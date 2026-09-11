Milena Warthon alista su Latinchola Tour, habla de su acercamiento musical con Carlos Vives y su nuevo tema con Los Mirlos: “Es un sueño hecho realidad”

Milena Warthon se presentará el 19 de septiembre en el Parque de la Exposición con su Latinchola Tour.

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Milena Warthon alista el Latinchola Tour, concierto que ofrecerá el 19 de septiembre en el Parque de la Exposición, mientras impulsa una nueva etapa de su carrera con colaboraciones internacionales y un tema con Los Mirlos. La artista conversó con Infobae Perú sobre el proceso detrás de su nuevo espectáculo, su encuentro con Carlos Vives y el camino que recorrió desde su paso por Viña del Mar.

A unos días de su presentación, la intérprete aseguró que el concierto reunirá el concepto que viene desarrollando desde hace más de un año: el pop andino. La propuesta incluirá música de raíz, elementos visuales vinculados al pop, invitados y canciones de su segundo disco, titulado Latinchola.

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“Con todos los preparativos encima, con muchas sorpresas y bastantes invitados”, contó la cantante, quien dejó por unos minutos los ensayos para atender la entrevista.

Milena Warthon

Warthon explicó que el espectáculo buscará trasladar al escenario el universo de Latinchola, un concepto que identifica como su alter ego y como una versión de la mujer que aspira a ser. “Como una superheroína o una superpersona”, explicó.

Para la artista, el proyecto no se limita a un repertorio musical. El álbum y la presentación del 19 de septiembre recogen experiencias personales, episodios difíciles y temas que considera necesarios para hablar de la situación de las mujeres.

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“Algo que he aprendido con el tiempo es que no le tengo que pedir permiso a nadie para ser quien soy”, sostuvo. Warthon señaló que su idea de Latinchola parte de abrazar su historia como mujer andina desde una posición más consciente y frontal.

Para la realización de este disco, la cantante incluyó el testimonio de Cynthia Machare, madre de Katherine Gómez, víctima de feminicidio. El audio aparece en el cuarto tema del álbum y forma parte de una reflexión sobre las violencias que enfrentan las mujeres.

“Mi disco tiene muchas canciones muy felices, pero también tiene un track cuatro, que es un audio de una madre”, indicó. Warthon contó que se contactó con una organización de madres que perdieron a sus hijas por feminicidio y recibió el testimonio de Machare para incorporarlo al proyecto.

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La intérprete considera que esa decisión responde a la necesidad de amplificar historias de mujeres que no siempre encuentran espacios para ser escuchadas. “Eso es ser una Latinchola, alzar nuestra voz y no solamente por nosotras, sino por todas. Eso veremos en concierto”, expresó.

Un nuevo vínculo con Carlos Vives

En paralelo a los preparativos de su concierto, Milena Warthon lanzó Cosita mía, una colaboración con la artista colombiana María Fuell. Ambas se conocieron en 2024, durante el primer viaje de la peruana a Bogotá, y el vínculo se consolidó este año con la grabación de la canción.

Warthon señaló que Fuell trabaja una propuesta conectada con sus raíces y con la zona colombiana cercana a Ecuador de donde proviene. “Ella también está impulsando un proyecto ligada a sus raíces, a donde ella es, sus costumbres”, comentó la cantante, quien señaló que está bastante identificada con su colega colombiana.

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La cantante interpretará “Cosita mía” junto a la artista colombiana María Fuell durante el concierto.

La colaboración permitió que la cantante peruana tuviera un nuevo acercamiento con Carlos Vives, debido a que Fuell firmó con el sello del músico colombiano. Warthon relató que la estrella colombiana recordó el encuentro que tuvieron anteriormente y conservaba los regalos que ella le había entregado en ese entonces.

“Trato de mantener la calma, porque todo esto que pasa alrededor es muy emocionante. Todo lo quiero contar y quiero publicarlo, pero he tratado de que sea un poco más privado. Esta vez, hemos preferido no grabarlo y conversar. Hemos conversado, en general, también sobre sus ideas. Ha sido lindo poder verlo y que nos conozcamos un poco más esta vez”, afirmó la cantante, quien confesó su deseo de trabajar algún día con el artista.

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Milena Warthon expresó su admiración por Carlos Vives.

“¿Si me gustaría trabajar con él? Obviamente que sí, y qué lindo que esté apoyando a María. También me está apoyando muchísimo, creo es una oportunidad para seguir impulsando la música con raíces andinas. Si bien ella y yo somos de diferentes países, y probablemente la cultura cambia regularmente, la base y el corazón están ahí, somos similares. María es una gran amiga, yo creo que si crece una, crecemos las dos. Qué lindo que me esté haciendo parte de este crecimiento”, remarcó.

