Universitario vs UTC EN VIVO HOY: minuto a minuto en Trujillo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

En los últimos cinco enfrentamientos entre Universitario y UTC , hay una superioridad marcada a favor de los ‘ merengues’ , sin embargo, no han podido ganarle al ‘gavilán del norte’ en condición de visitante. Conoce los resultados a continuación:

Por otro lado, Infobae Perú hará la cobertura total de este enfrentamiento en esta nota y su página web. La previa y el minuto a minuto con todos los goles, incidencias, detalles, declaraciones y más. No te lo puedes perder.

L1MAX , canal que cuenta con los derechos de la Federación Peruana de Fútbol, transmitirá el encuentro entre Universitario y UTC en el Estadio Mansiche de Trujillo por la jornada 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025.

El cotejo iniciará en el estadio Mansiche de Trujillo a las 19:00 horas de Perú . Con respecto a otros países, comenzará de la siguiente manera: a las 18:00 horas de México; a las 19:00 horas de Colombia y Ecuador; a las 20:00 horas de Bolivia, Estados Unidos y Venezuela; y a las 21:00 horas de Paraguay, Chile, Brasil, Argentina y Uruguay.

Cabe señalar que Universidad Técnica de Cajamarca decidió cambiar su estadio para este compromiso ante Universitario con el objetivo de recaudar más dinero de la taquilla. Pasó del Germán Contreras Jara de Cajabamba al Mansiche de Trujillo, donde hay más capacidad e hinchas.

Este resultado no hace más que empeorar la situación del conjunto cajamarquino que actualmente marcha último -sin contar a Binacional- en la tabla del Clausura . En el Acumulado también está comprometido con la zona de descenso al ubicarse en la penúltima casilla con apenas 21 unidades.

UTC , por su parte, tropezó 3-1 en su visita a ADT en Tarma. El ‘vendaval celeste’ se impuso desde el inicio con un golazo desde la media cancha de Gustavo Dulanto . Después, aumentó su ventaja con tantos de Joao Rojas y Mauro Da Luz . Mientras que Jarlin Quintero descontó sobre el final para el ‘gavilán del norte’ .

Lastimosamente, durante este encuentro, los ‘merengues’ sufrieron la lesión de su defensor Anderson Santamaría , lo que no le permitiría estar en el choque ante UTC. En contraparte, su capitán Andy Polo entrenó con normalidad y podría hacer su reaparición por la banda derecha como carrilero.

Su último cotejo se remonta a la gran remontada 2-1 frente a Melgar en la altura de Arequipa . Comenzó perdiendo con gol de Jhonny Vidales , pero terminó dándole vuelta al marcador con tantos de Jairo Concha y Williams Riveros , demostrando que no solo es fuerte en condición de local, sino fuera de Lima.

La ‘U’ no disputó ningún partido durante la jornada pasada producto de la reciente descalificación de su rival de turno, Deportivo Binacional . De esta manera, no pudo sumar punto alguno y terminó perdiendo el liderato en la tabla de posiciones del Torneo Clausura .

¡Día de partido! Universitario de Deportes visita hoy, sábado 20 de setiembre, a UTC en el duelo correspondiente a la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025 . Este compromiso se llevará a cabo en el estadio Mansiche situado en la ciudad de Trujillo a partir de las 19:00 horas de Perú.

Últimas noticias

Perú vs Brasil EN VIVO HOY: punto a punto de la semifinal del Sudamericano Sub 17 de vóley 2025 La selección peruana pasó como segunda de su grupo y buscará meterse a la final de este importante certamen. Sigue todas las incidencias

Dónde ver Universitario vs UTC HOY: canal tv online del duelo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025 El cuadro ‘crema’ intentará sostener su racha positiva cuando se vea las caras con un necesitado ‘gavilán del norte’. Conoce cómo seguir la contienda

Dónde ver Real Madrid vs Espanyol HOY en Perú: canal TV online del duelo por fecha 5 de LaLiga 2025 Xavi Alonso contará con todas sus figuras en el ataque y saldrá en búsqueda de un triunfo que le permita seguir en lo más alto de la tabla. Conoce cómo sintonizar este encuentro en vivo

A qué hora juega Universitario vs UTC HOY: partido en Trujillo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025 Duelo de realidades distintas en el estadio Mansiche. Los ‘cremas’ buscan retomar la punta, mientras que el ‘gavilán’ necesita salir del fondo de la tabla. Revisa los horarios del atractivo choque