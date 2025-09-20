Perú Deportes

Universitario vs UTC EN VIVO HOY: minuto a minuto en Trujillo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Los ‘cremas’ se enfrentan al ‘gavilán del norte’ en el estadio Mansiche con el objetivo de recuperar el liderato de la segunda fase del campeonato peruano. Sigue todas las incidencias

Miguel Solis Ruiz

Por Miguel Solis Ruiz

06:19 hsHoy

¡Día de partido! Universitario de Deportes visita hoy, sábado 20 de setiembre, a UTC en el duelo correspondiente a la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Este compromiso se llevará a cabo en el estadio Mansiche situado en la ciudad de Trujillo a partir de las 19:00 horas de Perú.

06:19 hsHoy

¿Cómo llega Universitario?

La ‘U’ no disputó ningún partido durante la jornada pasada producto de la reciente descalificación de su rival de turno, Deportivo Binacional. De esta manera, no pudo sumar punto alguno y terminó perdiendo el liderato en la tabla de posiciones del Torneo Clausura.

Su último cotejo se remonta a la gran remontada 2-1 frente a Melgar en la altura de Arequipa. Comenzó perdiendo con gol de Jhonny Vidales, pero terminó dándole vuelta al marcador con tantos de Jairo Concha y Williams Riveros, demostrando que no solo es fuerte en condición de local, sino fuera de Lima.

Lastimosamente, durante este encuentro, los ‘merengues’ sufrieron la lesión de su defensor Anderson Santamaría, lo que no le permitiría estar en el choque ante UTC. En contraparte, su capitán Andy Polo entrenó con normalidad y podría hacer su reaparición por la banda derecha como carrilero.

Resumen del partido de Universitario 2-1 ante Melgar por el Torneo Clausura | L1Max
06:19 hsHoy

¿Cómo llega UTC?

UTC, por su parte, tropezó 3-1 en su visita a ADT en Tarma. El ‘vendaval celeste’ se impuso desde el inicio con un golazo desde la media cancha de Gustavo Dulanto. Después, aumentó su ventaja con tantos de Joao Rojas y Mauro Da Luz. Mientras que Jarlin Quintero descontó sobre el final para el ‘gavilán del norte’.

Este resultado no hace más que empeorar la situación del conjunto cajamarquino que actualmente marcha último -sin contar a Binacional- en la tabla del Clausura. En el Acumulado también está comprometido con la zona de descenso al ubicarse en la penúltima casilla con apenas 21 unidades.

Cabe señalar que Universidad Técnica de Cajamarca decidió cambiar su estadio para este compromiso ante Universitario con el objetivo de recaudar más dinero de la taquilla. Pasó del Germán Contreras Jara de Cajabamba al Mansiche de Trujillo, donde hay más capacidad e hinchas.

UTC cayó 3-1 ante ADT
UTC cayó 3-1 ante ADT en Tarma previo a su encuentro con Universitario.
06:19 hsHoy

Horarios del Universitario vs UTC

El cotejo iniciará en el estadio Mansiche de Trujillo a las 19:00 horas de Perú. Con respecto a otros países, comenzará de la siguiente manera: a las 18:00 horas de México; a las 19:00 horas de Colombia y Ecuador; a las 20:00 horas de Bolivia, Estados Unidos y Venezuela; y a las 21:00 horas de Paraguay, Chile, Brasil, Argentina y Uruguay.

06:18 hsHoy

Canal TV para seguir el Universitario vs UTC

L1MAX, canal que cuenta con los derechos de la Federación Peruana de Fútbol, transmitirá el encuentro entre Universitario y UTC en el Estadio Mansiche de Trujillo por la jornada 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025.

Por otro lado, Infobae Perú hará la cobertura total de este enfrentamiento en esta nota y su página web. La previa y el minuto a minuto con todos los goles, incidencias, detalles, declaraciones y más. No te lo puedes perder.

Universitario visita a UTC en
Universitario visita a UTC en el estadio Mansiche de Trujillo.
06:09 hsHoy

Historial de enfrentamientos

En los últimos cinco enfrentamientos entre Universitario y UTC, hay una superioridad marcada a favor de los ‘merengues’, sin embargo, no han podido ganarle al ‘gavilán del norte’ en condición de visitante. Conoce los resultados a continuación:

  • Torneo Apertura 2025: Universitario 6-0 UTC
  • Torneo Clausura 2024: Universitario 1-0 UTC
  • Torneo Apertura 2024: UTC 0-0 Universitario
  • Torneo Clausura 2023: Universitario 3-0 UTC
  • Torneo Apertura 2023: UTC 1-0 Universitario

