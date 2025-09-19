Perú Deportes

Perú clasificó a semifinales del Sudamericano Sub 17 de Vóley 2025: cuándo juega y contra quién se enfrentará

Aunque tropezó ante Chile en su segundo partido del Grupo A, la escuadra ‘bicolor’ logró asegurar su boleto a la instancia decisiva del torneo continental

Eliezer Benedetti

Por Eliezer Benedetti

Guardar
Perú clasificó a semifinales del
Perú clasificó a semifinales del Sudamericano Sub 17 de Vóley 2025. Crédito: CSV

La selección peruana Sub 17 de vóley aseguró su clasificación a las semifinales del Campeonato Sudamericano 2025, pese a caer en un disputado encuentro ante Chile en la segunda jornada del Grupo A. El torneo se celebra en casa, en el Polideportivo Lucha Fuentes de Lima, y el equipo nacional buscará ahora meterse en la gran final ante su gente.

Tras debutar en el certamen juvenil con una contundente victoria por 3-0 sobre Bolivia, con parciales de 25-18, 25-14 y 25-10, el conjunto dirigido por Marcello Bencardino se posicionó como líder del grupo en el arranque y dejó una muy buena impresión. Sin embargo, en la segunda fecha se topó con un rival más duro: Chile.

En un intenso ‘clásico del Pacífico’, la escuadra ‘blanquirroja’ empezó arrasando el primer set con un imponente 25-7, pero luego el conjunto sureño reaccionó y se quedó con los dos parciales siguientes. A pesar del esfuerzo peruano que llegó a forzar el ‘tie-break’, el equipo nacional terminó cayendo en cinco sets: 25-7, 19-25, 20-25, 25-12 y 13-15.

Aun así, Perú sumó cuatro puntos en la tabla del Grupo A: tres por el triunfo ante Bolivia y uno por la derrota en cinco sets frente a Chile. Esta puntuación le permite asegurar su clasificación a las semifinales, ya que Bolivia —que descansó en esta jornada— ya no puede alcanzarlo, incluso si derrota a Chile en sets corridos en la última fecha. Pase lo que pase en ese encuentro, la ‘bicolor’ estará en la siguiente ronda.

La escuadra 'bicolor' falló en los últimos puntos y fue superado 13-15 en el parcial definitivo. (Video: Latina)

¿Cuándo y contra quién jugará Perú en semifinales?

Perú descansará en la última jornada de la fase de grupos del Sudamericano Sub 17 de Vóley 2025, mientras que Chile y Bolivia se enfrentarán en el cierre del Grupo A. Si se da el escenario más probable —una victoria chilena—, Chile finalizará como líder del grupo con cinco puntos y Perú avanzará como segundo con cuatro unidades.

De darse ese resultado, la selección peruana se enfrentará en semifinales al líder del Grupo B, que se definirá este viernes entre dos potencias sudamericanas: Brasil y Argentina. Ambos equipos han mostrado un gran nivel y están invictos, por lo que el duelo entre ellos determinará cuál clasifica como primero y cuál como segundo.

El partido de semifinales de Perú está programado para este sábado 20 de septiembre, a partir de las 20:00 horas de Perú, de acuerdo al calendario oficial de la organización. Se espera un ambiente vibrante en el Polideportivo Lucha Fuentes, donde la hinchada local puede jugar papel clave en el rendimiento del equipo, que además de intentar llegar a la final, buscará asegurar su clasificación al Mundial Sub 17.

Perú buscará llegar a la
Perú buscará llegar a la final del Sudamericano Sub 17 de Vóley 2025. Crédito: FPV

Un paso importante con miras al Mundial

El Sudamericano Sub 17 de Vóley no solo entrega el título continental, sino que también asigna plazas para el Mundial de la categoría 2026. Por ello, asegurar la clasificación a semifinales es un paso clave para las aspiraciones del equipo nacional. Hay que tener en cuenta que si Chile avanza a semifinales, la ‘bicolor’ tendrá asegurada su presencia en la cita mundialista, dado que el país vecino clasifica automáticamente como anfitrión del torneo.

Con el pase a la siguiente fase ya garantizado, la escuadra ‘blanquirroja’ ahora se enfoca en corregir aspectos críticos, especialmente en la recepción y en la rotación tras el saque, áreas que mostraron debilidades en el partido contra las ‘mapochinas’. Perú sueña en casa y busca seguir creciendo para llegar más lejos en esta competencia en Lima.

