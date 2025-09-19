Perú Deportes

A qué hora juega Universitario vs UTC HOY: partido en Trujillo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Duelo de realidades distintas en el estadio Mansiche. Los ‘cremas’ buscan retomar la punta, mientras que el ‘gavilán’ necesita salir del fondo de la tabla. Revisa los horarios del atractivo choque

Por José Manuel Quintana

A qué hora juega UTC
A qué hora juega UTC vs Universitario HOY: partido en Trujillo por la fecha 10 del Torneo Clausura.

Universitario de Deportes regresa a la competencia luego de descansar en la jornada pasada del Torneo Clausura de la Liga 1. Por el marco de la fecha 10 del segundo certamen de la temporada, el equipo de Jorge Fossati se medirá ante UTC en Trujillo. El compromiso se llevará a cabo hoy, sábado 20 de septiembre, en el estadio Mansiche.

A qué hora juegan Universitario vs UTC por Torneo Clausura de Liga 1 2025

Las acciones en el escenario principal del escenario de la región de La Libertad iniciarán a las 19:00 horas de Perú. En cuanto a otros países, comenzará de la siguiente manera: a las 18:00 horas de México; a las 19:00 horas de Colombia y Ecuador; a las 20:00 horas de Chile, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos; y a las 21:00 horas de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.

Así llega Universitario de Deportes

El cuadro Odriozola se reencontró con la victoria en su último compromiso ante Melgar. En Arequipa, los dirigidos por Jorge Fossati se repusieron de un tempranero tanto del ariete ‘rojinegro’ Johnny Vidales. El elenco ‘merengue’ fue a por todo para emparejar las acciones y lo logró por intermedio de Jairo Concha.

El seleccionado nacional disputó y ganó un balón al ‘Chaca’ Arias y ensayó un potente disparo desde fuera del área para igualar el luminoso en el Monumental de la UNSA. Al descanso se fueron con el marcador a uno.

GOL Jairo Concha que da empate 1-1 a Universitario ante Melgar | L1Max

En la segunda mitad, los capitalinos contaron con las jugadas más claras para ponerse arriba. En su tercer intento, Williams Riveros movió las redes de Carlos Cáceda y colocó el 2-1 final para que la ‘U’ tome la punta parcialmente.

Por ahora, los ‘cremas’ han sido relegados a la segunda posición tras las victorias de Cusco FC. Los de Rondelli son líderes con un punto más y un partido menos.

Así llega UTC de Cajamarca

El equipo dirigido por Hernán Lisi no levanta cabeza y está en una zona delicada de la tabla. En el Clausura, son los últimos con solo dos puntos producto de cinco derrotas y dos empates. En su último compromiso, cayeron por 3-1 ante ADT en Tarma.

Gustavo Dulanto, Joao Rojas y Mauro Da Luz anotaron para los locales. Sobre el final, Jarlin Quintero descontó para el ‘gavilán del sur’.

La posición del conjunto cajamarquino en la Tabla Acumulada también es complicada: coleros con 21 puntos, los mismos que Alianza Universidad. Ayacucho FC y Comerciantes Unidos tienen una unidad más.

Canal para seguir Universitario vs UTC por Torneo Clausura 2025

El partido entre UTC y Universitario se podrá seguir a través de la señal de GOLPERU, canal que cuenta con los derechos exclusivos del campeonato peruano y que se encuentra disponible en los servicios de televisión por cable.

Infobae Perú, por su lado, realizará una cobertura completa del encuentro en su sitio web, con la previa, el seguimiento en tiempo real, declaraciones, goles, incidencias y otros detalles. ¡No te lo pierdas!

Resultados de la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Martes 16 de setiembre

- ADT 3-1 UTC (Finalizado)

Miércoles 17 de setiembre

- Sporting Cristal 0-0 Alianza Atlético (Finalizado)

- Comerciantes Unidos 2-0 Sport Huancayo (Finalizado)

- Cienciano 2-2 Sport Boys (Finalizado)

Jueves 18 de setiembre

- Ayacucho FC 0-1 Cusco FC (Finalizado)

- Atlético Grau 2-0 Alianza Universidad (Finalizado)

- Deportivo Garcilaso 1-1 Melgar (Finalizado)

Descansaron: Universitario de Deportes, Alianza Lima, Los Chankas y Juan Pablo II.

