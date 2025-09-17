Perú Deportes

Partidos de hoy, miércoles 17 de septiembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada tendrá duelos emocionantes: Sporting Cristal buscará recuperarse en casa, PSG debutará en la Champions League, River Plate buscará seguir en carrera en la Copa Libertadores, Cristiano Ronaldo hará lo suyo con Al Nassr, y mucho más

Grace Nole Alcántara

Por Grace Nole Alcántara

Guardar
Partidos de hoy, miércoles 17
Partidos de hoy, miércoles 17 de septiembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Hoy, miércoles 17 de septiembre, habrán partidos imperdibles que paralizará el mundo deportivo: Sporting Cristal hará lo suyo en el Torneo Clausura, será el turno del PSG en la Champions League, continuarán las definiciones de las llaves de cuartos de final de la Copa Libertadores y Sudamericana, Cristiano Ronaldo tendrá acción con Al Nassr, y mucho más.

Los ‘cerveceros’ recibirán a Alianza Atlético en su condición de local por la fecha 9 del campeonato, y tienen la obligación de sacar un triunfo para mantenerse en la lucha por el título. El equipo de Paulo Autuori sufrió su primera derrota frente Cusco FC y perdió la chance de alcanzar al puntero Universitario de Deportes.

Esa caída hizo que los rimenses pierdan el invicto, y también provocó la ausencia de una de sus figuras: Miguel Araujo fue expulsado y no podrá estar presente ante los ‘churres’.

Por otro lado, PSG se medirá con Atalanta en el estadio Parque de los Príncipes por la primera fecha de la Champions League 2025/26. El equipo parisino, actual campeón de Europa, llega en su mejor momento tras ganar el Mundial de Clubes y liderar la liga francesa. Mientras que la escuadra dirigida por Ivan Jurić, consiguió su primera victoria de la temporada tras un inicio irregular en el campeonato italiano.

La jornada del torneo UEFA tendrá cotejos interesantes como la de Liverpool vs Atlético de Madrid, Bayern Múnich vs Chelsea, y muchos enfrentamientos más.

PSG debutará frente Atalanta en
PSG debutará frente Atalanta en la Champions League 2025-26.

Partidos de Liga 1

- Sporting Cristal vs Alianza Atlético (13:00 horas / estadio Alberto Gallardo / L1 Max, L1 Play)

- Comerciantes Unidos vs Sport Huancayo (15:15 horas / estadio Juan Maldonado Gamarra / L1 Max, L1 Play)

- Cienciano vs Sport Boys (19:30 horas / estadio Inca Garcilaso de a Vega / L1 Max, L1 Play)

Partidos de Champions League

- Olympiacos vs Pafos (11:45 horas / estadio Georgios Karaiskakis / ESPN, Disney+)

- Slavia Praga vs Bodo Glimt (11:45 horas / Eden Arena / ESPN 2, Disney+)

- PSG vs Atalanta (14:00 horas / Parc des Princes / ESPN 5, Disney+)

- Liverpool vs Atlético de Madrid (14:00 horas / Anfield, Liverpool / ESPN 2, Disney+)

- Ajax vs Inter (14:00 horas / Johan Cruyff Arena / ESPN 3, Disney+)

- Bayern Múnich vs Chelsea (14:00 horas / Allianz Arena / ESPN, Disney+)

Partido de Copa Libertadores

- River Plate vs Palmeiras (19:30 horas / estadio Monumental / ESPN, Pluto TV, Telefé YouTube, Disney+)

Partidos de Copa Sudamericana

- Bolívar vs Atlético Mineiro (17:00 horas / estadio Hernando Siles / DSports, DGO)

- Independiente del Valle vs Once Caldas (19:30 horas / Ciudad Deportiva Independiente del Valle / ESPN 2, Disney+)

Partido de Champions League Elite

- Shanghái Port vs Vissel Kobe (07:15 horas / estadio Pudong Football / Disney+)

Partido de Champions League Two

- Al Nassr vs Istiklol (13:15 horas / Al Awwal Park / Disney+)

Partido de Carabao Cup

- Swansea City vs Nottingham Forest (14:00 horas / Liberty Stadium / Disney+)

Partido de Eredivisie

- Feyenoord vs Fortuna Sittard (13:00 horas / Feyenoord Stadium / Disney+)