Temas Relacionados

Selección peruana de vóleySudamericano Sub 17 de vóleyvóley peruanoperu-deportes

Más Noticias

Gol anulado a Fernando Gaibor tras intervención del VAR en Alianza Lima vs U. de Chile por Copa Sudamericana 2025

A los 44′ minutos del primer tiempo, los ‘íntimos’ realizaron una acción colectiva de gran importancia que derivó en la anotación del mediocentro ecuatoriano. Sin embargo, en la elaboración inicial hubo una mano de Kevin Quevedo

Gol anulado a Fernando Gaibor

Expulsión de Carlos Zambrano en Alianza Lima vs U. de Chile: codazo a Charles Aránguiz por la Copa Sudamericana 2025

El ‘Kaiser’ vio la tarjeta roja en el segundo tiempo del encuentro disputado en Matute, tras una imprudente falta contra el volante chileno, dejando a su equipo con diez jugadores en la cancha

Expulsión de Carlos Zambrano en

Alianza Lima vs U. de Chile 0-0: resumen del sufrido empate en Matute por cuartos de final ida de la Copa Sudamericana 2025

El cuadro ‘blanquiazul0 tuvo que jugar con un hombre menos por la expulsión de Carlos Zambrano al minuto 63 del encuentro. La vuelta será en Coquimbo, sin público, el próximo jueves 25 de septiembre

Alianza Lima vs U. de

Alianza Lima vs U. de Chile: día, hora y canal TV del partido de vuelta por octavos de final de la Copa Sudamericana 2025

Tras el empate sin goles en Matute, ambos equipos se preparan para la revancha en suelo chileno. Conoce todos los detalles del cruce decisivo por el pase a las semifinales del torneo continental

Alianza Lima vs U. de

Perú vs Chile 2-3: resumen de la derrota ‘bicolor’ en partidazo por Grupo A del Sudamericano Sub 17 de Vóley 2025

La escuadra nacional protagonizó un intenso clásico ante su par del sur, pero no logró imponerse y terminó cayendo en cinco sets con parciales de 25-7, 19-25, 20-25, 25-12 y 13-15

Perú vs Chile 2-3: resumen
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

MTC denunciará a Norma Yarrow:

MTC denunciará a Norma Yarrow: niegan que asesores busquen que se retiren firmas de interpelación, pero ella asegura tener pruebas

Delia Espinoza afirma que su posible suspensión demostraría control político sobre la JNJ: “Tarde o temprano, la historia nos alcanza”

Tomás Gálvez presenta otra denuncia contra Delia Espinoza: la acusa de haber retrasado su reincorporación

Delia Espinoza señala que Keiko Fujimori está nerviosa ante pedido de ilegalidad de Fuerza Popular: “Primero que lea los folios”

“Es un engaño miserable”: exministro de Educación advierte que creación de más de 20 universidades es inviable

ENTRETENIMIENTO

Gustavo Salcedo responde a periodistas

Gustavo Salcedo responde a periodistas que filtraron chats: “Han hecho mucho daño”

Angie Chávez estalla tras su paso por ‘América Hoy’: “Llevé pruebas, pero no me dejaron hablar ni mostrar nada”

Gustavo Salcedo y su reacción ante la renuncia de Maju Mantilla a su programa: “Pido respeto a mi familia”

Productora Verónica Alcántara le pide a Maju Mantilla que denuncie a Gustavo Salcedo: “Fue él quien regó toda la información”

Alejandra Baigorria respalda a Rosángela Espinoza tras pelea con Onelia Molina: “Toda máscara cae por su propio peso”

DEPORTES

Gol anulado a Fernando Gaibor

Gol anulado a Fernando Gaibor tras intervención del VAR en Alianza Lima vs U. de Chile por Copa Sudamericana 2025

Expulsión de Carlos Zambrano en Alianza Lima vs U. de Chile: codazo a Charles Aránguiz por la Copa Sudamericana 2025

Alianza Lima vs U. de Chile 0-0: resumen del sufrido empate en Matute por cuartos de final ida de la Copa Sudamericana 2025

Alianza Lima vs U. de Chile: día, hora y canal TV del partido de vuelta por octavos de final de la Copa Sudamericana 2025

Perú vs Chile 2-3: resumen de la derrota ‘bicolor’ en partidazo por Grupo A del Sudamericano Sub 17 de Vóley 2025