Partidos de hoy, miércoles 17 de septiembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Hoy, miércoles 17 de septiembre, habrán partidos imperdibles que paralizará el mundo deportivo: Sporting Cristal hará lo suyo en el Torneo Clausura, será el turno del PSG en la Champions League, continuarán las definiciones de las llaves de cuartos de final de la Copa Libertadores y Sudamericana, Cristiano Ronaldo tendrá acción con Al Nassr, y mucho más.

Los ‘cerveceros’ recibirán a Alianza Atlético en su condición de local por la fecha 9 del campeonato, y tienen la obligación de sacar un triunfo para mantenerse en la lucha por el título. El equipo de Paulo Autuori sufrió su primera derrota frente Cusco FC y perdió la chance de alcanzar al puntero Universitario de Deportes.

Esa caída hizo que los rimenses pierdan el invicto, y también provocó la ausencia de una de sus figuras: Miguel Araujo fue expulsado y no podrá estar presente ante los ‘churres’.

Por otro lado, PSG se medirá con Atalanta en el estadio Parque de los Príncipes por la primera fecha de la Champions League 2025/26. El equipo parisino, actual campeón de Europa, llega en su mejor momento tras ganar el Mundial de Clubes y liderar la liga francesa. Mientras que la escuadra dirigida por Ivan Jurić, consiguió su primera victoria de la temporada tras un inicio irregular en el campeonato italiano.

La jornada del torneo UEFA tendrá cotejos interesantes como la de Liverpool vs Atlético de Madrid, Bayern Múnich vs Chelsea, y muchos enfrentamientos más.

PSG debutará frente Atalanta en la Champions League 2025-26.

Partidos de Liga 1

- Comerciantes Unidos vs Sport Huancayo (15:15 horas / estadio Juan Maldonado Gamarra / L1 Max, L1 Play)

- Cienciano vs Sport Boys (19:30 horas / estadio Inca Garcilaso de a Vega / L1 Max, L1 Play)

Partidos de Champions League

- Olympiacos vs Pafos (11:45 horas / estadio Georgios Karaiskakis / ESPN, Disney+)

- Slavia Praga vs Bodo Glimt (11:45 horas / Eden Arena / ESPN 2, Disney+)

- Liverpool vs Atlético de Madrid (14:00 horas / Anfield, Liverpool / ESPN 2, Disney+)

- Ajax vs Inter (14:00 horas / Johan Cruyff Arena / ESPN 3, Disney+)

- Bayern Múnich vs Chelsea (14:00 horas / Allianz Arena / ESPN, Disney+)

Partido de Copa Libertadores

Partidos de Copa Sudamericana

- Bolívar vs Atlético Mineiro (17:00 horas / estadio Hernando Siles / DSports, DGO)

- Independiente del Valle vs Once Caldas (19:30 horas / Ciudad Deportiva Independiente del Valle / ESPN 2, Disney+)

Partido de Champions League Elite

- Shanghái Port vs Vissel Kobe (07:15 horas / estadio Pudong Football / Disney+)

Partido de Champions League Two

- Al Nassr vs Istiklol (13:15 horas / Al Awwal Park / Disney+)

Partido de Carabao Cup

- Swansea City vs Nottingham Forest (14:00 horas / Liberty Stadium / Disney+)

Partido de Eredivisie

- Feyenoord vs Fortuna Sittard (13:00 horas / Feyenoord Stadium / Disney+)

Partido de fútbol argentino

- Newells Old Boys vs Belgrano (16:00 horas / estadio Parque La Pedrera / TyC Sports)

Partido de fútbol brasileño

- Botafogo vs Mirassol (17:30 horas / estadio Olímpico Nilton Santos / Fanatiz)