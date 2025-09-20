Perú vs Brasil: día, hora y canal TV de la semifinal por el Sudamericano Sub 17 de vóley 2025

Perú vs Brasil: día, hora y canal TV de la semifinal por el Sudamericano Sub 17 de vóley.

El viernes 19 de setiembre finalizaron los partidos por la fase de grupos del Sudamericano Sub 17 de vóley 2025 y se definieron los cruces por las semifinales. A Perú le tocará enfrentarse a un poderoso rival y uno de los candidatos al título como lo es Brasil en dicha instancia.

La selección peruana, al quedarse en el segundo lugar del Grupo A producto de su derrota ante su clásico rival Chile en la fecha 2, se medirá con el líder del Grupo B, que consiguió esta posición al aplastar a Argentina con un contundente resultado (3-0).

Las dirigidas por Marcello Bencardino llegaron a esta instancia de la competición luego de superar 3-0 a Bolivia en su debut y perder 3-2 ante la ‘roja’ en su segundo compromiso. Mientras que la ‘verdeamarela’ se clasificó venciendo a Colombia (3-0) y la ‘albiceleste’, y perder 3-1 ante Venezuela.

La selección peruana tuvo un gran estreno en la competición. (FPV)

Perú vs Brasil: día, hora y canal TV del duelo por semifinal

En ese sentido, la ‘bicolor’ jugará ante las brasileñas este sábado 20 de setiembre a las 20:00 horas de Perú en el Polideportivo Lucha Fuentes, situado en el distrito de Villa El Salvador.

Este compromiso será transmitido por Latina TV (canal 2) en señal abierta. Los ‘voleilovers’ también podrán seguirlo mediante su página web y su aplicativo de manera gratuita. Así la fiesta está asegurada.

Por otro lado, Infobae Perú hará la cobertura total de este decisivo juego a través de su portal web. La previa y el punto a punto con todas las incidencias, detalles, declaraciones y más. No te lo puedes perder.

Latina TV viene transmitiendo todos los partidos del Sudamericano Sub 17 de vóley.

La otra semifinal: Venezuela vs Chile

La jornada del viernes 19 de setiembre estuvo llena de emociones. No solo porque se disputó el clásico sudamericano entre Brasil y Argentina, sino también porque se definía el último boleto a semifinal en el choque entre Venezuela y Colombia.

La ‘vinotinto’ tenía que ganar sin ceder ningún parcial y lo consiguió. Superó a las ‘cafeteras’ en el coliseo Lucha Fuentes con mucha categoría (3-0) gracias al aliento de una barra que nunca dejó de alentar a lo largo del compromiso.

Así las venezolanas sumaron su segunda victoria -antes vencieron a Brasil- y alcanzaron los seis puntos. A la par, dejaron afuera de las semifinales a Argentina por la cantidad de sets ganados en la fase de grupos.

Venezuela chocará con Chile en la otra semifinal del Sudamericano Sub 17. Este encuentro, al igual que Perú vs Brasil, se llevará a cabo el sábado 20 de setiembre.

Venezuela y Chile se enfrentarán en la otra semifinal del Sudamericano Sub 17 de vóley.

Perú clasificó al Mundial Sub 17 de vóley 2026

El boleto a semis del Sudamericano Sub 17 trajo consigo la clasificación al Mundial de vóley de la categoría, debido a que Chile también avanzó de ronda y, al tener la sede de dicha competición, de inmediato los tres cupos van para las otras escuadras semifinalistas.

Según lo informado por la Federación Internacional de Voleibol (FIVB) y publicado en el sitio oficial de la Federación de Voleibol de Chile (FEVOCHI), la próxima temporada tendrá lugar del 5 al 15 de agosto de 2026, en diez jornadas llenas de actividad y emoción.

Perú clasificó al Mundial Sub 17 de vóley 2026.

Esta edición introducirá varias modificaciones respecto a la primera: desde 2026, el certamen pasará a contar con 24 selecciones participantes en lugar de 16, lo que favorecerá una mayor diversidad y nivel competitivo. Además, cada delegación podrá inscribir hasta 14 jugadoras, siguiendo el modelo utilizado en los mundiales Sub-19 y Sub-21.