Perú clasificó al Mundial Sub 17 de vóley 2026: cuándo y dónde se realizará el máximo certamen

Pese a la derrota ante Chile, la ‘bicolor’ avanzó a semifinales del Sudamericano de la categoría, que se viene realizando en el país

Miguel Solis Ruiz

Por Miguel Solis Ruiz

Perú clasificó al Mundial Sub
Perú clasificó al Mundial Sub 17 de vóley 2026: cuándo y dónde se realizará el máximo certamen.

Perú estará en el próximo Mundial Sub 17 de vóley. Pese a cerrar su participación en la fase de grupos del Sudamericano de la categoría con una derrota ante su clásico rival, la ‘bicolor’ avanzó a semifinales y de esta manera aseguró su cupo a la máxima cita.

Este viernes 19 de setiembre, la Federación Peruana de Voleibol (FPV) confirmó esta noticia mediante sus redes sociales luego de que Chile supere con contundencia a Bolivia en el último compromiso y se ubique en el primer lugar de la tabla de posiciones del Grupo A.

"¡Perú jugará su segundo Mundial consecutivo en la categoría U-17!. La ‘blanquirroja’ flameará orgullosa en el próximo Mundial de la categoría que se desarrollará en Chile al confirmarse su clasificación tras triunfo 3-0 de la selección de la ‘estrella solitaria’ sobre Bolivia esta tarde en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador”, publicó.

La FPV, asimismo, explicó por qué la selección nacional competirá en el máximo certamen el próximo año, a pesar de perder el último clásico ante la ‘roja’ y quedar posicionada en la segunda casilla de su serie.

“Chile y Perú avanzan a semifinales por el grupo A. El grupo B tiene a tres equipos luchando por los dos cupos: Argentina, Brasil y la sorprendente Venezuela, que con su triunfo sobre las ‘meninas’ también se ilusiona de llegar al mundial. Al ser Chile el país organizador, los otros tres semifinalistas automáticamente clasifican al mundial del próximo año”, detalló.

Perú clasificó al Mundial Sub
Perú clasificó al Mundial Sub 17 de vóley 2026.

Cuándo y dónde será el Mundial Sub 17 de Vóley

La primera edición del Mundial Sub 17 de vóley femenino tuvo como sede a Perú y como campeón a China. Ahora, este importante torneo se mantendrá en el continente sudamericano y se celebrará el próximo año en Chile, país que albergará por primera vez un evento de esta disciplina de esa magnitud.

De acuerdo al anuncio de la Federación Internacional de Voleibol (FIVB), replicado en el portal web de la Federación de Voleibol de Chile (FEVOCHI), esta nueva temporada se realizará desde el 5 al 15 de agosto de 2026, diez días de mucha acción y emociones.

Pero esta edición, a diferencia de la primera, sufrirá algunos cambios en cuanto al formato: A partir de 2026, el torneo se ampliará de 16 a 24 selecciones, lo que permitirá una representación más diversa y competitiva. Además, las delegaciones podrán contar con hasta 14 jugadoras, replicando el modelo de los mundiales Sub-19 y Sub-21.

El próximo Mundial Sub 17
El próximo Mundial Sub 17 de vóley tendrá como sede a Chile.

Perú sigue su participación en el Sudamericano Sub 17 de vóley

Mientras tanto la selección peruana no deberá perder enfoque en el Sudamericano Sub 17 de vóley que viene realizándose en Lima. Este viernes 19 de setiembre se terminará la fase de grupos del torneo, definiendo a los cuatro clasificados a las semifinales.

Por el momento, Perú y Chile ya tienen su boleto asegurado. Brasil, Argentina y Venezuela lucharán por los dos últimos cupos a la siguiente instancia del certamen. Las tres escuadras han ganado, hasta el momento, un partido al menos.

La selección peruana tuvo un gran estreno en la competición. (FPV)

El combinado patrio, al ubicarse en el segundo lugar del Grupo A, espera por su rival: el primero de la otra serie. Argentina o Brasil o Venezuela será el siguiente contrincante de las dirigidas por Marcello Bencardino el próximo sábado 20 de septiembre a partir de las 20:00 horas.

