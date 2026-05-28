Las nostálgicas publicaciones de Raúl Ruidíaz sobre Universitario tras la eliminación en Copa Libertadores 2026: “Espérame”

Raúl Ruidíaz compartió en sus redes sociales una serie de imágenes nostálgicas sobre Universitario.

Los caminos de Universitario y Raúl Ruidíaz han estado distanciados desde el 2016. Desde entonces, han sido infructíferas las negociaciones para que la ’Pulga’ vuelva a vestirse de ’crema’. Recientemente, el ahora jugador de Atlético Grau ha deslizado una serie de posibilidades que podrían desembocar en una nueva mesa de diálogo con la cuestionada administración de Franco Velazco.

Actualmente, el club atraviesa un duro revés tras un primer semestre para el olvido. Atrás quedó la primavera que encumbró al club con un histórico tricampeonato, la obtención de cinco torneos cortos y una clasificación a octavos de Copa Libertadores.

Dada esta tesitura, Ruidíaz usó sus redes sociales para saludar a Jairo Concha por su cumpleaños. Al mensaje por el onomástico le sumó un enigmático “espérame” en sus historias de Instagram.

Las publicaciones de Raúl Ruidíaz en su cuenta de Instagram.

Por si fuera poco, la ’Pulga’ evocó el extinto homenaje que le rendía el club en el Museo Monumental con justicia, pues había ingresado al Top 10 de máximos goleadores históricos y levantado dos títulos nacionales.

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Cabe mencionar que esta imagen en las inmediaciones del Estadio Monumental —y de Campo Mar— fueran retiradas luego de un polémico video del futbolista en que, para los hinchas y la administración, se mofaba de la goleada que le asestó Palmeiras a los ’cremas’ en la edición anterior de la Copa Libertadores.

En una tercera y última historia relacionada al tema, el exjugador del Seattle Sounders de la MLS compartió el instante en que pedía disculpas a la Trinchera Norte luego de marcar el gol de la victoria de Atlético Grau ante su antiguo club.

Con cierto suspenso por intervención del VAR, el delantero le anotó a su exequipo y no celebró - Crédito: L1MAX.

Las publicaciones de Ruidíaz dejan una puerta abierta a que se retomen las negociaciones para su regreso. Por ahora, no es una certeza que regrese, más aún con la ampliación de su contrato con los ’albos’ hasta 2029.

El primer semestre de Universitario

Universitario de Deportes vive un semestre para el olvido tanto en el plano local como internacional. En la Liga 1, el conjunto ’crema’ quedó fuera de la pelea por el Torneo Apertura con varias fechas de anticipación y terminó viendo cómo su eterno rival, Alianza Lima, se encaminó al título con amplia diferencia. Actualmente, la ‘U’ se encuentra a 13 puntos de los ’blanquiazules’, una distancia impensada para un equipo que inició el año como candidato.

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El panorama fue igual de duro en la Copa Libertadores. Universitario nunca logró consolidarse en la fase de grupos y terminó último en su serie, quedando eliminado de toda competencia internacional. La irregularidad futbolística, los constantes cuestionamientos y la presión de la hinchada marcaron una campaña muy por debajo de las expectativas generadas a inicios de temporada.

El cuadro 'crema' empató sin goles en el Monumental y quedó eliminado de toda competición Conmebol - Crédito: ESPN.

El vínculo entre Universitario y Raúl Ruidíaz

El vínculo entre Raúl Ruidíaz y Universitario de Deportes es una historia de amor e identidad que hoy atraviesa su punto más crítico. La ‘Pulga’ nació futbolísticamente en el club de Odriozola, donde se convirtió en uno de los últimos grandes ídolos modernos al registrar 80 goles a lo largo de tres exitosas etapas donde levantó dos títulos (2009 y 2013).

En los últimos años, el rumor de su regreso tras su largo paso por el fútbol de los Estados Unidos mantuvo en vilo a la hinchada; sin embargo, las negociaciones de la directiva con el atacante nunca llegaron a buen puerto.

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Lamentablemente, la mística de esta relación se quebró de forma drástica el año pasado. La difusión de un polémico video del jugador reaccionando tras la derrota de la ‘U’ ante Palmeiras desató el repudio generalizado de los aficionados, quienes consideraron el gesto como una falta de respeto. La ruptura fue tan profunda que la administración del club tomó la drástica decisión de retirar la imagen de Ruidíaz de los muros de la sede de Campo Mar y del Museo Monumental, dejando un lazo histórico severamente dañado.