Perú clasificó a semifinales del Sudamericano Sub 17 de Vóley 2025: cuándo juega y contra quién se enfrentará

Perú clasificó a semifinales del Sudamericano Sub 17 de Vóley 2025. Crédito: CSV

La selección peruana Sub 17 de vóley aseguró su clasificación a las semifinales del Campeonato Sudamericano 2025, pese a caer en un disputado encuentro ante Chile en la segunda jornada del Grupo A. El torneo se celebra en casa, en el Polideportivo Lucha Fuentes de Lima, y el equipo nacional buscará ahora meterse en la gran final ante su gente.

Tras debutar en el certamen juvenil con una contundente victoria por 3-0 sobre Bolivia, con parciales de 25-18, 25-14 y 25-10, el conjunto dirigido por Marcello Bencardino se posicionó como líder del grupo en el arranque y dejó una muy buena impresión. Sin embargo, en la segunda fecha se topó con un rival más duro: Chile.

En un intenso ‘clásico del Pacífico’, la escuadra ‘blanquirroja’ empezó arrasando el primer set con un imponente 25-7, pero luego el conjunto sureño reaccionó y se quedó con los dos parciales siguientes. A pesar del esfuerzo peruano que llegó a forzar el ‘tie-break’, el equipo nacional terminó cayendo en cinco sets: 25-7, 19-25, 20-25, 25-12 y 13-15.

Aun así, Perú sumó cuatro puntos en la tabla del Grupo A: tres por el triunfo ante Bolivia y uno por la derrota en cinco sets frente a Chile. Esta puntuación le permite asegurar su clasificación a las semifinales, ya que Bolivia —que descansó en esta jornada— ya no puede alcanzarlo, incluso si derrota a Chile en sets corridos en la última fecha. Pase lo que pase en ese encuentro, la ‘bicolor’ estará en la siguiente ronda.

La escuadra 'bicolor' falló en los últimos puntos y fue superado 13-15 en el parcial definitivo. (Video: Latina)

¿Cuándo y contra quién jugará Perú en semifinales?

Perú descansará en la última jornada de la fase de grupos del Sudamericano Sub 17 de Vóley 2025, mientras que Chile y Bolivia se enfrentarán en el cierre del Grupo A. Si se da el escenario más probable —una victoria chilena—, Chile finalizará como líder del grupo con cinco puntos y Perú avanzará como segundo con cuatro unidades.

De darse ese resultado, la selección peruana se enfrentará en semifinales al líder del Grupo B, que se definirá este viernes entre dos potencias sudamericanas: Brasil y Argentina. Ambos equipos han mostrado un gran nivel y están invictos, por lo que el duelo entre ellos determinará cuál clasifica como primero y cuál como segundo.

El partido de semifinales de Perú está programado para este sábado 20 de septiembre, a partir de las 20:00 horas de Perú, de acuerdo al calendario oficial de la organización. Se espera un ambiente vibrante en el Polideportivo Lucha Fuentes, donde la hinchada local puede jugar papel clave en el rendimiento del equipo, que además de intentar llegar a la final, buscará asegurar su clasificación al Mundial Sub 17.

Perú buscará llegar a la final del Sudamericano Sub 17 de Vóley 2025. Crédito: FPV

Un paso importante con miras al Mundial

El Sudamericano Sub 17 de Vóley no solo entrega el título continental, sino que también asigna plazas para el Mundial de la categoría 2026. Por ello, asegurar la clasificación a semifinales es un paso clave para las aspiraciones del equipo nacional. Hay que tener en cuenta que si Chile avanza a semifinales, la ‘bicolor’ tendrá asegurada su presencia en la cita mundialista, dado que el país vecino clasifica automáticamente como anfitrión del torneo.

Con el pase a la siguiente fase ya garantizado, la escuadra ‘blanquirroja’ ahora se enfoca en corregir aspectos críticos, especialmente en la recepción y en la rotación tras el saque, áreas que mostraron debilidades en el partido contra las ‘mapochinas’. Perú sueña en casa y busca seguir creciendo para llegar más lejos en esta competencia en Lima.