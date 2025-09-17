Perú Deportes

A qué hora juegan PSG vs Atalanta: partido por la fecha 1 de la Champions League 2025/26

El vigente campeón de Europa inicia la defensa de su corona ante un exigente rival italiano en el Parque de los Príncipes. Conoce los horarios de este duelo

PSG recibirá a Atalanta por la fecha 1 de la Champions League 2025/26. Crédito: UEFA

Ya se levantó el telón de una nueva edición de la Champions League 2025-26 y París Saint-Germain acapara los reflectores con su debut. El vigente campeón de Europa iniciará la defensa de su corona este miércoles 17 de septiembre, cuando reciba en el Parque de los Príncipes a Atalanta, en un duelo que promete emociones. A continuación, te contamos todos los detalles del encuentro.

El cuadro parisino se estrena ante un rival que ya conoce bien y que buscará revancha de lo ocurrido en su último cruce europeo. Ambos equipos protagonizaron un emocionante encuentro en los cuartos de final de la temporada 2019/20, disputado en Lisboa, donde PSG se impuso 2-1 con dos goles en el tiempo de descuento, obra de Marquinhos y Choupo-Moting, que le dio la clasificación agónica.

Cinco años después, se vuelven a encontrar en un escenario distinto, pero con la misma promesa de espectáculo. El conjunto dirigido por Luis Enrique arrancará su participación en la máxima competición europea, esta vez en casa y ante su público. Los galos vienen de vencer 2-0 al Lens en la Ligue 1, lo que les permite mantener el buen ánimo previo al debut continental.

En sus últimos cinco encuentros oficiales (contando la Supercopa de la UEFA y el Mundial de Clubes), el PSG suma tres triunfos, un empate y una derrota, demostrando que, aunque no está en su punto máximo, sigue siendo un conjunto temible con una plantilla profunda y cargada de talento.

PSG recibirá a Atalanta por la fecha 1 de la Champions League 2025/26. Crédito: UEFA

Del otro lado, Atalanta llega con la misión de dar el golpe en la capital francesa. Ahora bajo la dirección técnica de Ivan Juric, el cuadro italiano viene de golear 4-1 a Lecce en la Serie A, en lo que fue su mejor partido del arranque de temporada. Sin embargo, los de Bérgamo no se pueden confiar de este resultado, menos aún frente al vigente campeón de la Champions y candidato firme al título en esta nueva edición del torneo.

¿A qué hora juegan PSG vs Atalanta por la fecha 1 de la Champions League 2025/26?

El partido entre PSG y Atalanta por la primera fecha de la Champions League 2025/26 se disputará el miércoles 17 de septiembre. El encuentro comenzará a las 13:00 horas en México (Ciudad de México); a las 14:00 horas en Colombia, Ecuador y Perú; a las 15:00 horas en Venezuela, Bolivia y la costa este de Estados Unidos; y a las 16:00 horas en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile.

¿Dónde ver PSG vs Atalanta por la fecha 1 de la Champions League 2025/26?

El esperado encuentro entre PSG y Atalanta será transmitido en vivo por ESPN, señal que posee los derechos exclusivos de la UEFA Champions League para Perú y toda Sudamérica. Además, los fanáticos podrán seguir el partido en streaming a través de la plataforma Disney+, disponible únicamente para usuarios del Plan Premium. Esta opción permite disfrutar del encuentro desde cualquier dispositivo con conexión a internet, ya sea celular, tablet o computadora.

PSG es el vigente campeón de la Champions League.

Posibles alineaciones de PSG vs Atalanta

PSG: Lucas Chevalier; Achraf Hakimi, Ilya Zabarnyi, Lucas Beraldo, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Désiré Doué, Bradley Barcola y Ousmane Dembelé.

Atalanta: Marco Carnesecchi; Raoul Bellanova, Giorgio Scalvini, Isak Hien, Berat Djimsiti, Nicola Zelewski; Mario Pasalic, Marten de Roon, Charles De Ketelaere, Daniel Maldini; Gianluca Scamacca.

