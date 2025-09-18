Perú Deportes

Perú vs Chile EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la fecha 2 del Grupo A del Sudamericano Sub 17 de Vóley 2025

Tras un debut prometedor, el equipo ‘blanquirrojo’ va por su segunda victoria en el torneo continental ante su clásico rival del sur. Sigue las incidencias del encuentro

Eliezer Benedetti

Por Eliezer Benedetti

05:56 hsHoy

¡Día de partido! La selección peruana se mide hoy, jueves 18 de septiembre, contra su clásico rival, Chile, por la segunda fecha del Sudamericano Sub 17 de Vóley. El equipo dirigido por Marcello Bencardino intentará sumar su segundo triunfo en el torneo continental para acceder a la siguiente ronda.

05:55 hsHoy

Perú el liderato del Grupo A

Tras haber superado sin muchos problemas su primer desafío, Perú ahora apunta a afianzarse en el liderato del Grupo A. Consciente de que en la última fecha le toca descansar, la selección nacional necesita vencer a Chile para asegurar su clasificación como primero de la serie a las semifinales del torneo.

05:55 hsHoy

Entradas para el Perú vs Chile por el Sudamericano Sub 17 de Vóley 2025

Para los hinchas que desean disfrutar del partido entre Perú y Chile este jueves 18 de septiembre desde las gradas del Polideportivo de Villa El Salvador, podrán adquirir sus entradas en el portal Joinnus. El precio de los boletos va desde los S/ 20 hasta los S/ 45 soles, dependiendo la tribuna escogida. Estas son las zonas disponibles:

- General (Norte, Sur, Oriente y Occidente): S/ 20 soles

- Preferente Sur y Norte: S/ 25 soles

- Preferente Oriente: S/ 35 soles

- Preferente Occidente: S/ 45 soles

Entradas para el Perú vs
Entradas para el Perú vs Chile por la fecha 2 del Sudamericano Sub 17 de Vóley 2025. Crédito: Joinnus
05:55 hsHoy

El equipo peruano que compite en el Sudamericano Sub 17 de Vóley 2025

La selección peruana Sub 17 de vóley está comandada por el técnico brasileño Marcello Bencardino, quien ha depositado toda su confianza en este grupo con la firme intención de llegar lo más lejos posible en el torneo. Durante los últimos meses, el equipo se ha venido preparando intensamente, disputando una serie de amistosos internacionales como parte de su proceso de preparación. Con la mira puesta en hacer una gran campaña en casa, el estratega definió una lista final con 14 jugadoras para defender la camiseta nacional en el Polideportivo Lucha Fuentes:

- Armadoras: Mireya Maldonado y Marcela Manrique

- Opuestas: Tamara Galdós y Cielo Quispe

- Puntas: Fernanda Pinto, Valentina Valera, Sofía Olavarría, Brianna Odría y Milagros Solís

- Centrales: Danna Silva, Dara Herrada y Kiara Lazo

- Líberos: Kaori Mendoza y Vannia Adrianzén

05:55 hsHoy

Perú vs Chile: canal TV del partido

El esperado duelo de Perú contra Chile en el Sudamericano Sub 17 de Vóley 2025 será transmitido en vivo por Latina Televisión, señal que posee los derechos exclusivos del torneo. Los hinchas podrán seguir el encuentro tanto por la pantalla principal del canal, como por su sitio web oficial y su aplicación móvil, disponibles de forma gratuita desde cualquier dispositivo con acceso a internet.

Desde Infobae Perú, también ofreceremos una cobertura punto a punto del denominado ‘clásico del Pacífico’, con actualizaciones en tiempo real, análisis, resultado, resumen y todos los detalles del desempeño de la selección nacional en su camino hacia el podio continental.

05:55 hsHoy

Perú vs Chile: horario del partido

Tras haber superado a Bolivia en su primer partido en el Sudamericano Sub 17, ahora la selección peruana se prepara para enfrentar a nada menos que Chile. El ‘clásico del Pacífico’, por la segunda fecha del Grupo A del torneo, está previsto para desarrollarse este jueves 18 de septiembre desde las 17:30 horas de Perú y 19:30 horas de Chile, de acuerdo a la programación oficial del certamen.

05:55 hsHoy

Perú y las expectativas altas en el Sudamericano Sub 17 de Vóley 2025

El Campeonato Sudamericano Sub 17 de Vóley ya está en marcha, y la selección peruana llega con una vara alta. Hace dos años, la ‘bicolor’ consiguió en esta categoría subirse al podio con una valiosa medalla de bronce. En la actual edición el objetivo sigue siendo ambicioso: luchar por el título. Las expectativas sobre este joven equipo son elevadas, y el hecho de jugar como local podría convertirse en un factor clave en el camino hacia la gloria.