María Fuell será una de las invitadas del Latinchola Tour. Ambas interpretarán Cosita mía en el concierto del Parque de la Exposición.

Colaboración con Los Mirlos, un sueño cumplido

En la entrevista, la artista se refirió a Fan, la canción que acaba de lanzar con Los Mirlos, agrupación con la que ya había construido una relación desde el 2025. El contacto se inició cuando los músicos participaron en uno de sus conciertos sinfónicos y se mantuvo hasta que la colaboración se hizo posible.

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“Para mí es un honor, imagínate. Es como un sueño hecho realidad que esto esté pasando”, declaró Warthon. “Los Mirlos están en su prime. Van a ir para arriba, yo lo firmo”, dijo entre risas.

También resaltó la cercanía que encontró en Jorge Rodríguez, líder de Los Mirlos, y en su familia, a quienes definió como personas dispuestas a compartir su experiencia dentro de la industria con artistas jóvenes.

“El señor Jorge es un amor, realmente es una persona maravillosa. Es alguien que siempre está súper dispuesta. Uno diría que teniendo tantos años de trayectoria, más de 50, sería creído. A veces los años te hacen descofiado, pero no es así, es super sencillo. Yo lo admiro mucho y estoy contenta con esta colaboración”, señaló.

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Para Warthon, las colaboraciones son una vía necesaria para que los artistas puedan ampliar sus públicos y acompañarse entre sí. “En nuestras colaboraciones, en darnos las manos unos con otros, está el crecimiento. Uno puede tener un millón de canciones muy buenas que al final nadie escucha. No es solamente tener una buena canción, hay muchas aristas para que un artista siga creciendo. Y una de ellas, sin duda, es colaborar”, sentenció.

La canción con Los Mirlos forma parte de las novedades que la intérprete viene presentando en esta etapa. Para ella, el lanzamiento representa una conexión entre su propuesta de pop andino y una agrupación que mantiene presencia dentro de la cumbia amazónica peruana y fuera del país.

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La intérprete peruana lanzó “Fan”, su nueva colaboración con Los Mirlos.

Abrirá el concierto de Zayn Malik

Otro de los proyectos que prepara Milena Warthon es su participación como artista de apertura en el concierto de Zayn Malik, el Multiespacio del Costa 21. La cantante consideró que la presentación será una oportunidad para mostrar su trabajo a un público distinto, en un recinto que calculó con capacidad para cerca de 10 mil personas.

Warthon contó que sigue al exintegrante de One Direction desde los 11 años y que acompañó su carrera de solista desde su salida del grupo. “En 2015, me acuerdo que lanzó su primer álbum como solista, cuando salió de One Direction. Es un súper álbum, es maravilloso. Obviamente, lo he seguido todos estos años, por momentos con más intensidad que en otros. Pero es como tu primer amor. Para mí ‘One Direction’ es eso, entonces eso es inolvidable. Que esto esté pasando, abrir su concierto, es increíble. Va a ser un momento inolvidable”, contó.

Milena Warthon también será la artista encargada de abrir el concierto de Zayn Malik en Lima.

La artista espera que esa presentación le permita acercar su sonido a seguidores que quizá la conocen por sus primeros temas, pero no han seguido la evolución de su propuesta. “Es una oportunidad bonita para mostrarles mi trabajo actual”, explicó.

Warthon aseguró que mantiene afecto por sus distintas etapas musicales, incluidas las canciones que lanzó cuando tenía 21 y 22 años. Sin embargo, señaló que busca mostrar las novedades de su segundo álbum y la madurez que percibe en su carrera.

Después de Viña del Mar, Milena Warthon apunta a una carrera de largo plazo

La cantante recordó que la exposición que alcanzó después de su participación en Viña del Mar atrajo a nuevos seguidores, pero considera que el paso del tiempo permitió identificar a quienes conectan con su propuesta de forma sostenida.

“La fama es muy efímera. En Viña del Mar todo el mundo quería saber de Milena, todo el mundo quería ver a Milena, la novedad”, señaló Warthon, quien antes de ese momento ya había acumulado cerca de cinco años de carrera.

“Yo no solamente soy Viña del Mar, yo soy Milena”, afirmó. Para la intérprete, los años posteriores le permitieron consolidar una comunidad que comprende sus canciones, su identidad musical y el propósito que persigue con el pop andino.

La artista reconoció que el Latinchola Tour podría o no alcanzar un lleno total, pero lo identifica como el inicio de una fase distinta. “Es el inicio de algo nuevo”, aseguró.

A sus 26 años, Warthon sostuvo que su objetivo no está puesto en avances inmediatos, sino en sostener una carrera de largo aliento. “La carrera del artista no es una carrera de rapidez, sino de resistencia”, concluyó.

Milena Warthon