Partido de fútbol argentino

- Newells Old Boys vs Belgrano (16:00 horas / estadio Parque La Pedrera / TyC Sports)

Partido de fútbol brasileño

- Botafogo vs Mirassol (17:30 horas / estadio Olímpico Nilton Santos / Fanatiz)

Temas Relacionados

Partidos de hoySporting CristalLiga 1PSGChampions LeagueCopa LibertadoresRiver PlateCopa SudamericanaAl NassrCristiano Ronaldoperu-deportes

Más Noticias

Alianza Lima confirma su lista de convocados para el partido ida contra U. de Chile por cuartos de final de Copa Sudamericana 2025

El entrenador Néstor Gorosito ha perfilado su nómina oficial para la llave de ida, que se celebrará en el estadio Alejandro Villanueva. Dos bajas confirmadas por disposiciones técnicas

Alianza Lima confirma su lista

Arranca el Sudamericano Sub 17 de Vóley 2025: ¿Qué necesita Perú para llegar a semifinales y clasificar al Mundial?

El equipo nacional dirigido por Marcello Bencardino competirá en el Grupo A del certamen continental, buscando su pase a la siguiente ronda, además de la clasificación al Mundial de la categoría

Arranca el Sudamericano Sub 17

Sebastián Rodríguez dejó sorpresivo mensaje previo al Alianza Lima vs U. de Chile: “Contento de volver a casa”

El popular ‘Bigote’ enfrentará a su exequipo este jueves 18 de setiembre en lo que significará el duelo de ida por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025

Sebastián Rodríguez dejó sorpresivo mensaje

Sporting Cristal vs Alianza Atlético EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por el Torneo Clausura de la Liga 1

Los ‘celestes’ reciben a los ‘churres’ en el estadio Alberto Gallardo, en un partido donde están obligados a ganar para seguir en la lucha por esta segunda fase. Sigue todas las incidencias

Sporting Cristal vs Alianza Atlético

A qué hora juega Sporting Cristal vs Alianza Atlético HOY: partido por la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Los ‘celestes’ necesitan levantarse frente los ‘churres’ para seguir soñando con el título del campeonato. Conoce los horarios del crucial duelo

A qué hora juega Sporting
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Delia Espinoza insiste que proceso

Delia Espinoza insiste que proceso en su contra es ilegal y advierte que miembros de la JNJ “terminarán en la cárcel”

“Si vas a ser ministro, tienes que ser macho”: Titular de Energía defiende a Juan José Santiváñez y Eduardo Arana con frase machista

La reforma de pensiones: lo que dicen los congresistas vs. lo que realmente votaron con la Ley 32123

Declaran inadmisible demanda de Sada Goray por esta insólita razón: empresaria pedía un millón de dólares de indemnización

Suspensión de Delia Espinoza se verá este viernes 19 de septiembre: Fiscal de la Nación tendrá 10 minutos para dar su descargo ante la JNJ

ENTRETENIMIENTO

Bill Orosco llegó al lugar

Bill Orosco llegó al lugar de la tragedia del Grupo Néctar en Argentina y rindió emotivo homenaje: “Aquí murió mi tío Jhonny”

Bill Orosco podría inaugurar futura plaza en Argentina en honor al Grupo Néctar: “Es un honor cumplir un sueño pendiente de mi tío”

Maju Mantilla: revelan el lugar secreto de sus encuentros con Christian Rodríguez: “Era la casa de alguien cercano”

Magaly Medina se burla de Tula Rodríguez tras su apoyo a Maju Mantilla tras presunta infidelidad: “Créetelo tú, pues”

Magaly Medina sorprende al mostrarse en público con su hijo Gianmarco Mendoza tras emotiva reunión familiar

DEPORTES

Alianza Lima confirma su lista

Alianza Lima confirma su lista de convocados para el partido ida contra U. de Chile por cuartos de final de Copa Sudamericana 2025

Arranca el Sudamericano Sub 17 de Vóley 2025: ¿Qué necesita Perú para llegar a semifinales y clasificar al Mundial?

Sebastián Rodríguez dejó sorpresivo mensaje previo al Alianza Lima vs U. de Chile: “Contento de volver a casa”

Sporting Cristal vs Alianza Atlético EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por el Torneo Clausura de la Liga 1

A qué hora juega Sporting Cristal vs Alianza Atlético HOY: partido por la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025