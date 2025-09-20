Dónde ver Real Madrid vs Espanyol HOY en Perú: canal TV online del duelo por fecha 5 de LaLiga 2025

Real Madrid vs Espanyol: dónde ver partido por LaLiga 2025.

El estadio Santiago Bernabéu será escenario este sábado 20 de setiembre del esperado duelo entre el Real Madrid y el RCD Espanyol, por la fecha 5 de LaLiga 25-26. El encuentro comienza a las 9:15 horas de Perú y a las 16:15 horas de España.

El Madrid afronta el compromiso como líder en solitario de la clasificación, con puntaje perfecto tras sumar cuatro victorias en cuatro partidos. El equipo dirigido por Xabi Alonso venció en casa al CA Osasuna (1-0) y al RCD Mallorca (2-1), mientras que como visitante superó al Real Oviedo (0-3) y a la Real Sociedad (1-2). La solidez demostrada —apenas dos goles recibidos— refuerza el buen momento del conjunto ‘blanco’ en el inicio del campeonato.

En la UEFA Champions League, el cuadro ‘merengue’ ganó con polémica al Olympique de Marsella también en el Bernabéu (2-1). Dos goles de Kylian Mbappé dieron la victoria al Real Madrid, que busca sumar una nueva victoria en casa junto al calor de su afición. El club madrileño buscará consolidarse en lo alto de la tabla, manteniendo la diferencia ante sus escoltas y defendiendo su invicto.

Alonso no podrá contar con el central Dean Huijsen, expulsado contra la Real Sociedad en el sufrido triunfo, por lo que está sancionado para este choque. Tampoco estará disponible el lesionado Trent Alexander-Arnold (Liverpool). La plantilla se ha reforzado en este mercado de verano con la llegada de Álvaro Carreras (Benfica) y Franco Mastantuono (River Plate), incorporaciones que apuntalan posiciones clave tras un curso anterior irregular.

El Espanyol llega a la capital española tras cosechar diez puntos en cuatro jornadas, ubicándose en la tercera posición e igualado con el FC Barcelona en la parte alta de la clasificación. El equipo conducido por Manolo González se ha mostrado efectivo como local: logró triunfos en el RCDE Stadium ante el Atlético de Madrid (2-1), el CA Osasuna (1-0) y el RCD Mallorca (3-2). A domicilio, empató ante la Real Sociedad (2-2), por lo que este será su segundo desafío fuera de casa.

El elenco perico no contará con Pere Milla, expulsado en la última jornada, lo que obligará a González a reestructurar su ofensiva. Aún así, el equipo se presenta en el Santiago Bernabéu con el respaldo de su buen rendimiento, dispuesto a confirmar su gran arranque y a disputar el liderato ante el coloso blanco.

Horarios del Real Madrid vs Espanyol

Las acciones están pactadas para iniciar a las 9:15 horas de Perú y a las 16:15 horas de España. En cuanto a otros países, comenzarán de la siguiente manera: a las 8:15 horas de México; a las 9:15 horas de Colombia y Ecuador; a las 10:15 horas de Estados Unidos, Venezuela y Bolivia; a las 11:15 horas de Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile.

Canal TV para seguir Real Madrid vs Espanyol

El Real Madrid vs Espanyol será transmitido por DSports en Perú y todos los países de Latinoamérica. Mientras que en México se emitirá por Sky Sports y en Estados Unidos por ESPN Deportes.

Por otro lado, Infobae hará la cobertura total de este encuentro mediante su web. La previa y el minuto a minuto con todos los goles, incidencias, detalles, declaraciones y más. No te lo puedes perder.

Posibles alineaciones

Real Madrid: Courtois; Asencio, Militao, Carvajal, García; Tchouaméni, Ceballos, Vinicius, Valverde, Díaz; Mbappé.

RCD Espanyol: Dmitrovic; Cabrera, Calero, El Hilali, Romero; Urko, Lozano, Dolan, Puado; Kike, Terrats.