

Universitario vs UTC EN VIVO HOY: minuto a minuto en Trujillo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Los ‘cremas’ se enfrentan al ‘gavilán del norte’ en el estadio Mansiche con el objetivo de recuperar el liderato de la segunda fase del campeonato peruano. Sigue todas las incidencias

Universitario vs UTC EN VIVO

Dónde ver Universitario vs UTC HOY: canal tv online del duelo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

El cuadro ‘crema’ intentará sostener su racha positiva cuando se vea las caras con un necesitado ‘gavilán del norte’. Conoce cómo seguir la contienda

Dónde ver Universitario vs UTC
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Delia Espinoza quedó fuera del

Delia Espinoza quedó fuera del Ministerio Público: JNJ la suspende como fiscal de la Nación por 6 meses

Este es el fiscal supremo que asumirá el Ministerio Público ante la suspensión de Delia Espinoza

César Acuña defiende designaciones de militantes de APP en el Estado: “Tienen derecho a trabajar”

Dina Boluarte agradece al Congreso por autorizar viaje a la Asamblea General de la ONU en Nueva York

Abogado de Delia Espinoza asegura que suspensión está vinculada a investigaciones contra el Ejecutivo y 107 congresistas

ENTRETENIMIENTO

Corazón Serrano hace brillar a

Corazón Serrano hace brillar a la cumbia peruana en Miami y hace historia en el Festival de la Salsa ‘¡Ataca Sergio!’

“¡Qué conchudo! Si casi desmanteló a toda la orquesta de los Yaipén”, Magaly Medina arremete contra Christian Domínguez

Delany López arremete contra Olenka Mejía por denunciar a Jefferson Farfán: “Hay casos más importantes”

María Pía Copello confirma que sigue en ‘Mande quien Mande’, pero anuncia nuevo proyecto televisivo

Jorge Luna y Ricardo Mendoza de ‘Hablando Huevadas’ ya están en París para su histórico show en la Torre Eiffel

DEPORTES

Programación de los octavos de

Programación de los octavos de final del Mundial de Vóley Masculino 2025: fechas, horarios y canales TV de los partidos en el torneo

Partidos de hoy, sábado 20 de septiembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Perú vs Brasil EN VIVO HOY: punto a punto de la semifinal del Sudamericano Sub 17 de vóley 2025

Universitario vs UTC EN VIVO HOY: minuto a minuto en Trujillo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Dónde ver Universitario vs UTC HOY: canal tv online del duelo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025