Perú vs Chile EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la fecha 2 del Grupo A del Sudamericano Sub 17 de Vóley 2025

El equipo peruano que compite en el Sudamericano Sub 17 de Vóley 2025

La selección peruana Sub 17 de vóley está comandada por el técnico brasileño Marcello Bencardino, quien ha depositado toda su confianza en este grupo con la firme intención de llegar lo más lejos posible en el torneo. Durante los últimos meses, el equipo se ha venido preparando intensamente, disputando una serie de amistosos internacionales como parte de su proceso de preparación. Con la mira puesta en hacer una gran campaña en casa, el estratega definió una lista final con 14 jugadoras para defender la camiseta nacional en el Polideportivo Lucha Fuentes: